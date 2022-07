MacBook Pro, a questo prezzo è imperdibile: offerta choc

Che i computer portatili Apple siano tra i migliori disponibili sul mercato (o i migliori, se lavorate nel mondo della creatività) è un fatto risaputo. Essenziali nelle linee ed estremamente potenti, i laptop della Mela Morsicata garantiscono prestazioni eccezionali a 360°.

Il MacBook Pro da 14 pollici in offerta su Amazon, top di gamma del produttore di Cupertino, è una di quelle offerte da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione al mondo. Grazie alle offerte anticipate per il Prime Day 2022, infatti, il prezzo del portatile top di gamma di Apple tocca il minimo storico sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. Un’offerta ancora più conveniente grazie alla possibilità di comprare il MacBook Pro a rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria.

MacBook Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il MacBook Pro in offerta su Amazon è il modello con display Liquid Retina XDR da 14 pollici. Un pannello di elevatissima qualità, capace di visualizzare fino a 1 miliardo di sfumature di colori ed estremamente luminoso (fino a 1.600 Nit di luminosità di picco). Il contrasto di 1.000.000:1 consente di avere punti di luce ben definiti, ombre incredibilmente dettagliate, e colori brillanti e realistici.

All’interno della scocca in alluminio trova invece spazio il chip M1 Pro supportato da 16 gigabyte di memoria RAM e 512 gigabyte di disco SSD per l’archiviazione dei dati. Un comparto hardware di primissimo livello: il chip progettato e realizzato dai tecnici della mela morsicata, con la sua CPU 8 core e la sua GPU 16 core, assicura prestazioni fino a 5 volte superiori ai modelli del passato. Non ci si deve stupire, dunque, se il MacBook Pro è il laptop ideale per chi lavora con programmi di motion graphic e fotoritocco: si potranno utilizzare anche gli applicativi più pesanti senza paura di rallentamenti o lag.

Le tre porte Thunderbolt 4 garantiscono connettività via cavo ad alta velocità, mentre il chip WiFi6 permette di collegarsi a Internet senza fili a velocità superiori a 1 gigabit al secondo. La batteria agli ioni di litio, infine, garantisce una autonomia da maratoneta: sarà possibile utilizzare il PC portatile fino a 21 ore senza che sia necessario ricaricarlo. Insomma, lavorare in mobilità (magari nel bel mezzo di un parco pubblico) non è affatto un problema.

MacBook Pro da 14 pollici a rate su Amazon: offerta e sconto

Come già detto, le offerte anticipate per il Prime Day 2022 hanno contribuito a far crollare il prezzo per il portatile top di gamma di Apple. Il MacBook Pro da 14 pollici è scontato del 21% sul listino, con il prezzo che scende ai livelli più bassi di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il MacBook Pro da 14 pollici può essere così comprato a 1.850 euro, con un risparmio di 500 euro sul prezzo consigliato del colosso californiano.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento, inoltre, possono comprare il MacBook Pro da 14 pollici a rate e senza interessi. Basta scegliere il pagamento rateale Amazon in fase di acquisto per pagare il MacBook Pro in cinque rate mensili da 370 euro.

