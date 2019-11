Mi Note 10 ufficiale in Italia: lo smartphone con fotocamera da 108MP

6 Novembre 2019 - Arriverà anche in Italia tra pochi giorni, il 15 novembre, il nuovissimo Mi Note 10 di Xiaomi. Cioè il primo smarphone per il grande pubblico dotato di fotocamera da 108 MP. Xiaomi ha realizzato questo obiettivo in collaborazione con Samsung, ed è la prima a usarlo su un prodotto non “concept“.

Si tratta dello stesso smartphone che è già venduto in Cina con il nome di CC9 Pro, dal quale differisce (sensibilmente) solo per il prezzo di vendita. Ben più alto. Ma, d’altronde, le caratteristiche tecniche del Mi Note 10 sono da alto di gamma (top, per quanto riguarda il comparto fotografico) e si sa che i prodotti cinesi lievitano nettamente quando escono dal luogo natio, a causa di costi di trasporto e, soprattutto, delle tasse. Ma il Mi Note 10 si fa perdonare grazie non solo al fatto che la fotocamera principale è da 108 MP, ma anche perché di fotocamere in totale ce ne sono addirittura 5, oltre a quella frontale per i selfie.

Xiaomi Mi Note 10: caratteristiche tecniche

Il Mi Note 10 di Xiaomi è un dispositivo grosso, pesantuccio, e potente. Ha un display AMOLED FHD+ da 1.080×2.340 pixel, con luminosità di ben 600 nits e protetto da un vetro curvo e avvolgente Gorilla Glass 5. E’ spinto da un SoC Qualcomm Snapdragon 730G con GPU Adreno 618 e ha 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x, mentre i tagli di memoria disponibili sono 128 o 256 GB (in entrambi i casi UFS 2.1). La versione con 8/256 GB sarà denominata Mi Note 10 Pro. Ha una connettività solo 4G LTE, dual SIM, e non anche 5G e una batteria da 5.260 mAh che si ricarica a 30 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie, con interfaccia Miui 11. Le dimensioni sono di 157x74x9,6 mm e il peso è di 208 grammi.

Xiaomi Mi Note 10: le 6 fotocamere

Il reparto fotografico è il biglietto da visita dello Xiaomi Mi Note 10. Al frontale troviamo una fotocamera da 32 MP f/2.0 per i selfie, mentre al posteriore gli obbiettivi sono ben 5. Il principale è quello da 108 MP Samsung HMX con apertura f/1.69, con dual flash LED, che fa foto da 27 MP tramite una interpolazione di 4 pixel in 1. Poi ci sono due teleobiettivi: il primo da 2X, 12 MP f/2.0, il secondo da 5X, 5 MP f/2.0 con stabilizzatore ottico. Segue un obiettivo grandangolare da 20 MP f/2.0 e, per finire, un macro da 2 MP f/2.0 che mette a fuoco dai 2 ai 10 cm di distanza. Tramite l’app della fotocamera è possibile scegliere con quale obbiettivo scattare, altrimenti l’intelligenza artificiale sceglie autonomamente la soluzione migliore.

Xiaomi Mi Note 10: quando esce e quanto costa

Il Mi Note 10 di Xiaomi sarà acquistabile a partire dal 15 novembre (inizialmente solo in versione 6/128 GB) sul sito mi.com, nei Mi Store, nei punti vendita Tim, Wind e Vodafone e nelle grandi catene di elettronica. Dall’11 al 14 novembre sarà possibile preordinarlo online, ricevendo un coupon omaggio da 50 euro. Il prezzo stabilito per il mercato italiano è di 599,90 euro, a fronte di un prezzo cinese per il gemello CC9 Pro di 360 euro circa al cambio attuale.