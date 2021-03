Nell’era dello smart working è necessario dotarsi di laptop ultra leggeri e tablet dalle prestazioni elevate, che permettano di lavorare comodamente da dovunque ci si trovi. Tra i migliori dispositivi ci sono i Microsoft Surface, che in questi giorni godono di sconti imperdibili sul colosso dell’e-commerce Amazon.

Si parte dai Microsoft Surface Laptop 3 scontati di ben 500 euro: un design sottile ed elegante per i laptop con schermo touchscreen disponibili nelle versioni da 13.5 e 15 pollici. Il Surface Laptop 3 garantisce prestazioni potenti, velocità e una batteria di lunga durata. Per chi preferisce un dispositivo ultraleggero e versatile, da usare sia per lavoro che nei momenti di relax, c’è il Surface Pro 7 con webcam HD e batteria di lunga durata. Infine, tra i prodotti Microsoft in mega sconto su Amazon, c’è il Surface Go 2, che col suo schermo da 10.5 pollici offre una perfetta portabilità e può essere usato sia come laptop leggero che come tablet per le attività quotidiane.

Microsoft Surface Laptop 3: caratteristiche e prezzo Amazon

Il Microsoft Surface Laptop 3 è caratterizzato da un design sottile e pesa solo 1,265 chilogrammi, che lo rende perfetto da trasportare. Il laptop è caratterizzato da un display touchscreen disponibile in due versioni: da 13.5 pollici e da 15 pollici. Il Surface Laptop 3 è equipaggiato con un processore Intel Core i5 a 1.2 Ghz, 8 GB di RAM e un SSD in diversi tagli: da 128 GB o 256 GB. La connettività è garantita dalla presenza di Wi-Fi, Bluetooth 5.0, le porte USB-C e USB-A, e un connettore jack per cuffie da 3.5 mm. La batteria garantisce fino a 11,5 ore di utilizzo del dispositivo. Il prezzo su Amazon è vantaggioso: ben 500 euro di sconto.

Microsoft Surface Pro 7: caratteristiche e prezzo Amazon

Uno schermo da 12,3 pollici touchscreen caratterizza il Microsoft Surface Pro 7, device 2-in-1 che è equipaggiato con processori Intel Core, tagli di RAM da 4 GB, 8 GB o 16 GB, e diverse opzioni SSD da 126 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. La penna per Surface consente di scrivere e disegnare con naturalezza direttamente sullo schermo, che è regolabile in base alle condizioni di illuminazione e versatile. Oltre alla connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.0, offre una porta USB-A, una porta USB-C, il jack per le cuffie da 3.5 mm, un lettore di carte magnetiche microSDXC ed è compatibile con Surface Connect. Inoltre, la webcam è ad alta definizione per le videochat di lavoro. La batteria garantisce fino a 10,5 ore di autonomia per un utilizzo standard e il peso di appena 771 grammi lo rendono perfetto da portare sempre con sé.

Microsoft Surface Go 2: caratteristiche e prezzo Amazon

L’ultima soluzione perfetta per lo smart working è il tablet da 10.5 pollici Microsoft Surface Go 2, per prendere facilmente appunti e disegnare grazie alla penna per Surface. La porta USB-C consente di collegare tutti gli accessori al tablet, che è dotato della connettività Wi-Fi e 4G LTE e Bluetooth 5.0. Il tablet è disponibile con diversi tagli di RAM, da 4 GB o 8 GB, e spazio di archiviazione SSD da 64 GB o 128 GB. Il tutto in appena 544 grammi senza cover e tasti e un’autonomia fino a 10 ore.

