MacBook Pro con processore M2 in offerta lampo: prezzo mai visto prima

Durante la WWDC 2022, la conferenza annuale che Apple organizza per gli sviluppatori, l’azienda di Cupertino ha presentato anche i nuovi MacBook Pro da 13" con processore M2, l’ultima generazione di chipset realizzati direttamente dagli ingegneri Apple. Si tratta di un processore che assicura prestazioni elevatissime e pensato appositamente per dei computer che devono essere veloci nel lavoro quotidiano. Oggi, però, non stiamo qui per parlare solamente delle caratteristiche del PC, bensì della super offerta lampo che troviamo su Amazon. Infatti, a pochissime settimane dal lancio ufficiale sul mercato, il MacBook Pro da 13" con M2 è già in promo con uno sconto di quasi 300€. Ed è subito minimo storico e miglior prezzo di tutto il web.

Per un prodotto Apple lanciato sul mercato da meno di un mese si tratta veramente di una promozione mai vista prima. Soprattutto per un computer che assicura prestazioni elevatissime e che si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, anche i più pesanti come il rendering video e le lavorazioni in 3D. E poi c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero con il servizio offerto direttamente da Amazon. Non sappiamo quanto possa durare l’offerta: poche ore o alcuni giorni. Per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

MacBook Pro 2022: la scheda tecnica

Il nuovo MacBook Pro versione 2022 appena presentato da Apple segna un altro punto di svolta tra i portatili dell’azienda di Cupertino. La novità più interessante è sicuramente la presenza del nuovo processore M2 realizzato direttamente da Apple e che rispetto al modello precedente assicura prestazioni ancora più elevate. Si tratta di un computer pensato appositamente per il lavoro e per garantire rapidità di calcolo. Per chi lavora nel montaggio video, nell’elaborazione delle immagini e più in generale nel settore della creazione di contenuti, questo è il PC ideale. A supportare il processore troviamo 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Nuovo è anche il sistema di raffreddamento che permette al computer di spingere sempre al massimo.

Come in tutti i computer Apple, lo schermo è uno dei punti di forza. In questo MacBook Pro troviamo un display Retina da 13,3" con un’ampia gamma cromatica e immagini brillanti. È dotato anche di tecnologia True Tone che regola in automatico il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale. Migliorata anche la telecamera FaceTime HD con risoluzione a 1080p, ideale per fare le videochiamate. Come in tutti i MacBook Pro lanciati negli ultimi anni, troviamo anche la Magic Keyboard con la Touch Bar che permette di accedere ad alcune funzioni rapide. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 20 ore (dipende dall’utilizzo che se ne fa).

MacBook Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il MacBook Pro 2022 da 13 pollici con processore M2. Il computer portatile Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 1,345,12€ con uno sconto del 17% che fa risparmiare quasi 300€. Il prezzo è sicuramente elevato, ma ci troviamo di fronte a un computer uscito sul mercato da pochissime settimane e che è uno dei migliori nella sua categoria. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 269,03€ (utilizzando il servizio offerto da Amazon). Il PC è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

