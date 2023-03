MacBook Pro, sconto mai visto prima: a questo prezzo è un affare

Quando si parla di computer con prestazioni elevate e pensati appositamente per il mondo del lavoro e dei creator il primo pensiero è ai MacBook Pro di Apple. E non potrebbe essere altrimenti. L’azienda di Cupertino da anni è la leader del settore ed è riuscita sempre a restare al passo con i tempi. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare il MacBook Pro, la trovate oggi su Amazon. La versione con processore M2 è disponibile con un super sconto del 20% che fa risparmiare più di 200€. Per un dispositivo Apple uscito sul mercato da meno di un anno si tratta di una super promo, a cui aggiungere la possibilità di pagare a rate a tasso zero.

Il MacBook Pro che troviamo oggi in promo, oltre ad avere il potentissimo processore M2, ha anche un ottimo display Retina da 13" ad altissima risoluzione e con tecnologie innovative, la Touch Bar per gestire al meglio le app che si stanno utilizzando e la Magic Keyboard che, oltre a essere silenziosa, risponde in modo immediato e preciso ad ogni tuo tocco. Un computer pensato per le alte prestazioni e realizzato con estrema cura, come ci ha insegnato Apple in questi anni. Al prezzo a cui lo troviamo oggi diventa un vero best-buy.

MacBook Pro: le caratteristiche tecniche

Un PC che ha un unico obiettivo: offrirti il massimo delle performance. Il MacBook Pro che troviamo oggi in offerta è uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato da Apple e si caratterizza per la presenza dell’ottimo processore M2, sviluppato appositamente dall’azienda di Cupertino per i suoi dispositivi. Le prestazioni assicurate dal chip M2 sono elevatissime e si rivela perfetto per qualsiasi compito, dal semplice fotoritocco, fino al montaggio video e alla transcodifica video ProRes. Inoltre, grazie al raffreddamento attivo le temperature sono sempre sotto controllo e non si rischia di rovinare le altre componenti interne. A supporto 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Il tutto è impreziosito dall’ottimo display Retina da 13" con un’ampia gamma cromatica P3 e tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce ambientale. In questo modo non affatichi troppo gli occhi.

Essendo un PC professionale, non manca una webcam altrettanto efficiente. La videocamera FaceTime HD sfrutta al meglio la potenza del processore e ogni videochiamata sarà perfetta con un audio nitido, anche grazie alla presenza di tre microfoni in array. Non manca la Touch Bar che per l’occasione è stata impreziosita da nuove scorciatoie comodissime. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 20 ore e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

MacBook Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo per il MacBook Pro con processore M2. Oggi troviamo il super computer Apple a un prezzo di 1299€, con uno sconto del 20% che fa risparmiare poco più di 300€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 259,80€ al mese (il servizio si attiva direttamente nella pagina prodotto). Essendo un prodotto Apple si tratta di un’ottima promo: non è cosa di tutti i giorni trovarlo con uno sconto elevato. Il PC è già disponibile e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

