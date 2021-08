Microsoft annuncia la data di Halo Infinite e una nuova console

In attesa di vedere la serie TV ispirata ad Halo, in arrivo a inizio 2022, prepariamoci a giocare un po’ prima alla prima stagione multiplayer di Halo Infinite su Xbox Series X|S: Microsoft ha annunciato la data di lancio nel corso della Opening Night del Gamescon 2021.

Halo Infinite arriverà l’8 dicembre 2021, quindi circa un anno dopo la data inizialmente prevista, che doveva coincidere con il lancio delle nuove Xbox next gen. Ma tra difficoltà di sviluppo e conseguenze della pandemia, questo titolo si è fatto attendere e alla fine arriva a 20 anni esatti dal lancio del primo capitolo: Halo Combat Evolved, uscito il 14 novembre 2001. L’anniversario sarà celebrato anche con un nuovo controller wireless e una nuova Xbox Series X, entrambi abbelliti da una skin celebrativa della serie di videogames che ha venduto oltre 80 milioni di copie nel mondo nei suoi due decenni di storia.

La nuova Xbox e il nuovo controller

La nuova console Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition verrà venduta, a 549,99 dollari/euro, a partire dal 15 novembre 2021. Il solo controller Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Halo Infinite Limited Edition costerà invece 200 euro. La nuova console varia rispetto a quella già in vendita solo per l’estetica e per la serie limitata: è un pezzo da collezione, dedicato ai fan della serie Halo.

Da notare che, anche se la nuova console ancora non c’è, qualcuno la sta già rivendendo di seconda mano a oltre mille dollari. I bagarini non smettono mai di lavorare.