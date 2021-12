Le migliori cuffie da regalare a Natale 2021

Regalare musica a Natale è sempre una bella idea, ma se scegliere per gli altri cosa ascoltare può essere un rischio, può essere invece una mossa vincente offrire lo strumento con cui ascoltarla, ecco perché abbiamo selezionato per voi le migliori cuffie da mettere sotto l’albero a fine 2021.

Solo qualche giorno fa vi avevamo presentato una selezione dei migliori auricolari Bluetooth da regalare per Natale, una categoria di prodotti completamente diversa che dal nostro punto di vista risponde anche ad esigenze e abitudini d’uso differenti: è questa la ragione per cui noi separiamo la selezione delle cuffie da quella degli auricolari.

Le cuffie sono più ingombranti da trasportare, si indossano con difficoltà quando si porta un cappello, hanno un impatto estetico più rilevante, ma allo stesso tempo offrono, nella maggior parte dei casi, un’esperienza acustica più confortevole e più completa.

Per selezionare le migliori in assoluto sul mercato, abbiamo fatto riferimento ad alcuni tra i tantissimi prodotti che abbiamo trovato nel corso degli ultimi mesi: nessuna fiducia nelle schede tecniche, ma solo nell’esperienza diretta fatta indossando un paio di cuffie e provando sul campo la loro qualità.

La sorpresa Jabra

Lo avevamo già scritto quando vi abbiamo parlato di auricolari, lo confermiamo anche nel segmento delle cuffie: il marchio danese Jabra, oltre ad essere sinonimo di design molto ricercato, da qualche tempo è anche garanzia di qualità audio di ottimo livello. Abbiamo indicato due modelli, uno in circolazione da molto tempo, Elite 85H, l’altro più recente e perfetto per la vita ibrida: le Jabra Evolve 2 85 hanno infatti un’ottima qualità per l’ascolto della musica, ma nascondono anche un microfono appoggiato ad un braccetto che permette di avere conversazioni con audio perfetto durante le video chiamate.

Quando viene richiuso, il microfono scompare completamente e le cuffie hanno l’aspetto di un normale prodotto per l’intrattenimento, non solo con un suono eccellente, ma anche con una applicazione di supporto tra le migliori in assoluto.

Fonte foto: Jabra

Lo standard BOSE

Quando si parla di cuffie e si vuole trovare uno standard di riferimento, il marchio americano BOSE rappresenta la storia: con il modello più recente, le Quiet Comfort 45, l’azienda statunitense ha lavorato con un approccio un po’ conservativo rispetto alla concorrenza, ma ha comunque realizzato un prodotto di ottimo livello.

Se però dovessimo scegliere quale oggetto regalare a Natale 2021, noi vireremmo senza dubbio verso il modello NC 700, più bello da vedere, più prestigioso nei materiali che sono stati utilizzati e anche migliore sul fronte dell’audio. I prezzi nel mondo BOSE non sono mai una passeggiata, ma questi sono prodotti destinati a durare nel tempo.

L’outsider Philips

Se ci avessero detto all’inizio dell’anno che avremmo scelto un prodotto di Philips tra i migliori nel segmento audio del 2021, avremmo probabilmente espresso qualche dubbio. In realtà il marchio olandese, ora controllato da una società cinese, ha riportato sul mercato la famiglia di prodotti Fidelio e rappresenta il vero outsider nel mondo dell’audio.

Abbiamo provato il modello L3, che è costruito con una qualità elevatissima, con materiali prestigiosi e con una cura del suono che ci ha onestamente sorpresi. Autonomia eccellente, frequenze basse molto pronunciate, un’applicazione di supporto completa e funzionale: le cuffie Philips Fidelio L3 ci sono piaciute tantissimo e sono per noi un regalo davvero top.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La classe Sennheiser

Abbiamo citato in precedenza uno dei migliori marchi nel mondo delle cuffie, BOSE, in arrivo dal mercato americano, ma se guardiamo al mercato professionale uno dei brand con la storia più entusiasmante è quello di Sennheiser, a cui appartengono le cuffie Momentum 3, che in realtà dovrebbero modificare il loro nome in “monumento” perché rappresentano un punto di riferimento altissimo in questo segmento di prodotti. Oltre alla qualità del suono, sono dotate di sensori che riconoscono quando le cuffie vengono indossate, oppure tolte e quindi interrompono automaticamente la riproduzione della musica.

L’eleganza di Bowers & Wilkins

In mezzo a moltissimi marchi che si occupano di audio e che rappresentano uno standard elevato, dobbiamo inserire anche alcuni brand specializzati, che fanno del design uno dei loro punti di forza principali, tra questi sicuramente c’è l’inglese Bowers & Wilkins, che realizza altoparlanti estremamente curati, ma anche cuffie di ottimo livello, come le PX7. Sono bellissime da vedere, comodissime da indossare perché sono particolarmente leggere, offrono un suono tra i migliori che si possono trovare per l’equilibrio tra le diverse gamme di frequenze, anche in questo caso il tutto è governato da un’applicazione molto completa che permette di gestire tutte le funzioni, compresa l’equalizzazione del suono.

La certezza di SONY

Lasciamo in fondo a questa lista non perché sia il prodotto meno importante, ma perché il meglio di solito sta in fondo, la proposta di Sony con le cuffie WH-1000XM4. Offrono nel complesso la migliore esperienza per qualità dei materiali, tecnologia impiegata, definizione del suono, durata della batteria, semplicità d’uso e applicazione a supporto. Sono moltissimi i parametri che di solito prendiamo in considerazione per la valutazione delle cuffie e nel complesso il migliore equilibrio che abbiamo trovato nel corso del 2021 viene da queste cuffie di Sony; non sono quelle più a buon mercato che si possano acquistare, ma per chi desidera fare un investimento per ascoltare la musica con grandissimo piacere, questa è probabilmente la migliore soluzione oggi disponibile.

Il nostro video di oggi, però, vi svela anche alcune altre opzioni che potrebbero risultare la scelta migliore a Natale 2021, perché pescando tra le migliori proposte dello scorso anno abbiamo trovato alcuni modelli di cuffie ancora al top. La stessa Sony e la sorprendente Huawei offrono ancora oggi prodotti consolidati, meno costosi, ma ancora validissimi. Infine aggiungiamo una soluzione curiosa, quella di Urbanista, che ha realizzato un paio di cuffie che funzionano con la ricarica solare, attraverso dei piccoli pannelli installati nell’archetto con cui si indossano. Forse non sono le migliori in assoluto sul fronte del suono, ma vanno premiate per la loro originalità.

Non resta altro che trovare la musica con cui testare le nuove cuffie.