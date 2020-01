In principio c’era un serpente che adorava andare alla ricerca di palline gustose da mangiare. A mano a mano che le mangiava il serpente aumentava la lunghezza. Stiamo parlando di “Snake”, l’antenato di tutti i moderni giochi per smartphone. Nato nel 1977, questo gioco inizialmente installato nelle piattaforme dei celeberrimi Commodore, si è poi diffuso su larga scala nei telefoni cellulari di Nokia e proposto nelle sue varie versioni. Nel 2019, con la diffusione su larga scala di smartphone sempre più potenti e performanti, le cose sono cambiate di molto, ciascuno ha la possibilità di scaricare gratuitamente giochi di vario genere con una grafica che poco ha da invidiare a quella proposta dai computer più evoluti o alle consolle d’appeal.

Del resto non ci deve stupire più di tanto. Gli smartphone sono diventati delle mini consolle portatili in grado di intrattenerci ovunque noi siamo. Dagli immancabili giochi arcade, per arrivare ai giochi sportivi o ancora ai giochi di intelligenza come puzzle, enigmi e cruciverba, tante sono le proposte che ogni giorno Google Play propone sia per grandi che per piccini. Nello specifico, ci concentreremo in questo approfondimento nei migliori giochi per Android. Scopriamo insieme quali sono i must che non devono assolutamente mancare nel tuo smartphone.

1. Uno!

Incominciamo con il re indiscusso dei giochi di carte, il gioco che ha rovinato più amicizie del Monopoly. Stiamo parlando di Uno! Qui proposto in una versione speciale scaricabile gratuitamente su Google Play. La novità di questa versione mobile, è la suddivisione in room, ciascuna delle quali può essere personalizzata secondo delle regole che di volta in volta possono essere tolte o aggiunte a piacimento. In questo modo potrai giocare secondo le tue regole e rendere il gioco imprevedibile e incredibilmente divertente. Infine come nella versione “materiale”, puoi scegliere se giocare da solo oppure in coppia e scegliere chi potrà far parte della tuo team invincibile.

2. Simpson: Springfield

Ecco un altro gioco che non può assolutamente mancare nella lista dei giochi da scaricare sul tuo smartphone Android. Parliamo del gioco Simpson: Springfield. Un incidente nucleare ha distrutto completamente la città di Springfield e il tuo obiettivo sarà di ricostruirla e ripopolarla da zero. Incamminati dunque verso questa nuova avventura della famiglia gialla più amata d’America, sblocca personaggi sempre nuovi, chiacchiera con la popolazione e costruisci la tua personale città di Springfield. Rimarrai sorpreso nel vedere come la tua nuova città prenderà nuova vita e fiorirà sotto i tuoi stessi occhi. Sei pronto per questa avventura?

3. The Sims Mobile

Parliamo in questo caso della pietra miliare dei giochi di ruolo. I Sims hanno segnato un’epoca e influenzato un’intera generazione. In questa nuova versione mobile ritroviamo tutti i protagonisti che abbiamo già visto nei precedenti episodi inoltre avrai la possibilità di creare Sims unici mai visti prima. Crea il tuo quartiere, entra nel vivo e influenza lo stile di vita e le decisioni dei tuoi Sims preferiti. Puoi prendere decisioni su qualsiasi cosa: da quale sarà il colore della camera da letto alla professione che farà, alla decisione di costruire una famiglia numerosa o meno in tutto in pieno stile Sims. In altre parole un gioco che saprà conquistare vecchi e nuovi fans di questo gioco leggendario.

4. Candy Crush Saga

Anche in questo caso si tratta di un gioco ormai diventato cult. Parliamo di Candy Crush il più famoso dei puzzle game con protagoniste le celebri caramelle. Iniziato come “giochino” presente sulla piattaforma di Facebook, con il tempo è diventata una vera e propria saga che negli anni si è saputa proporre in tantissime versioni. Dalla versione soda, alla versione jelly per arrivare alla recente versione friends, Candy Crush è un gioco per tutta la famiglia che saprà coinvolgere sia grandi che piccini.

5. Le avventure di Frozen 2: un gioco match-3

Dal film appena uscito nelle sale Frozen 2, ecco una piccola chicca che saprà conquistare soprattutto le più piccine. Parti con Elsa e Anna alla scoperta di questa nuova emozionante avventura, incontra personaggi nuovi e risolvi rompicapi sempre più difficili. Sarai capace di arrivare fino in fondo? Non ti resta che scoprirlo.

6. Disney Magic Kingdoms

Continuiamo nel filone Disney parlandovi di un gioco adatto a tutte le età. Con Disney Magic Kingdoms, avrai la possibilità di costruire il tuo fantastico parco di divertimenti a tema. Incontra i personaggi che tanto ti hanno fatto sognare da piccolo. Da Topolino, alla Sirenetta, alla Bella e la Bestia, per arrivare ai personaggi più recenti come ad esempio i protagonisti di Ralph Spaccatutto, Big Hero 6 o ancora i personaggi della saga di Star Wars. Colleziona tra gli oltre 150 personaggi Disney disponibili, gioca negli eventi speciali, rivivi i momenti più speciali con i tuoi personaggi Disney e molto altro. Un gioco che non potrà di certo mancare e che saprà senz’altro farti sognare ad occhi aperti.

