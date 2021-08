La macchina da caffè smart da viaggio da usare anche all'estero

Agli italiani, si sa, il caffè piace da morire. Lo confermano l’enorme quantità di bar sparsi in ogni angolo del Paese e il grandissimo successo delle macchinette a cialde e capsule degli ultimi anni. Agli italiani, però, non piace il caffè che fanno all’estero: non c’è vacanza fuori dall’Italia che non parta con un pessimo caffè non appena atterrati a destinazione.

Per questo motivo migliaia di italiani si sono fiondati su Amazon a comprare la macchina da caffè portatile di Conqueco, un piccolo dispositivo facilmente trasportabile e semplicissimo da usare che risolve il problema del caffè all’estero, ma non solo: è un device a batteria, quindi possiamo usarla anche al mare, in montagna, in campeggio o in qualunque altro posto in cui non sia disponibile una presa elettrica. La macchina da caffè portatile di Conqueco è progettata per funzionare con le capsule (originali o compatibili) di Nespresso o Starbucks (anche caffè al ginseng e simili, purché la capsula sia del formato corretto). Ecco come funziona.

Macchina da caffè Conqueco: come funziona

Il funzionamento della macchinetta portatile da caffè di Conqueco è assolutamente intuitivo. Il dispositivo si presenta come un cilindro compatto, molto simile ad un termos: nella parte alta si inserisce l’acqua, in quella bassa si inserisce la capsula del caffè.

In mezzo c’è lo sportello della batteria a ioni di litio, tre LED che indicano il funzionamento e un unico pulsante di accensione e avvio.

Dopo aver caricato l’acqua e la capsula basta premere il pulsante: se l’acqua inserita è già calda il caffè ci metterà pochi secondi a uscire, altrimenti il dispositivo impiegherà alcuni minuti per riscaldarla (è dotato di termostato interno nel serbatoio). Potremo far cadere il caffè direttamente nel bicchierino che fa da tappo inferiore, oppure in una tazzina.

La cosa veramente comoda della macchina da caffè di Conqueco è che può funzionare a batteria, collegata alla presa elettrica a muro o anche in macchina, grazie alla presa accendisigari da 12V inclusa nella confezione. Si tratta, quindi, del dispositivo da viaggio ideale per gli amanti del caffè.

Macchina da caffè Conqueco: quanto costa

La macchina da caffè portatile di Conqueco è un prodotto di buona qualità, robusto e che fa quello che promette: caffè ovunque nel mondo, anche senza elettricità.

Il prezzo di questo dispositivo è consono alle caratteristiche e alla qualità dei materiali: su Amazon è in vendita a 110 euro ed è Amazon’s Choice tra le macchine da caffè portatili, con oltre 2000 recensioni, in gran parte positive e verificate.

Macchina da caffè portatile Conqueco a batteria