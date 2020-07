Mi Band 4C, activity tracker economico: le caratteristiche

Il mercato degli activity tracker è sempre più florido, negli ultimi anni questi dispositivi indossabili hanno affollato i negozi di elettronica e appassionato un enorme numero di clienti, soprattutto coloro che amano il movimento e le nuove tecnologie. Ora, dopo tante indiscrezioni, l’azienda Xiaomi ha finalmente presentato un nuovo modello, chiamato Mi Smart Band 4C.

Il dispositivo è stato annunciato in Malesia come un prodotto innovativo ed economico. Ma, nonostante il nome, si tratterebbe in realtà del rebranding del Redmi Smart Band. I due dispositivi avranno quindi caratteristiche pressoché uguali, ma verranno venduti in mercati differenti, ad un costo molto competitivo. Infatti, uno dei punti di forza degli smartband dell’azienda cinese è l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Le notizie legate al dispositivo si sono diffuse a partire da maggio, grazie al team Xiaomi delle Filippine, tuttavia erano solo rumor, mentre adesso sappiamo le caratteristiche e specifiche ufficiali.

Mi Smart Band 4C: caratteristiche e design

Il dispositivo è stato presentato durante il decimo anniversario di Xiaomi insieme a due TV, Mi TV 4A da 60 pollici e alla Full-Screen TV Pro.

Uno dei primi elementi che salta all’occhio osservando le immagini ufficiali del dispositivo è il suo design pulito e asciutto, con un corpo molto leggero, che ricorda vagamente il Fitbit Charge 3. Il cinturino è in silicone morbido ed è connesso al display TFT a colori da 1,08 pollici, caratterizzato da una luminosità che può raggiungere i 200 nit. Lo schermo è rettangolare e spigoloso, inoltre è incastrato all’interno di una scocca nera che nasconde, a contatto con la pelle, un sensore in grado di leggere la frequenza cardiaca. Inoltre, troviamo anche una porta USB che permette di collegare il cavo e ricaricare il dispositivo.

La smartband è ideale per chi pratica sport d’acqua, infatti è waterproof e impermeabile fino a 5 ATM, che equivalgono a 50 metri. Inoltre, ha una batteria interna da 130 mAh che garantisce fino a 15 giorni di autonomia del dispositivo. Grazie all’applicazione Mi Fit, le funzioni del dispositivo possono essere controllate anche da smartphone.

Mi Smart Band 4C: funzionalità

Nonostante il prezzo vantaggioso, l’activity tracker permette di controllare diverse funzioni dal display, come la corsa, la camminata veloce, il tapis roulant, ciclismo, sollevamento pesi o anche gli esercizi a corpo libero. Inoltre, come accennato ha un cardiofrequenzimetro attivo 24 ore su 24.

Inoltre, permette di riprodurre audio e tutte le notifiche che arrivano sul telefono. Ha anche una funzionalità che monitora il sonno, ma manca una funzione importante: il famoso modulo NFC che permette di effettuare pagamenti contactless tramite il device.

Questo modello è quindi indicato per chi si avvicina per la prima volta ad un activity tracker, mentre i più esigenti possono scegliere un modello più professionale in arrivo prossimamente nei mercati europei, Xiaomi Mi Band 5.

Prezzo Xiaomi Mi Band 4C

Il dispositivo verrà proposto in quattro colori (nero, arancione, verde e blu) ad un prezzo di circa 99 ringgit malesiani, che corrispondono a 20 euro. Naturalmente non si conosce né la data di uscita nè l’effettivo prezzo italiano e probabilmente subirà delle modifiche rispetto ai mercati orientali