Ritrovare la forma perfetta in modo smart: il kit Xiaomi è in sconto

Per chi vuole ritrovare la forma e farsi trovare pronto per la prova costume, o semplicemente stare in salute, c’è un kit indispensabile in sconto su Amazon. L’accoppiata Mi Band 6 e la bilancia smart Mi Body Composition Scale permettono di monitorare tutti gli aspetti della propria salute e del peso corporeo.

Con Mi Band 6 dal cinturino antibatterico si potranno misurare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue con il tracciamento SpO2 e l’attività fisica, con ben 30 modalità di allenamento. In questo modo, gli utenti potranno sapere in ogni momento quali sono le loro condizioni fisiche e tenere traccia dell’attività motoria svolta. La bilancia intelligente Mi Body Composition Scale permette invece di visualizzare sul suo display LED tutti i parametri corporei deducibili dal proprio peso come l’indice di massa corporea (BMI), la massa magra e quella grassa. Un kit smart per tornare in salute a un prezzo da non perdere.

Xiaomi Mi Band 6: le caratteristiche

La nuova smart band di Xiaomi è stata lanciata lo scorso aprile ed è perfetta per monitorare lo stato di salute. La Mi Band 6 è dotata di un display AMOLED da 1,56 pollici che permette di visualizzare le informazioni in modo chiaro e completo, soprattutto le notifiche dallo smartphone.

La Mi Band 6 permette di misurare il battito cardiaco, identifica le 4 fasi del riposo con il monitoraggio del sonno, e misura sia il livello di stress che la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Per le donne, offre anche la funzione per controllare il ciclo e il periodo di ovulazione. Inoltre, la smart band tiene traccia di 30 diverse attività sportive, così da monitorare ogni allenamento grazie ai sensori a 6 assi.

La ricarica è ancora più facile grazie al cavetto magnetico da poggiare sulla parte posteriore, e garantisce un’autonomia di circa 14 giorni. La Mi Band 6 è resistente all’acqua e dotata di un cinturino antibatterico, grazie al particolare materiale con cui è realizzata. Inoltre, collegandola allo smartphone sincronizzerà i dati sull’app dedicata per avere sempre tutto a portata di mano e ricevere notifiche sulla smart band.

Xiaomi Mi Body Composition Scale: le caratteristiche

Una bilancia intelligente è indispensabile per monitorare la composizione corporea e la Mi Body Composition Scale è perfetta per lo scopo. La bilancia di Xiaomi permette di monitorare massa muscolare, il BMI, il grasso viscerale, la massa ossea, il metabolismo basale, la ritenzione idrica e, ovviamente, anche il peso.

La tecnologia BIA unita ad elettrodi in acciaio inossidabile e complessi algoritmi offre misurazioni precise per raggiungere i propri obiettivi di salute. Inoltre, si potranno distinguere fino a 16 profili differenti, così da monitorare tutta la famiglia attraverso l’identificazione automatica dell’utente e la rilevazione differente per bambini e adulti.

La tecnologia Bluetooth 4.0 permette di collegare la bilancia allo smartphone e poter visualizzare direttamente sull’app tutte le statistiche, così da poter impostare anche obiettivi e tenere traccia dei propri progressi.

Mi Band 6 e Mi Body Composition Scale: l’offerta

Unendo le statistiche della Mi Band 6 e della Mi Body Composition Scale si potrà tenere traccia di tutti i propri progressi sullo stato di salute e raggiungere più facilmente i propri obiettivi per tornare in forma. Un kit smart e indispensabile che è in sconto del 23% su Amazon: acquistare entrambi i dispositivi costa solo 61,27 euro invece di circa 80 euro.

Mi Band 6 e Mi Body Composition Scale: il kit smart per tornare in forma