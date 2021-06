Migliore tariffe telefonia mobile: le offerte di giugno 2021

Il mercato delle telefonia mobile è caratterizzato da un numero sempre maggiore di offerte, le quali permettono di soddisfare le richieste più disparate da parte di diverse tipologie di utenti. Quelle più gettonate sono le cosiddette offerte di tipo all inclusive (letteralmente "tutto compreso").

Come si può ben intuire dalla loro denominazione, si tratta di promozioni che si caratterizzano per un bundle di minuti, messaggi e dati inclusi nel prezzo dell’abbonamento mensile.

Per offrire una panoramica delle migliori tariffe telefonia mobile disponibili nel mese di giugno 2021, si è scelto di utilizzare il meccanismo della comparazione, una delle strategie più efficaci per avere le idee chiare sulle proposte dei vari operatori.

Sono state così analizzate le promozioni per il mobile messe in commercio da:

ho. Mobile;

Kena Mobile;

Iliad.

Sono stati scelti questi 3 operatori non perché non esistano altre soluzioni altrettanto convenienti, ma per mettere in evidenza quelle che possono essere le differenze esistenti tra le proposte di due operatori virtuali, quali sono ho. Mobile e Kena Mobile, e un operatore tradizionale come Iliad, che oggi rappresenta il quarto player nel mercato della telefonia mobile in Italia.

Tariffe telefonia mobile ho. Mobile

Una delle migliori soluzioni per il mobile proposte dall’operatore virtuale di Vodafone – ho. mobile, per l’appunto – ha un costo fisso mensile di 6,99 euro e prevede un contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM pari a 99 centesimi.

La promozione comprende;

minuti e SMS senza limiti;

70 Giga per navigare in 4G.

Ho. Mobile dà la possibilità a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare le sue proposte di avere a propria disposizione 30 giorni di tempo durante i quali potranno capire se sono soddisfatti della scelta effettuata, oppure no. In questo secondo caso, avranno la possibilità di richiedere il rimborso online in pochi click.

Questa promozione è riservata ai clienti che effettuano la portabilità dagli operatori Fastweb, Coopvoce, PosteMobile e da altri MVNO. I clienti Iliad, Fastweb, PosteMobille e quelli di altri operatori virtuali potranno invece attivare l’offerta che, al costo di 7,99 euro al mese, comprende minuti e SMS illimitati e 100 Giga di Internet.

Clicca qui per saperne di più sulle offerte di ho. mobile

Tariffe telefonia mobile Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM che propone un’offerta mobile per tutti i nuovi numeri, al costo di 7,99 euro al mese, nella quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

50 Giga di Internet in 4G.

L’offerta potrà essere acquistata direttamente online o, in alternativa, utilizzando l’app Kena Mobile, recandosi presso uno dei negozi autorizzati o chiamando il servizio assistenza clienti, disponibile al numero 181.

L’operatore propone, per esempio, anche una promozione al costo di 9,99 euro che comprende 100 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi senza limiti, nella quale non si dovranno pagare costi in più né per l’attivazione né per la nuova SIM.

Per saperne di più, clicca sul seguente link

Tariffa telefonia mobile Iliad

Iliad è uno degli operatori di telefonia mobile che è riuscito a destare il maggiore interesse nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese. I motivi sono differenti, ma tra i principali ci sono senza ombra di dubbio la qualità di servizi offerti e i prezzi abbastanza contenuti, che non superano mai i 10 euro al mese.

L’operatore francese offre anche una velocità di navigazione di gran lunga superiore rispetto a quella raggiungibile con gli operatori virtuali e una copertura sul 99% del territorio nazionale. Quali sono le migliori offerte Iliad tra quelle disponibili a giugno 2021?

La prima è Giga 80, promozione che ha un costo di 7,99 euro al mese (per sempre, per davvero) e che prevede anche un contributo una tantum pari a 9,99 euro. Quali sono i servizi che include?

Si tratta di 80 Giga per navigare in 4G/4G+, di 5 Giga dedicati in roaming Europa, di minuti e messaggi senza limiti non solo in Italia ma anche in roaming in Europa, di minuti illimitati verso numeri fissi e mobili di 60 destinazioni estere.

Una tariffa per il mobile davvero molto conveniente e della quale si dovrebbe approfittare il prima possibile, dato che è in edizione limitata, è Flash 120, disponibile al costo di 9,99 euro al mese e che comprende:

120 Giga, per navigare anche in 5G;

6 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti e SMS illimitati, anche in roaming in Europa;

minuti internazionali.

In tutte le offerte per il mobile di Iliad sono sempre inclusi i servizi Mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, piano tariffario, controllo del credito residuo, segreteria telefonica, portabilità del numero. Le promozioni dell’operatore potranno essere attivate da qualsiasi tipologia di utente, sia per nuovi sia mantenendo il vecchio numero di telefono.

Clicca qui per avere maggiori dettagli in merito