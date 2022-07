Come rendere smart il box auto con meno di 50 euro

La domotica si sta facendo largo nelle nostre case, ma mentre anni fa il motivo principale per installare dispositivi smart era il risparmio energetico, adesso è chiaro che il vantaggio è soprattutto un altro: la domotica è comoda, anzi comodissima. Gli apri porta intelligenti per il box auto ne sono l’esempio lampante: con un piccolo kit da poche decine di euro, che può installare qualunque elettricista, l’apertura del nostro garage diventa così intelligente da poter fare molte più cose di prima. E molte di più di quante ne può fare con il semplice telecomando, che necessita di essere puntato verso il sensore e, quindi, non funziona da lontano.

L’apri garage smart, invece, funziona da remoto e, se vogliamo, possiamo anche comandarlo con la voce. Per chi cerca un piccolo ma potente kit che permette di rendere smart il garage (aprire e chiudere il box e ricevere notifiche se è stato lasciato aperto), vi sono in commercio diversi prodotti e, fra questi, uno dei più affidabili è lo Smart Wi-Fi Meross MSG100. Questo kit si può installare su ogni sistema di apertura a pulsante unico ed è compatibile con i principali ecosistemi smart, quali Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThings. Quando MSG100 sarà istallato, l’utente sarà in grado di controllare la porta del box da qualsiasi luogo si trovi, semplicemente dall’app Meross o impartendo comandi vocali all’assistente virtuale che predilige. Il dispositivo, inoltre, permette di ricevere notifiche quando la porta del garage si apre, si chiude, resta aperta per molto tempo o viene dimenticata aperta prima di andare a dormire. Potremo quindi aprire il garage ad un amico, al vicino o a un fattorino dall’ufficio, potremo sapere se qualcuno sta aprendo il garage a nostra insaputa, potremo inserire l’apertura e/o chiusura del garage in una routine di altre azioni. Il tutto, grazie ad una offerta Amazon, ad un prezzo bassissimo.

Meross MSG100: caratteristiche tecniche

Il kit Wi-Fi apri garage di Meross presenta un pulsante di ripristino, un LED di stato e dimensioni pari a 9,4 x 4,0 x 2,3 cm. Il cavo di alimentazione dell’utile dispositivo è di 1,5 metri di lunghezza e il filo del sensore è da 7 metri, mentre le certificazioni di cui gode il Meross MSG100 garantiscono la protezione necessaria per un utilizzo sicuro (UE: CE, RoHS, RAEE).

Il contenuto della confezione comprende diversi accessori e componenti, che permettono un montaggio semplice e tutto l’occorrente necessario all’utilizzo del kit. Oltre alla Smart Wi-Fi MSG100, infatti, nella scatola sono presenti: l’adattatore USB o il cavo di alimentazione con spina, il sensore porta con cavo sensore, 4 viti, cavo di prova, il nastro bioadesivo e, ovviamente, il manuale utente.

I requisiti minimi di sistema per l’utilizzo del kit con smartphone sono: iOS 10 o versioni successive e smartphone con OS e Android 6.0 o versioni successive.

Kit apri garage Meross MSG100: l’offerta Amazon

Il prodotto ha un prezzo di listino di 59,99 euro, ma al momento è in sconto su Amazon al costo di 37,80 euro che, grazie ad un coupon del 10%, abbassa ulteriormente la cifra a 30,02 euro. Come al solito, per usufruire della promozione è necessario selezionare il coupon e poi concludere il processo di acquisto: lo sconto lo vedremo direttamente nel carrello, prima di pagare.

Meross MSG100 – Kit apri porta smart per garage – Connessione WiFi