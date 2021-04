Le biciclette elettriche pieghevoli sono modelli molto apprezzati per la micromobilità urbana, infatti rispetto alle ebike tradizionali possono essere trasportate con facilità sui mezzi del trasporto pubblico. Queste bici a pedalata assistita permettono di ridurre l’ingombro, grazie a una struttura versatile e flessibile che può essere completamente chiusa, per sistemare la bike elettrica in ufficio, sul vagone della metro o nel bagagliaio dell’auto. Scopriamo quali sono le migliori bici elettriche pieghevoli per ogni fascia di prezzo, con alcuni consigli utili per scegliere quella giusta.

Quale bicicletta elettrica pieghevole acquistare

Prima di comprare questo tipo di bicicletta è importante valutare vantaggi e svantaggi delle ebike elettriche pieghevoli, per capire se realmente si tratta della soluzione più adatta alle proprie esigenze. I punti di forza sono il peso ridotto e la semplicità di trasporto, con la possibilità di portarla dappertutto e usarla come soluzione green per coprire l’ultimo miglio in modo ecologico. Per quanto riguarda gli svantaggi dipendono sempre dalla qualità della bici elettrica, tuttavia sono meno indicate per le lunghe percorrenze, oppure per affrontare terreni sterrati per i quali è meglio optare per una MTB a pedalata assistita.

Ad ogni modo, per comprare la miglior bici elettrica pieghevole bisogna innanzitutto considerare i chilometri da percorrere, tenendo conto anche del tipo di strada su cui usare la ebike. Se ad esempio è necessario affrontare dislivelli elevati è opportuno optare per una bici elettrica per forti pendenze, dotata di una batteria abbastanza potente e di una meccanica raffinata. Lo stesso vale se bisogna fare più di 5-10 chilometri al giorno, preferendo in questo caso una ebike con una lunga autonomia e in genere un modello di buona qualità di fascia medio/alta.

Un aspetto da non sottovalutare è il meccanismo per ripiegare la bicicletta elettrica, verificando che non sia troppo complicato ma anche robusto e affidabile, analizzando anche le dimensioni da aperta e da chiusa per controllare gli ingombri in entrambe le configurazioni. Una caratteristica essenziale è la sicurezza della bici a pedalata assistita, valutando l’efficienza dell’impianto frenante, l’affidabilità del telaio e le tecnologie integrate, come i dispositivi che aiutano a evitare le collisioni e le luci per la guida notturna.

Per legge la bici pieghevole può avere una potenza fino a 250 watt, tuttavia un aspetto importante è la posizione del motore, poiché incide sul bilanciamento e la portabilità. Quella migliore è centrale, sebbene sia presente solo nei modelli più costosi e top di gamma, mentre quella posteriore è più scomoda e quella anteriore riduce un po’ la stabilità. Infine è indispensabile analizzare l’autonomia della ebike e la capacità della batteria, gli accessori e le funzionalità smart come display touchscreen e il Bluetooth integrato.

Le migliori bici elettriche pieghevoli

Sul mercato si possono trovare tantissimi modelli di ebike pieghevoli, dalle bici elettriche richiudibili più economiche fino alle biciclette con struttura flessibile di fascia alta, con soluzioni per ogni esigenza e qualsiasi tipo di utilizzo, dalla mobilità in città a quella in off-road. Ecco quali sono le migliori bici pieghevoli elettriche da comprare online oggi.

eBike Windgoo

La migliore bici elettrica pieghevole economica è la Windgoo, una ebike low price ideale per chi vuole acquistare una bicicletta a pedalata assistita per gli spostamenti in città senza spendere troppo. È caratterizzata da un design originale e ricco di personalità, con un telaio compatto e un sellino regolabile per adattarsi a qualsiasi persona. Le ruote da 21 pollici sono piuttosto compatte, mentre la spinta è garantita dal motore elettrico da 350 watt, con la batteria da 36 volt e 6 Ah che offre un’autonomia di 20 chilometri e una velocità massima di 20 Km/h. Il peso è di appena 12 Kg, con una portata fino a 120 Kg e una pendenza limite di 15 gradi.

Caratteristiche principali

Potenza 350 watt

Batteria da 36 V e 6 Ah

Telaio in lega di alluminio

Pendenza massima 15 gradi

Trasmissione Shimano 21 velocità

Ruote 12 pollici

Tempo di ricarica 2-3 ore

Autonomia fino a 20 chilometri

Peso 12 Kg

Bici elettrica HITWAY

La ebike pieghevole HITWAY è una bici elettrica per la città e lo sterrato leggero, proposta con una struttura compatta e ruote da 16 pollici poco ingombranti. Viene alimentata da un motore da 250 watt con il quale raggiungere una velocità fino a 25 Km/h, mentre la batteria da 36 volt e 7,5 Ah permette di ottenere un’autonomia fino a 40 chilometri. L’azienda offre un buon livello di sicurezza, grazie alla presenza dell’impianto frenante con doppi dischi e alle luci a LED per la guida notturna. La portata massima è di 120 Kg, con un tempo di ricarica di 4-5 ore e un meccanismo semplice per richiudere la ebike in pochi istanti senza sforzo.

