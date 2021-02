Pomeriggio difficilissimo per molti operatori di telefonia mobile italiani quello di oggi, 3 febbraio 2021. Da quanto risulta leggendo le segnalazioni inviate all’aggregatore Downdetector e ad altri siti simili, e i messaggi inviati sui social dagli utenti ai rispettivi operatori, WindTre, Poste Mobile, Tim, Vodafone, Iliad e altri operatori (anche virtuali) hanno più di un problema.

I disservizi sono tutti a macchia di leopardo, la situazione non è generalizzata su tutto il territorio italiano ma varia da zona a zona. I più colpiti sembrano gli utenti di WindTre, ma molte segnalazioni arrivano anche da Poste Mobile (che si appoggia alla stessa rete Wind fino a fine marzo). Un numero di segnalazioni simile anche per TIM e leggermente inferiore per Vodafone e Iliad. Trascurabili, invece, le segnalazioni da parte degli utenti di Fastweb (rete Wind), Ho.mobile (rete Vodafone), Kena (rete TIM) Very Mobile (rete Wind).

Problemi operatori telefonici: che sta succedendo

La maggior parte delle segnalazioni riguardano la difficoltà, se non impossibilità, di accedere a Internet mobile. Seguono le segnalazioni di down alla rete Internet fissa e alcuni utenti non riescono né a chiamare né a ricevere telefonate.

Il fatto che un po’ per tutti gli operatori, ognuno in proporzione al numero di utenti, ci siano segnalazioni da varie parti d’Italia e che tali segnalazioni siano in crescita dalle 17:00 di oggi fa presupporre un problema tecnico a monte del singolo operatore.

Cosa dicono gli operatori

In attesa di capire cosa stia succedendo esattamente, segnaliamo che Vodafone conferma che ci sono stati interventi tecnici a Milano, ma i problemi sono stati risolti. Nessuna comunicazione da TIM, WindTre, Poste Mobile e dai vari MVNO.

Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni attendibili.