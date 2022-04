MacBook Pro, sconto mai visto prima: il prezzo è al minimo storico

La qualità e l’affidabilità dei computer Apple è ormai indiscutibile. Da anni, la casa di Cupertino progetta e realizza PC e laptop caratterizzati da un’elevatissima qualità costruttiva e prestazioni che nulla hanno da invidiare alla stragrande maggioranza dei computer Windows oggi in commercio. Anzi: i MacBook Pro riescono in molti casi a offrire prestazioni di gran lunga superiori a quelle dei competitor. Per questo, quando si riesce a trovarne uno in offerta è meglio approfittarne subito e non lasciarselo scappare.

Il MacBook Pro da 13 pollici in offerta su Amazon è il modello lanciato dalla casa di Cupertino nel 2020. Un dispositivo completo e versatile, che saprà regalare non poche soddisfazioni ai possessori per diversi anni. Un po’ come tutti i dispositivi della Mela morsicata, infatti, anche i MacBook hanno un’aspettativa di vita superiore alla media: ciò vuol dire che potrà essere utilizzato per diversi anni senza soffrire di cali di prestazione o rallentamenti causati da software poco ottimizzati. In offerta è disponibile anche la versione da 512GB, con uno sconto leggermente inferiore (il risparmio resta comunque molto elevato).

MacBook Pro da 13": scheda tecnica e funzionalità

Il MacBook Pro da 13 pollici rappresenta una sorta di spartiacque nella storia recente della casa di Cupertino. Si tratta, infatti, del primo computer a montare i chip Apple M1, sviluppati dagli ingegneri della Mela Morsicata su base ARM. Un chip rivoluzionario, che ha consentito ad Apple di riprogettare l’architettura interna dei propri computer e di migliorare le performance generali dei sui dispositivi.

Il chip M1 (dotato di CPU da 8 core e Neural Engine da 16 core) non permette solamente di velocizzare l’apertura dei programmi e l’esecuzione delle istruzioni più complesse, ma garantisce anche un’ottimizzazione dei consumi, con la batteria che riesce così a garantire un’autonomia maggiore. Secondo le informazioni ufficiali Apple, il MacBook Pro con chip M1 ha un’autonomia di 20 ore con singola carica, consentendo così di lavorare in mobilità senza grossi problemi.

Continuando a scorrere la scheda tecnica del MacBook Pro, ci si accorge che il laptop della Mela morsicata ha davvero poco da invidiare a dispositivi lanciati nel corso dell’ultimo anno. Il chip M1 è infatti affiancato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di spazio d’archiviazione (disco SSD) e monta un display Retina da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel (rapporto 16:10, densità di pixel di 227 ppi). Grazie al supporto al WiFi 6 e al Bluetooth 5 sarà poi possibile collegarsi al web e scambiare file wireless in maniera veloce e sicura.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma operativa macOS (aggiornata ovviamente all’ultima versione disponibile), ottimizzata per ridurre consumi e offrire il massimo delle prestazioni qualunque sia l’utilizzo che facciamo del PC.

MacBook Pro da 13" in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il MacBook Pro da 13,3 pollici è tra le offerte top di Amazon di oggi grazie allo sconto del 30% sul listino. Il prezzo del laptop della Mela morsicata crolla così a 1.033,68 euro, con un risparmio di oltre 300 euro. Gli utenti Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai sistemi di pagamento dell’account possono poi usufruire del pagamento rateale Amazon, che consente di dilazionare l’acquisto in cinque rate di pari importo, senza interessi né costi di istruttoria. Sarà così possibile pagare il MacBook Pro in cinque rate mensili da 206,74 euro.

MacBook Pro da 13 pollici con chi Apple M1, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione

Se la versione da 256GB non dovrebbe più essere disponibile, su Amazon è in offerta anche il modello da 512GB. Lo sconto non è allo stesso livello, ma si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino (-11%).

MacBook Pro da 13 pollici con chi Apple M1, 8 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione