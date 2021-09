Come scegliere il migliore microfono per PC

Spesso è indispensabile acquistare un microfono per PC, una periferica essenziale per il live streaming, il gaming o il lavoro in smart working. Con questo dispositivo è possibile ottimizzare l’ingresso della voce, minimizzando le distorsioni e le interferenze, una soluzione ideale per gestire le teleconferenze, le sessioni di gioco online in multiplayer, oppure per registrare video da caricare su YouTube. In questa guida all’acquisto proponiamo alcuni consigli utili, con una selezione dei migliori microfoni per PC wireless e con filo disponibili sul mercato.

Quale microfono per il pc comprare?

Prima di acquistare un microfono per computer bisogna considerare alcune caratteristiche, per essere in grado di prendere una decisione consapevole e comprare il prodotto giusto. Innanzitutto è necessario scegliere la connettività della periferica, optando per un microfono wireless per PC se si vuole ridurre l’ingombro del cavo e usufruire di maggiore comodità, oppure per un microfono con filo tradizionale se si preferisce un prodotto più efficiente e senza problemi di autonomia.

A seconda di questo aspetto il device avrà una specifica interfaccia, infatti se il microfono Bluetooth per PC si connette con un ricevitore USB, un modello con filo si può collegare tramite jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-A o Type-C, oppure adattatore XLR/USB per i microfoni professionali più costosi. Per quanto riguarda la qualità audio è fondamentale valutare la sensibilità del microfono, soprattutto se bisogna usare il dispositivo per podcast, video da postare su YouTube e live gaming competitivi.

In base al tipo di utilizzo è possibile scegliere il pattern polare, ad esempio optando per un microfono per PC bidirezionale ideale per le interviste, oppure un modello omnidirezionale indicato per registrare la voce e i suoni di più persone allo stesso tempo. Inoltre è importante considerare le prestazioni del microfono, con una frequenza di campionamento di almeno 44 kHz, un bit rate di non meno di 16/24 bit e una latenza quanto più bassa possibile per ottimizzare la conversione del segnale da analogico a digitale.

I migliori microfoni per PC

Dopo questi suggerimenti vediamo subito qual è il miglior microfono per PC in commercio, con una serie di prodotti da valutare con attenzione a seconda del budget a disposizione, della destinazione d’uso e delle proprie esigenze personali.

Trust Gaming GXT 232 Mantis

Un ottimo microfono per PC economico con filo è il Trust Gaming GXT 232 Mantis, un modello con cavo USB da 1,5 metri, connessione USB digitale e compatibilità con computer desktop e portatili o console PS4 e PS5. Si tratta di un dispositivo low price perfetto per vlog, podcast e video YouTube, dotato di una sensibilità audio di 38 dB, filtro Pop e treppiede integrato nella struttura di appoggio. Il microfono presenta un sistema di installazione plug&play, funziona con piattaforme Windows e macOS, inoltre garantisce una configurazione ottimale grazie al supporto antiurto shock-mount.

Caratteristiche principali

Microfono con filo

Connettività USB

Shock Mount

Treppiede

Filtro Pop

Sensibilità audio 38 dB

XIAOKOA N-80

Chi preferisce acquistare un microfono Bluetooth può optare per il XIAOKOA N-80, un dispositivo senza filo con collegamento tramite connettività wireless 2.4G e portata di 50 metri. La periferica può essere indossata per il massimo comfort, una soluzione ottimale per chi deve usare il microfono a lungo per lavoro. L’apparecchio propone una sensibilità audio di 88 dB, uno schema polare omnidirezionale e un peso di appena 138 grammi. Questo microfono non può essere collegato direttamente al PC, ma è necessario connetterlo con un sistema di altoparlanti dotati della connettività Bluetooth.

Caratteristiche principali

Microfono wireless

Portata 50 metri

Schema polare omnidirezionale

Autonomia fino ad 8 ore

Filtro Pop

Sensibilità audio 88 dB

UHURU UM910

Il microfono UHURU UM910 è un dispositivo USB con cavo e schema polare omnidirezionale, una periferica compatibile con PC, notebook e smartphone. Mette a disposizione prestazioni sonore elevate, con una frequenza di campionamento a 24 bit fino a 192 kHz, tecnologia a condensatore e chip audio professionale, con una risposta in frequenza di 30 Hz/ 16 kHz e sistema di ottimizzazione dei bassi. Viene venduto con un supporto antiurto regolabile, una struttura configurabile e un filtro Pop a doppio strato, ed è compatibile con Windows, macOS.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore con filo

Connettività USB

Modello di ripresa cardioide

Chipset audio professionale

Frequenza di campionamento 192 kHz/24 bit

Diaframma da 16 mm

HyperX HX-MICQC-BK Quadcast

L’HyperX Quadcast è un microfono a condensatore di alta qualità, studiato per soddisfare le esigenze di streamer e podcaster. Viene proposto con quattro pattern polari, per scegliere tra le modalità omnidirezionale, stereo, cardioide e bidirezionale, presenta un apposito sensore tap-to-mute provvisto di indicatore a LED, un filtro Pop integrato e una specifica manopola per la regolazione del guadagno. Il microfono USB HyperX è dotato di un supporto antivibrazioni integrato, un adattatore per attacchi 3/8" e 5/8", con monitoraggio del segnale attraverso le cuffie e ampia compatibilità con PC Windows e Mac oltre alle console gaming PS4 e PS5.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore con filo

Connettività USB 3.0

4 pattern polari

Regolazione manuale del guadagno

Sensore tap-to-mute

Supporto antiurto e antivibrazioni

Blue Yeti

Uno dei migliori microfoni per PC professionali è lo Blue Yeti, un modello a condensatore multi-pattern progettato appositamente per la registrazione, il podcasting, lo streaming e il vlogging, adatto anche al gaming e al voiceover. Questo device è compatibile con sistemi operativi Windows e macOS, dispone di un sistema plug&play per l’installazione automatica senza scaricare alcun driver, con sensibilità audio di 120 dB e collegamento tramite cavo USB. La struttura consente di regolare la posizione del microfono, per ottimizzare la qualità audio e usufruire del massimo comfort durante la registrazione.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore con filo

Connettività USB

4 modalità di rilevamento

Struttura regolabile

Controllo del guadagno

Sensibilità audio 120 dB