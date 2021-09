Quale microfono per cantare acquistare

Per scegliere un microfono per cantare bisogna conoscere alcune informazioni essenziali, in quanto è importante acquistare il prodotto giusto per valorizzare la propria voce in base al contesto di utilizzo della periferica. In commercio si possono trovare tantissimi dispositivi, dai modelli economici per il karaoke in casa fino agli apparecchi professionali per esibirsi dal vivo nei locali e registrare in studio. Ecco alcuni suggerimenti fondamentali per individuare il miglior microfono per cantare, con una lista dei prodotti più interessanti per ogni fascia di prezzo ed esigenza.

Come scegliere un microfono per cantare

Nella scelta del microfono per cantare bisogna innanzitutto considerare la destinazione d’uso, in questo modo è possibile orientarsi su dei modelli specifici più adatti ad alcune finalità d’utilizzo. Ad esempio, i dispositivi a condensatore sono perfetti come microfono per registrare canzoni in studio, in quanto sono molto precisi e offrono un suono dettagliato assicurando un’elevata sensibilità audio. Al contrario, i modelli dinamici sono ideali come microfono professionale per cantare live, poiché amplificano la voce e si collegano direttamente con casse, mixer e altoparlanti.

Per quanto riguarda la connettività è possibile optare per un microfono senza fili per cantare, valutando l’autonomia del dispositivo, la resistenza della struttura e il rapporto qualità-prezzo. Al contrario, i microfoni con cavo non hanno problemi di autonomia, sono installati su specifici supporti e dispongono di sistemi di protezione come filtri anti-pop per la registrazione della voce oppure di filtri ambientali per le sessioni outdoor, fino ai microfoni per PC con collegamento USB per cantare, fare vlogging o registrare podcast.

I migliori microfoni per cantare

Comprare un microfono per cantare non è una decisione facile, infatti bisogna analizzare il budget a disposizione, la qualità del dispositivo e il tipo di utilizzo. Ecco una selezione dei migliori modelli da acquistare online con soluzioni per ogni applicazione.

Moukey UHF 25

Moukey UHF 25

Un microfono senza fili per cantare è il Moukey UHF 25, un modello wireless portatile adatto per divertirsi con il karaoke, organizzare delle feste in casa, oppure per gestire le riunioni di lavoro. Si tratta di un microfono a condensatore economico, con una copertura del segnale fino a 50 metri compatibile con diversi dispositivi come fotocamere e amplificatori. Viene proposto con un sistema plug&play per l’installazione immediata, con 25 frequenze diverse per eliminare ogni interferenza e un indicatore per monitorare lo stato dell’autonomia.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Collegamento wireless

25 frequenze diverse

Ricevitore con jack audio

Adattatori a 3,5 e 6,5 mm

Pronomic DM-66S Elvis

Pronomic DM-66S Elvis

Il Pronomic DM-66S Elvis è un microfono professionale per cantare, un modello adatto alle registrazioni in studio e alla performance live nei piccoli locali. Questo dispositivo è un microfono dinamico in stile anni ’50, con design retrò per gli appassionati del rockabilly, sensibilità di 49 dB e risposta in frequenza da 50 Hz a 16 kHz. È dotato di un supporto standalone, un pratico interruttore on/off, una struttura robusta e un riduttore con connettore XLR per il fissaggio diretto sull’asta, con schema polare unidirezionale e rivestimento in acciaio pressofuso.

Caratteristiche principali

Microfono dinamico

Collegamento con cavo

Sensibilità 49 dB

Risposta in frequenza 50 Hz – 16 kHz

Connettore XLR a 3 Pin

Audio-Technica AT2020

Audio-Technica AT2020

L’Audio-Technica AT2020 è un ottimo microfono per cantare progettato appositamente per le registrazioni in studio, un dispositivo professionale di alta qualità con un peso di appena 345 grammi. Questo microfono a condensatore a uno schema polare a cardioide, con risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, sensibilità di 38 dB e impedenza fino a 100 Ohm. È disponibile con connettore XLR M a 3 Pin con supporto per l’installazione all’asta, dispone di un diaframma a massa ridotta e vanta un’ampia gamma dinamica, con una struttura robusta e un prezzo accessibile.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Collegamento con connettore XLR

Schema polare cardioide

Ampia gamma dinamica

Sensibilità 38 dB

Shure SM58-LC

Shure SM58-LC

Lo Shure SM58-LC è un eccellente microfono dinamico per cantare dal vivo, un modello senza cavo leggero e maneggevole con un peso di appena 499 grammi. Si tratta di un dispositivo professionale di altissima qualità con schema polare unidirezionale, alimentato da tre batterie AAA e adatto sia all’uso interno che esterno per cantare o parlare dal vivo. Integra un filtro pop per ridurre il rumore della respirazione e del vento, è realizzato con materiali robusti e presenta un pick-up cardioide uniforme, inoltre la struttura interna minimizza le vibrazioni e diminuisce le interferenze dei rumori esterni.

Caratteristiche principali

Microfono dinamico

Collegamento con cavo

Schema polare cardioide

Alimentazione a batteria

Filtro pop integrato

Shure Beta 58A

Shure Beta 58A

Il miglior microfono per cantare è il Shure Beta 58A, un dispositivo professionale cardioide di altissima qualità. Il microfono vanta una sensibilità di 94 dB, con una risposta in frequenza ottimizzata per valorizzare la voce e gestire al meglio la gamma dei bassi e dei medi. Lo strumento è equipaggiato con un magnete al neodimio per migliorare l’uscita del segnale e minimizzare la rumorosità, con una griglia di protezione in acciaio ad alta resistenza, un eccellente isolamento pneumatico anti-shock per diminuire le vibrazioni e un collegamento wireless.

Caratteristiche principali

Microfono dinamico

Collegamento senza cavo

Schema polare cardioide

Alimentazione a batteria

Sensibilità 94 dB