MacBook Pro 13, l'offerta Amazon è irrinunciabile: sconto top

Scegliere il computer portatile per il lavoro non è sempre semplice. Il numero di dispositivi tra cui scegliere è costantemente in crescita e non sempre si riesce a destreggiarsi tra schede tecniche scritte in maniera complessa e poco comprensibile. Soprattutto, non sempre si trova un PC che coniughi funzionalità e facilità di trasporto.

Il MacBook Pro 13 in offerta su Amazon al minimo storico è ideale per chi deve lavorare in mobilità e cerca un fido "compagno d’avventure" snello e performante. Il laptop della casa della Mela Morsicata assicura infatti il massimo delle prestazioni con un peso di poco superiore al chilogrammo. Insomma, a volte non ci si accorgerà nemmeno di portarlo con sé nello zaino.

MacBook Pro 13 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il MacBook Pro da 13 pollici in offerta su Amazon è il modello lanciato dalla casa di Cupertino nella seconda metà del 2020. Si tratta del primo modello a montare il chip Apple M1, il SoC progettato e realizzato dalla stessa Apple per i suoi PC e prodotti di punta (lo monta anche l’iPad Pro, tanto per fare un esempio). Un vero e proprio punto di svolta nella strategia commerciale e tecnologica della casa californiana, che abbandona così i processori Intel per fare tutto "in casa".

Un cambio che regala grossi vantaggi agli utenti: il SoC Apple, composto da CPU a 8 core e GPU a 8 core assiucura performance migliori sia lato esecuzione dei programmi, sia lato rendering grafico. Il Neural engine Apple, poi, è in grado di eseguire complessi algoritmi di apprendimento automatico, consentendo di far girare anche i software più esigenti per il fotoritocco ed editing video con il minimo consumo energetico. La batteria, infatti, ha un’autonomia di 20 ore: lavorare in piena mobilità non sarà dunque più un problema.

La scheda tecnica del MacBook Pro da 13 è completata dagli 8 gigabyte di memoria RAM (memoria condivisa anche con l’acceleratore grafico) e dal disco a stato solido da 512 gigabyte. Sul fronte della connettività, il MacBook Pro da 13 pollici disponibile a rate a tasso 0 su Amazon non ha nulla da invidiare ad altri laptop sul mercato. Le due porte Thunderbolt /USB 4 permettono di collegare un display con risoluzione 6K, caricare il portatile e scambiare dati con altri dispositivi ad alta velocità; la connettività WiFi 6, infine, permette di collegarsi a Internet senza zone d’ombra e senza colli di bottiglia nello scambio dei dati.

Il Retina Display da 13 pollici garantisce poi un’ottima resa visiva. La tecnologia True Tone regola il bianco in maniera automatica, così da adattarlo alla luce ambientale; la compatibilità con la gamma cromatica P3 consente al pannello di mostrare decine di milioni di sfumature di colori per immagini vivide e brillanti come non mai.

MacBook Pro a rate a tasso 0 su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta di Amazon sul MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 è di quelle da non lasciarsi sfuggire, se si è alla ricerca di un laptop performante votato alla mobilità estrema. Il computer della casa di Cupertino costa 1.388,90 euro grazie allo sconto del 19% garantito dal colosso del commercio elettronico. Il risparmio rispetto al listino è considerevole: acquistando il MacBook Pro oggi si risparmiano ben 320 euro.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono poi acquistare il MacBook Pro da 13 pollici a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il portatile della Mela Morsicata al carrello e poi proseguire con l’acquisto. Il MacBook Pro in offerta su Amazon costa così 277,78 euro al mese per cinque mesi.

Apple MacBook Pro da 13 pollici, con chip Apple M1, 8 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione