I migliori dispositivi Xiaomi da regalare a Natale

Xiaomi è diventata oramai un punto di riferimento in Italia e non solo per gli smartphone. L’azienda cinese passo dopo passo è riuscita a ritagliarsi una fetta di mercato molto importante e oramai è una dei leader nel settore della tecnologia. Dagli smartphone, passando per gli smartwatch, gli activity tracker e gli smart TV, quasi tutti hanno avuto tra le mani un dispositivo dell’azienda cinese.

In vista del Natale i dispositivi Xiaomi sono tra i più gettonati tra le idee regalo. E i motivi sono abbastanza semplici: scelta molto ampia, prezzi molto spesso più bassi dei competitor e qualità altissima. Dove poter trovare tanti dispositivi Xiaomi tutti insieme e spesso anche in sconto? Logicamente su Amazon, dove è presente addirittura un negozio virtuale che raccoglie tutti i prodotti e tutte le promozioni sui prodotti dell’azienda cinese.

Smartphone lowcost

Per gli smartphone preferiamo dividere in due parti: qui i dispositivi lowcost, nel prossimo paragrafo gli smartphone top di gamma usciti quest’anno.

Xiaomi ci ha dimostrato in questi anni che non bisogna spendere delle cifre esagerate per acquistare uno smartphone affidabile: i dispositivi della fascia media dell’azienda cinese sono tra i migliori che si possono trovare in giro. E per questo motivo sono un valido regalo di Natale 2021. Non vi proponiamo tutti gli smartphone Xiaomi disponibili su Amazon, ma solamente quelli con un rapporto qualità-prezzo migliore.

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 9AT

Smartphone top di gamma

Negli ultimi due anni Xiaomi ha alzato decisamente il livello dei suoi smartphone top di gamma, raggiungendo in qualità e performance quelli di brand ben più affermati. Ma per fare un salto di qualità così elevato ha dovuto aumentare anche i prezzi dei suoi smartphone che in molti casi hanno superato i 500 euro. Qui sotto abbiamo raccolto il meglio di quanto può offrire Xiaomi in questo momento per quanto riguarda gli smartphone, ma come abbiamo appena detto bisogna sborsare una cifra piuttosto elevata.

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T

Mi 11i

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi Watch e Xiaomi Mi Watch Lite

Per gli smartphone abbiamo visto che è necessario sborsare una cifra piuttosto elevata, ma se si vuole spendere molto di meno non mancano di certo le idee. E un’ottima alternativa lowcost sono gli smartwatch di Xiaomi. Anche in questo caso siamo di fronte a dispositivi di alta qualità che offrono tante funzionalità e caratteristiche ottime. Per chi vuole spendere una cinquantina di euro consigliamo il Mi Watch Lite, mentre per chi ha disposizione poco più di 100€ c’è il Mi Watch. Il modello top ha un design differente (quadrante circolare) e qualche funzionalità più avanzata per il monitoraggio dell’attività fisica. Entrambi i modelli sono disponibili in più colorazioni.

Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Smart Band 6

Uno dei dispositivi con cui Xiaomi si è fatta conoscere in Italia è la Mi Smart Band, l’activity tracker lowcost con batteria infinita che in molti hanno testato almeno una volta. Quest’anno è arrivato sul mercato la Xiaomi Mi Smart Band 6 che rispetto ai modelli precedenti fa un deciso salto in avanti dal punto di vista tecnologico e anche di design, con uno schermo molto più grande. Disponibile c’è anche il modello con NFC per i pagamenti contactless. Per un regalo di Natale 2021 lowcost, la Xiaomi Mi Smart Band 6 è uno dei migliori che potete trovare su Amazon in questo momento.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Smart TV Xiaomi

Xiaomi ha portato da qualche in Italia anche i suoi smart TV che subito si sono contraddistinti per buone caratteristiche tecniche e un prezzo in linea con la filosofia aziendale. Regalare per Natale uno smart TV può sembrare stravagante, ma se chi lo riceve ne ha bisogno, sicuramente ne sarà felice. Su Amazon è disponibile il modello Mi Smart TV P1 in diverse grandezze: da 32” fino a 55”.

Xiaomi Mi Smart TV P1 32”

Xiaomi Mi Smart TV P1 43”

Xiaomi Mi Smart TV P1 50”

Xiaomi Mi Smart TV P1 55”

Monopattini elettrici (+ regalo bonus)

Perché non regalare a Natale un monopattino elettrico Xiaomi? I monopattini sono diventati oramai uno dei mezzi preferiti dagli italiani per muoversi velocemente e in modo sostenibile dentro le città. E Xiaomi ha portato in Italia diversi modelli. Su Amazon ce ne sono tre, che si differenziano per autonomia e costo. In più vi proponiamo anche un regalo bonus molto stravagante: un mini-compressore digitale portatile a batteria utile per gonfiare le ruote di bici e monopattini (e costa meno di 40 euro).

Compressore digitale portatile a batteria

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Dispositivi Xiaomi per la pulizia di casa

Può mancare un dispositivo Xiaomi per la pulizia di casa? Certo che no. L’azienda cinese offre sia il robottino smart sia delle aspirapolveri abbastanza potenti. I prezzi variano da un minimo di circa 50 euro fino ad arrivare agli oltre 350€ del robot aspirapolvere smart.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Sempre in ambito pulizia e casa non possiamo non nominare il purificatore d’aria smart che permette di eliminare tutte le sostanze tossiche, come i batteri, presenti nelle nostre abitazioni. I modelli disponibili sono due: uno più economico che costa circa 100€ e uno top di gamma da quasi 300€.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H

Videocamere di sicurezza per la casa

Un’altra idea regalo stravagante per Natale è una videocamera di sicurezza. Anche in questo caso Xiaomi viene in nostro soccorso con diversi modelli, sia per l’interno sia per l’esterno (impermeabili). Anche in questo caso il prezzo non è elevatissimo: con meno di 100€ si riesce ad acquistare una videocamera top di gamma.

Xiaomi Mi 360° Camera (1080p)

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Regali di Natale Xiaomi lowcost

Chiudiamo questa guida all’acquisto per i regali di Natale con due prodotti Xiaomi che costano veramente poco e sono pensati per la cura della persona: le bilance smart. Questi due dispositivi permettono di avere sempre sotto controllo il proprio peso e di analizzare i dati raccolti sull’app. Con meno di 30€ si riesce a fare un regalo di Natale particolare, ma che verrà apprezzato da chi lo riceve.

Xiaomi Mi Smart Scale 2

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2