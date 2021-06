Migliore offerta Internet Casa: come trovarla

Trovare una nuova offerta Internet casa oggi è davvero semplicissimo: grazie alla presenza degli strumenti di comparazione online, come il tool messo a disposizione da SOStariffe.it, si potranno confrontare in pochi minuti le soluzioni proposte dai migliori operatori presenti sul mercato italiano.

Prima di procedere con la valutazione delle migliori offerte Internet Casa si consiglia sempre di effettuare prima una verifica della propria copertura di rete: in questo modo si potrà sapere, in anticipo, quale velocità potrà essere raggiunta nel luogo in cui si abita.

Nello specifico, si potrà conoscere se si potrà navigare:

con la fibra FTTH , fino a un massimo di 1 o 2,5 Giga in download a seconda dell’operatore;

con la fibra FTTC, fino a un massimo di 200 Mega in download;

con la rete di tipo ADSL, che raggiunge un massimo di 20 Mega in download.

Quali sono le migliori offerte Internet casa

Le promozioni per navigare in modo illimitato da casa che prenderemo in esame nelle prossime righe sono quelle proposte dagli operatori leader del mercato della telefonia fissa nel nostro Paese, ovvero:

Fastweb;

WINDTRE;

Vodafone;

TIM.

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi delle varie proposte, sia a livello di prezzi sia a livello di servizi inclusi.



Fastweb NeXXt casa

L’offerta Internet casa di Fastweb non prevede costi nascosti: si paga, infatti, esattamente quello che si vede. Ci sono diverse tipologie di promozioni:

la prima è NeXXt Casa Light , disponibile al costo di 19,95 euro al mese per un periodo di 12 mesi, che poi diventeranno 27,95 euro al mese, e che potrà essere attivata online al prezzo promozionale indicato fino al 10 giugno 2021;

NeXXt casa ha invece un costo scontato fino al 10 giugno di 22,95 euro, che diventeranno 30,95 euro al mese dopo i primi 12 mesi.

La promozione NeXXt Casa Light comprende Internet fino a 2,5 Giga in download, le chiamate a consumo, l’attivazione della linea e l’Internet Box NeXXt. La tariffa NeXXt casa si differenzia dalla prima perché prevede le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali e l’amplificatore Wi-Fi Booster.

Il piano Internet casa di Fastweb potrà essere personalizzato anche con l’aggiunta di una SIM mobile: si tratta di NeXXt Mobile Maxi, che è disponibile al costo di 7,95 euro al mese e include 100 Giga, anche in 5G, e le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Scopri di più su questa offerta Internet casa

Super fibra di WINDTRE

La migliore soluzione per connettersi da casa proposta dall’operatore WINDTRE si chiama Super Fibra e ha un costo pari a 24,99 euro al mese (tranne nel caso della rete in fibra FTTH aree bianche, per la quale è previsto un costo del canone di 29,99 euro al mese + 99,99 euro per l’allaccio della linea).

La promozione comprende la connessione illimitata fino a 1 Giga in download, il modem con Wi-Fi 6 incluso, che permette di collegare fino a 100 dispositivi nello stesso momento, l’assenza di costi di attivazione e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Tra i vantaggi di questa offerta ricordiamo:

la Top Quality Network;

la promozione Unlimited Special, con la quale si potrà attivare una SIM al costo di 7,99 euro al mese, nella quale saranno inclusi minuti e Giga illimitati.

Scopri di più su questa offerta Internet casa

Internet Unlimited di Vodafone

La promozione Internet casa di Vodafone parte da un prezzo base di 27,90 euro al mese (i primi 2 mesi sono in omaggio), che comprende unicamente Internet e il modem con Wi-Fi Optimizer, ma che può essere personalizzata in diversi modi.

Per esempio:

al costo di 29,90 euro al mese si potrà attivare la promozione Internet Unlimited + chiamate , la quale prevede i primi 2 mesi gratuiti, l’assenza di costi di attivazione, Internet illimitato fino a 1 Giga in download, il modem, le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, una SIM dati con 150 Giga inclusi;

al costo di 39,90 euro al mese si potrà scegliere il piano Giga Family Infinito Edition, che prevede anche una SIM mobile con Giga, minuti e SMS illimitati, oltre al piano Internet casa.

Scopri di più su questa offerta Internet casa

TIM Super Fibra

La migliore offerta Internet casa di TIM, ovvero la Super Fibra, ha un costo di 29,90 euro al mese e prevede la gratuità dei primi due mesi.

L’abbonamento comprende:

la fibra fino a 1 Giga in download a 100 Mega in upload (che diventeranno 300 a partire da agosto);

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem TIM HUB+, incluso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Sarà inoltre possibile aggiungere Disney+ al piano Internet al costo di 4,99 euro al mese fino al 31 ottobre 2021, solo per le attivazioni fino al 26 giugno 2021, che poi diventeranno 7,99 euro al mese.

Scegliendo TIM anche per il mobile, si potrà accedere al mondo di TIM Unica con il quale si potranno ottenere Giga illimitati in omaggio e tanti altri benefit destinati a tutta la famiglia.

Scopri di più su questa offerta Internet casa