I migliori dispositivi Apple da regalare a Natale

Per gli appassionati dei dispositivi Apple a Natale c’è l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere: iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods, Apple Tv e per chi non sa cosa comprare c’è anche una carta regalo da spendere sull’App Store o sull’iTunes Store. Il modo più semplice per acquistare un dispositivo Apple da regalare a Natale è visitare il negozio virtuale presente su Amazon, dove sono presenti decine di dispositivi. E visto il periodo natalizio, molto spesso sono anche in offerta e si riesce a risparmiare anche qualche decina o centinaia di euro.

Come ben sappiamo i device della Mela Morsicata hanno un costo mediamente elevato rispetto alla concorrenza, ma negli ultimi anni Apple ha lanciato anche dispositivi meno costosi e con un buon rapporto qualità-prezzo, basta pensare alle versioni SE dell’iPhone e dell’Apple Watch. Il negozio virtuale di Amazon è molto ben fornito e per ogni dispositivo offre più varianti che si differenziano sia per il colore sia per la memoria disponibile. Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistare a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e disponibile direttamente nella pagina prodotto.

Per essere (quasi) sicuri che il regalo arrivi in tempo per Natale controllate accuratamente la data di consegna presente nella pagina prodotto, inoltre per la spedizione gratuita e veloce bisogna essere abbonati ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete farlo cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti. Per restare, invece, sempre informati sulle migliori offerte Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per iscrivervi basta cliccare qui.

iPhone 12

Sebbene sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, l’iPhone 12 è ancora uno dei migliori top di gamma presenti sul mercato. Con l’arrivo dell’iPhone 13 il prezzo si è anche un po’ abbassato e se si è fortunati lo si trova anche in offerta su Amazon. Oltre all’iPhone 12, un altro dispositivo Apple che si può regalare a Natale è l’iPhone 12 mini. Dimensioni più contenute, leggermente meno potente, ma resta sempre uno smartphone Apple.

iPhone

iPhone

iPhone 13

L’iPhone 13 è il sogno di molte persone ed è possibile farlo diventare realtà a Natale sfruttando le offerte Amazon. Alcuni modelli, infatti, sono disponibili in offerta e la consegna sembra essere garantita entro il 25 dicembre. Bisogna però essere velocissimi: le scorte sono limitate e potrebbero finire da un momento all’altro. È disponibile anche l’iPhone 13 mini per chi vuole spendere un po’ meno. C’è la possibilità di acquistare l’iPhone 13 in 5 rate a tasso zero.

iPhone

iPhone

iPhone

Apple Watch 7

Per chi ha già un iPhone, una delle migliori alternative tra i dispositivi Apple da regalare a Natale è sicuramente l’Apple Watch 7. L’ultimo tra i modelli di smartwatch lanciati dalla casa di Cupertino è anche quello tecnologicamente più avanzato e che rompe un po’ con il passato. Schermo più grande, autonomia maggiore e anche un nuovo chip che rende l’Apple Watch un dispositivo stand alone, in grado di funzionare anche senza uno smartwatch di supporto. Sono disponibili diversi modelli che si differenziano principalmente per la grandezza del quadrante (41mm o 45mm) e per la presenza o assenza della connettività.

Apple

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio - Regular

Apple

Apple

Apple Watch SE

Come già fatto con l’iPhone, Apple ha anche lanciato una versione “lowcost” del suo Apple Watch. Il modello SE è una sorta di Apple Watch 6 un po’ meno potente, però questo non vuol dire che non sia affidabile e che non garantisca prestazioni più che accettabili. Anche in questo caso troviamo versioni differenti che si differenziano per dimensioni del quadrante e per la presenza della connettività.

Apple

Apple

Apple

Apple

AirPods

Quale miglior accessorio delle AirPods per accompagnare il proprio smartphone Apple? Le cuffie wireless sono uno dei migliori dispositivi Apple da regalare a Natale: garantiscono un ottimo audio e sono molto comode da indossare. Purtroppo in questo momento non sono disponibili tutti i modelli, ma solamente le AirPods Max, le cuffie on-ear top di gamma, e le AirPods di terza generazione. In entrambi i casi il prezzo è scontato rispetto a quello consigliato.

AirPods

AirPods

Auricolari

iPad Pro

L’iPad Pro è il regalo ideale per chi è alla ricerca di un tablet potente e che all’occorrenza possa diventare anche un computer dove lavorare, studiare o vedere le proprie serie TV preferite. Per Natale può essere un regalo impegnativo, soprattutto contando che costa più di 1000 euro.

iPad

Apple TV

Se non si vuole tanto per regalare un dispositivo Apple a Natale a un proprio caro c’è una valida soluzione: l’Apple TV, il device da collegare al televisore e che permette di accedere a decine di app, tra cui tutte quelle delle serie TV e film. Ci sono due versioni disponibili: quella per lo streaming in 4K e l’altra che offre una qualità FullHD (e che costa un po’ di meno). Il prezzo si aggira tra i 150 e i 200€.

Apple

Apple

Carta regalo App Store & iTunes

Se nessuno delle idee regalo vi soddisfa o avete un budget inferiore, avete un’ultima soluzione lowcost: la carta regalo per fare acquisti sull’App Store o su iTunes. Si può inserire un qualsiasi prezzo e la si può inviare direttamente per e-mail alla persona che la deve ricevere. Facile e veloce