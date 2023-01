MacBook Pro, lo sconto è da urlo: mai così conveniente

Con la connettività mobile che consente di essere collegati con il mondo un po’ ovunque ci si trovi e computer portatili sempre più potenti e versatili, il numero di creativi che decide di lavorare in piena mobilità è cresciuto in maniera vistosa negli ultimi anni.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il MacBook Pro da 14 pollici in offerta su Amazon è capace di unire portabilità estrema a una potenza di calcolo fuori dal comune. Il laptop della Mela Morsicata non è solo di dimensioni compatte e leggero: il comparto tecnico ("dominato" dal chip Apple M1) è in grado di eseguire anche i programmi e gli applicativi più pesanti e complessi senza colpo ferire. Insomma, un computer portatile che si sposa alla perfezione con le esigenze di creativi e di nomadi digitali.

MacBook Pro 14 pollici, con chip Apple M1 Pro, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Apple MacBook Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sono due i veri punti di forza della scheda tecnica del MacBook Pro da 14 pollici: il display Liquid Retina XDR e il chip Apple M1 Pro. Il primo assicura un’esperienza visiva senza paragoni, con una gamma cromatica estremamente ampia e una fedeltà di colori quasi assoluta. Il secondo, progettato direttamente dai tecnici e dagli ingegneri di Cupertino, consente di eseguire anche i programmi più complessi – come applicativi di fotoritocco o montaggio video – senza accusare rallentamenti di sorta.

Lo schermo, in particolare, ha una gamma dinamica estrema e una luminosità che permette di cogliere anche le differenze più piccole all’interno di immagini e fotogrammi. Il picco di luminosità di 1.600 Nits e il contrasto di 1.000.000:1 garantiscono poi un realismo estremo.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Il chip Apple M1 Pro, coadiuvato da 16 gigabyte di RAM condivisa, è perfetto per lavorare in mobilità. Non solo assicura potenza e velocità nell’esecuzioni di programmi e istruzioni, ma ha anche un consumo energetico estremamente ridotto: l’autonomia arriva fino a 21 ore con una singola carica, permettendoti di lavorare ovunque vuoi senza problemi.

Chiudono la scheda tecnica del MacBook Pro da 14 pollici tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card e porta MagSafe 3.

MacBook Pro a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistando il MacBook Pro da 14 pollici oggi su Amazon si potrà godere di una doppia convenienza garantita da uno sconto top e dalla possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Il notebook della Casa di Cupertino è infatti disponibile con uno sconto del 15% sul prezzo di listino che fa risparmiare 350 euro: il MacBook Pro in offerta costa così 1.999,99 euro. Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate, selezionando questa modalità di pagamento prima di aggiungere il computer al carrello. In questo modo, il MacBook Pro da 14 pollici costa 400 euro al mese per cinque mesi.

MacBook Pro 14 pollici, con chip Apple M1, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB