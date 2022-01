MacBook Air, il prezzo è imperdibile: sconto top per il laptop Apple

Elegante, potente e, soprattutto, estremamente leggero. Se si cercassero tre aggettivi per descrivere il MacBook Air di Apple, questi sono quelli che meglio si adatterebbero al laptop della casa di Cupertino. A differenza degli altri computer portatili Apple, infatti, quelli della serie Air sono caratterizzati da un peso estremamente contenuto (poco superiore a 1 kg) e dimensioni ridotte (lo spessore è di poco superiore a 1 centimetro nella zona delle cerniere).

Così come contenuto e ridotto è il prezzo del modello con memoria da 256 gigabyte, in offerta su Amazon quasi al minimo storico. Il laptop è infatti una delle offerte top di oggi sul portale di e-commerce, con uno sconto che fa crollare il prezzo sotto la soglia dei 1.000 euro. Un’offerta tutt’altro che frequente e che non sappiamo quando verrà riproposta: non ci si deve stupire, dunque, se il MacBook Air 2020 da 256 GB è tra i prodotti più venduti di oggi su Amazon.

Apple MacBook Air, caratteristiche e funzionalità

Le dimensioni e il peso contenuto del MacBook Air non devono però trarre in inganno: in quanto a potenza e capacità di calcolo il laptop della Mela morsicata non ha nulla da invidiare a nessun concorrente. Il chip M1, SoC progettato e sviluppato a Cupertino, assicura un deciso incremento delle prestazioni (la CPU è fino a 3,5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, mentre la GPU è fino a 5 volte più veloce), permettendo così di utilizzare il portatile ultraleggero tanto per lavoro, quanto per svago e motivi personali.

Il nuovo SoC, che integra in un unico chip la CPU, il processore grafico e i sistemi di Neural Engine per il machine learning e l’intelligenza artificiale, permette di contenere e ottimizzare i consumi energetici, a tutto vantaggio della durata della batteria. Il MacBook Air 2020 ha un’autonomia dichiarata di 18 ore, che permette di utilizzare il computer in orario lavorativo per quasi tre giorni senza che ci sia bisogno di ricaricarlo. Insomma, un vero e proprio highlander, che vi permetterà di lavorare in piena libertà senza dovervi costringere a cercare una presa di corrente per ricaricarlo.

Completano la scheda tecnica del MacBook Air 2020 il Display Retina da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, 8 gigabyte di memoria RAM, 256 gigabyte di spazio d’archiviazione e la webcam FaceTime HD. Sul fronte della connettività, il MacBook Air 2020 assicura la compatibilità con il Wi-Fi 6 ed è dotato di porta Thunderbolt/USB 4 per ricarica e trasferimento file ultraveloce.

Apple MacBook Air in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Grazie allo sconto del 14%, oggi è possibile risparmiare 160 euro sul costo di listino. Il laptop della Mela morsicata può così essere acquistato a meno di 1.000 euro (999 euro, per l’esattezza), un prezzo di poco superiore al minimo storico fatto registrare su Amazon nel corso delle festività natalizie.

Inoltre, se in fase di acquisto si sceglie il pagamento rateale Amazon è possibile pagare il MacBook Air in cinque rate mensili a interessi zero e senza costi di istruttoria (199,80 euro al mese). In alternativa, è disponibile il servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis che, senza interessi né costi di istruttoria, permette di acquistare il laptop in 12 rate mensili.

Apple MacBook Air 2020, chip Apple M1, Retina Display da 13 pollici e 256 GB di memoria