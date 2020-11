Migliori connessioni di dicembre 2020

Vorresti attivare un’offerta Internet casa per la prima volta oppure ti piacerebbe sapere se ci sono proposte migliori della tua? Per capire come riuscire a individuare la migliore connessione disponibile nel mese di dicembre 2020, dovresti confrontare tra loro le varie offerte.

Oggi la velocità di rete migliore alla quale è possibile connettersi è la fibra FTTH, acronimo di Fiber To The Home, con la quale si può navigare fino a 1 Giga in download e da 100 a 300 Mega in upload.

In alternativa, ci si potrà “accontentare” di navigare con le connessioni di tipo:

• FTTC, acronimo di Fiber To The Cabinet, ovvero la fibra misto rame con la quale navigare fino a un massimo di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• la rete ADSL, che permette di navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Come faccio a conoscere in anticipo se posso attivare un’offerta che mi permetta di collegarmi a Internet alla velocità della fibra FTTH?

Come funziona la verifica della copertura

Una volta che è stata individuata l’offerta Internet casa che si reputa interessante per il costo e i servizi che comprende ogni mese, si può procedere con quella che prende il nome di verifica della copertura.

In pratica, tramite lo strumento dello speed test, basterà inserire il proprio indirizzo di residenza e conoscere, in pochissimo tempo, quale tipologia di offerta sarà possibile sottoscrivere.

Questa operazione potrà essere effettuata sia sui siti dei vari operatori di telefonia fissa, sia su portali specializzati, come per esempio SOStariffe.it, sui quali sono disponibili tool di questo tipo, che possono essere utilizzati da chiunque in modo del tutto gratuito.

Sempre grazie all’utilizzo di un altro tool online, messo a disposizione da SOStariffe.it, ovvero il comparatore di offerte Internet casa, è stato possibile individuare quali sono le connessioni migliori del mese di dicembre 2020, che corrispondono a quelle proposte da:

• WINDTRE;

• Vodafone;

• Fastweb;

• TIM;

• Sky.

Connessione a Internet con WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE è l’offerta con la quale è possibile navigare fino a 1 Giga in download e fino a 200 Mega in upload, al costo mensile di 28,98 euro, nel quale è compreso anche il prezzo del modem, pari a5,99 euro al mese.

La promozione, la cui attivazione è gratuita, include:

• la connessione a Internet illimitata;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• 12 mesi di Amazon Prime video;

• l’accesso alla rete Top Quality Network;

• il Super Wi-Fi di WINDTRE, che si contraddistingue per il fatto di essere super potente e super semplice da installare e al quale si possono connettere fino a 100 dispositivi nello stesso momento;

• Giga illimitati ogni mese;

• la promozione Unlimited Special, con la quale attivare una SIM al costo di 9,99 euro al mese, che include minuti e Giga illimitati.

La promozione di WINDTRE può essere attivata anche in fibra FTTH aree bianche, ma in questo caso è previsto un prezzo del canone di 29,99 euro al mese e si devono pagare 99 euro di attivazione per l’allaccio.

Qualora si decidesse di recedere dall’offerta in anticipo, sarà necessario pagare il costo di una mensilità per la dismissione del servizio, alla quale si aggiungono eventuali rate residue del modem non ancora saldate.

L’abbonamento Internet casa di WINDTRE può essere attivato anche nelle versioni FFTC e ADSL, attivando le offerte:

• Internet 200, ovvero la promozione con la quale navigare con la rete FTTC, fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• Internet 20, la promozione di tipo ADSL con la quale navigare fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Connessione a Internet con Vodafone

Vodafone propone un’offerta Internet casa al costo mensile di 29,90 euro al mese, con la quale navigare alla velocità della fibra FTTH e nella quale sono inclusi:

• 6 euro al mese per 48 mesi, che sono relativi a Vodafone Ready, e che comprendono anche il modem, la prima installazione e l’assistenza Vodafone dedicata;

• 1 euro per 24 mesi per il contributo di attivazione;

• 2 euro per le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

La promozione Internet casa di Vodafone dà diritto a 6 mesi gratuiti di NOW TV Cinema, nel quale sono compresi oltre 1.000 film on demand e le prime visioni a pochi mesi dall’uscita al cinema. Dal 7° mese il Pass NOW TV avrà un costo di 9,99 euro al mese, ma è possibile procedere con la sua disattivazione.

Le offerte Internet casa di Vodafone, che si possono attivare anche nelle versioni FTTC e ADSL, prevedono un vincolo contrattuale di 4 anni, al termine del quale ci sarà una riduzione del costo del canone mensile. Questo è il motivo per il quale, in caso di recesso anticipato, si dovranno sostenere tutte le rate residue relative al modem e al contributo di attivazione.

Connessione a Internet con Fastweb

La migliore connessione di Fastweb, ovvero l’offerta Fastweb Casa per navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload, ha un costo fisso mensile di 29,95 euro al mese, e non prevede vincoli di tipo contrattuale.

Al momento è disponibile, in caso di attivazione online, una super promozione che propone la connessione in fibra FTTH per 12 mesi al prezzo fisso di 25,95 euro al mese, al termine dei quali tornerà ad avere un costo di 29,95 euro al mese.

L’abbonamento mensile comprende:

• la connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il WOW Space;

• l’assistenza clienti My Fastweb;

• il costo di attivazione;

• il modem FASTGate.

Connessione a Internet con TIM

La promozione di TIM con la quale connettersi alla velocità di 1 Giga in download si chiama Super Fibra e ha un costo di 29,90 euro al mese, che comprende:

• la connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il Wi-Fi certificato da tecnici TIM e la navigazione sicura con Safe Web Plus;

• il modem TIM HUB+, che prevede il WiFi 6, in grado di fornire maggiore velocità e copertura in tutta l’abitazione;

• la streaming TV TIMVISION, con la quale vedere film e serie TV destinate tutta la famiglia.

Qualora non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, sarà possibile sottoscrivere, allo stesso prezzo, una delle seguenti offerte Internet casa:

• Super Mega, per navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• Super ADSL, per navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Connessione a Internet con Sky Wifi

Il 2020 ha portato con sé una grande novità nel mondo delle offerte Internet casa: si tratta di Sky Wifi, la fibra di Sky disponibile in tecnologia FTTH al costo base di 29,90 euro al mese. La fibra 100% di Sky di contraddistingue per essere una fibra ultraveloce, con la quale potersi connettere senza limiti e senza interruzioni.

Nell’offerta sono inclusi:

• la connessione a Internet di tipo illimitato;

• lo Sky Wifi Hub Intelligente, che è un modem che riesce a elaborare i dati dell’ambiente domestico e dei dispositivi connessi, ottimizzando in questo modo il segnale della connessione;

• le chiamate sono a invece pagamento nel piano da 29,90 euro e hanno un costo di 19 centesimi al minuto, ai quali si aggiungono altri 19 centesimi di scatto alla risposta.

La proposta Internet casa di Sky può, inoltre, essere personalizzata con l’aggiunta di pacchetti Sky TV differenti, che permettono di godere anche dell’intrattenimento di Sky, oltre alla connessione Internet casa.