Caratteristiche principali

Potenza 250 watt

Batteria da 36 V e 7,5 Ah

Telaio in lega di alluminio

Porta massima 120 Kg

Luci anteriori a LED

Display LCD

Ruote 16 pollici

Autonomia fino a 40 chilometri

Peso 22,5 Kg

eBike Carsparadisezone

Questa ebike proposta da Carsparadisezone è un modello unisex per adulti, una ebike pieghevole per spostarsi in città in modo agevole. La bici elettrica è alimentata da un motore da 350 watt, supportato da una batteria rimovibile da 48 volt e 10,4 Ah, con velocità massima di 25 Km/h e autonomia fino a 40-80 chilometri nella modalità pedalata assistita. La trasmissione è composta da un cambio Shimano a 7 velocità, inoltre è presente un pratico display LCD per conoscere le principali informazioni per la guida. Non manca un telaio in alluminio, con ruote da 20 pollici e porta USB per la ricarica dei dispositivi mobili.

Caratteristiche principali

Potenza 350 watt

Batteria da 48 V e 10,4 Ah

Telaio in lega di alluminio

Porta massima 120 Kg

Trasmissione Shimano 7 velocità

Display LCD

Ruote 20 pollici

Autonomia fino a 40-80 chilometri

Peso 30 Kg

eMTB Vivi

La eMTB Vivi è un modello adatto sia alla città che al fuoristrada, infatti si tratta di una vera e propria mountain bike elettrica pieghevole. Viene proposta in due versioni estetiche, con telaio in nero e blu oppure in bianco e blu, con una struttura dotata di ruote da 26 pollici. Le prestazioni sono ottimali, grazie al motore da 350 watt con batteria da 36 volt e 8 Ah, con velocità massima fino a 32 Km/h e autonomia massima di 40 chilometri. Questo modello offerto da Vivi è più pesante delle ebike urbane, tuttavia si richiude facilmente, dispone di una trasmissione Shimano a 21 velocità e freni a doppio disco anteriori e posteriori, con la possibilità di scegliere fra 3 modalità di guida: elettrica pura, assistita o convenzionale.

Caratteristiche principali

Potenza 350 watt

Batteria da 36 V e 8 Ah

Telaio in lega di alluminio

Pendenza massima 30 gradi

Trasmissione Shimano 21 velocità

Display LCD

Ruote 26 pollici

Autonomia fino a 40 chilometri

Peso 27 Kg

eBike Eloklem

Tra le bici elettriche pieghevoli più gettonate in commercio c’è la ebike Eloklem, un modello progettato appositamente per la mobilità urbana. La bicicletta a pedalata assistita è dotata di un cambio Shimano a 21 velocità, con un motore elettrico da 250 watt abbinato a una batteria removibile da 36 volt e 8 Ah, in grado di assicurare un’autonomia fino a 28 chilometri. Il telaio in lega di alluminio è piuttosto robusto ma leggero, mentre per la guida notturna ci sono appositi fari a LED. Questa bici elettrica pieghevole può affrontare pendenze fino a 30 gradi, propone ruote da 26 pollici e una volta chiusa può entrare senza problemi nel bagagliaio dell’auto.

Caratteristiche principali

Potenza 250 watt

Batteria da 36 V e 8 Ah

Telaio in lega di alluminio

Pendenza massima 30 gradi

Trasmissione Shimano 21 velocità

Display LCD

Ruote 26 pollici

Autonomia fino a 28 chilometri

Peso 25 Kg

Bici elettrica Oppikle

La miglior bici elettrica pieghevole per qualità prezzo è la Oppikle, una bicicletta a pedalata assistita per muoversi in città in modo efficiente e versatile. La ebike è provvista di ruote da 26 pollici, un telaio in lega di alluminio e un motore da 250 watt, con freni a disco meccanici e cambio a 21 velocità. La batteria rimovibile da 36 volt e 8 Ah fornisce un’autonomia fino a 48 chilometri e una velocità massima di 25 Km/h, con la possibilità di impostare la modalità di assistenza desiderata. La Oppikle si ripiega in maniera semplice e veloce, mentre da aperta offre un sedile regolabile e un comodo manubrio ergonomico.

Caratteristiche principali

Potenza 250 watt

Batteria da 36 V e 8 Ah

Telaio in lega di alluminio

Trasmissione 21 velocità

Display LCD

Ruote 26 pollici

Autonomia fino a 48 chilometri

Peso 25 Kg

SAMEBIKE Mountain Bike

Tra le migliori biciclette elettriche pieghevoli sul mercato c’è la eMTB SAMEBIKE, un modello caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta di una mountain bike elettrica, equipaggiata con un motore da 350 watt e una batteria da 48 volt e 10 Ah, in grado di offrire un’autonomia fino a 40 chilometri in modalità pedalata assistita, oppure fino a 70 chilometri nella configurazione ciclomotore puramente elettrica. La SAMBIKE può raggiungere una velocità di 25 Km/h, pesa circa 24 Kg, supporta una portata fino a 150 Kg ed è dotata di un pratico display LCD.

Caratteristiche principali

Potenza 350 Watt

Batteria da 48 V e 10 Ah

Telaio in alluminio

Pendenza massima 35 gradi

Trasmissione Shimano 21 velocità

Display LCD

Ruote 26 pollici

Autonomia fino a 40 chilometri

Peso 24 Kg