7. Cooking Mama: Let’s Cook

Cooking Mama: Let’s Cook, tra i giochi di cucina, è sicuramente il più famoso e anche il più avvincente. Divertiti a cucinare nuovi e gustosi piatti, visita il villaggio felice, coltiva la verdura più fresca, pesca il pesce più buono e pregiato, prenditi cura del tuo pascolo e servi agli ospiti del tuo ristorante il cibo migliore. Attenzione però che per avere una clientela felice, anche il servizio e la puntualità dovranno essere curati al massimo. Cimentati dunque in livelli sempre più avanzati e batti nuovi record.

8. Codycross: puzzle cruciverba

I cruciverba sono un passatempo senza età, che da sempre conquista grandi e piccini. In Codycross vengono riproposti in una versione animata e molto colorata. Inizia un fantastico viaggio alla scoperta dei momenti più significativi della storia umana e le invenzioni più importanti che hanno saputo rivoluzionare la scienza e la tecnica. Gioca da solo o con gli amici, affronta entusiasmanti sfide, esplora gli oltre 1.000 livelli presenti nel gioco, batti ogni record e vinci tantissimi premi. Sei pronto ad immergerti in questa nuova emozionante avventura? Non ti resta altro che scaricare Codycross e iniziare.

9. Mario Kart Tour

Ami le corse sfrenate e gli inseguimenti? Sei un grande fan del mondo della Nintendo e non ti sei mai fatto sfuggire un gioco della serie di Super Mario? Finalmente è arrivato la versione mobile di Mario Kart, qui proposta in un’inedita edizione speciale. Cosa rende Mario Kart Tour un must da scaricare assolutamente? Senz’altro le migliaia di proposte che l’applicazione offre ogni giorno e che periodicamente cambiano. Questo per proporre al giocatore delle esperienze sempre nuove ed evitare così che il pilota possa annoiarsi troppo.

Viaggia in tutto il mondo con Mario e i suoi amici, gioca agli eventi speciali e colleziona personaggi sempre più potenti e veicoli sempre più performanti. Non ti resta dunque altro da fare se non quello di allenarti e battere nuovi record. Più punti avrai, maggiori saranno i premi e i vantaggi che guadagnerai per la prossima corsa. Un gioco che saprà stregare i più piccini, ma non disdegna a fare l’occhiolino ai vecchi nostalgici che sono cresciuti Mario Kart.

10. Pyramid Solitaire Saga

Quando cerchiamo un momento riflessivo tutto per noi, o quando semplicemente la nostra testa ha bisogno di scollegarsi dalla frenesia del mondo che ruota attorno a noi, non c’è un’idea migliore se non quella di fare una bella partita a solitario. Il solitario nello specifico, viene qui proposto in Pyramid Solitaire Saga, una frizzante versione colorata del solitario che ti saprà scoprire e ti accompagnerà nei momenti di relax. Visita nuovi mondi, gioca da solo o in compagnia e cerca di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, battendo nuovi e stimolanti record. Sei pronto a giocare d’astuzia, a raggiungere nuovi limiti e a metterti alla prova? Scopri fin dove puoi arrivare con Pyramid Solitaire Saga.

11. Angry Birds: Dream Blast

Parliamo adesso di quello che Google Play ha eletto come miglior gioco del 2019. Anche in questo caso, la tua missione sarà quella di risolvere nuovi e divertenti rompicapo. Incontra gli uccellini arrabbiati più famosi del mondo, scoppia le bolle coloratissime e padroneggia poteri invincibili che ti renderanno un vero asso di questo gioco. Avanza di livello, salva le uova in pericolo e guadagna ambitissimi potenziamenti.

12. Toy Story Drop

Rimaniamo nei giochi rompicapo, parlandovi di un altro gioco imperdibile a tema Disney. Se anche tu hai ti sei commosso guardando il quarto e ultimo film della saga dei giocattoli preferiti dai bambini, non potrai non amare Toy Story Drop, un gioco della tipologia Match-3 che farà breccia sui bambini più piccoli, ma farà fare anche un salto nel tempo, anche a chi è cresciuto con Woody, Buzz, Jessie, Mr Potato e tutti gli altri idoli di questa saga leggendaria. Esplora nuovi mondi, sblocca tanti personaggi diversi e sviluppa poteri speciali. In toy story potrai fare questo e molto altro di più. Sei pronto a cominciare?

Qualsiasi scelta tu voglia prendere, l’importante è sapersi divertire come quando si era piccoli e imparare ogni tanto a non prendersi troppo sul serio. Come disse Antoine de Saint-Exupéry: “Tutti noi siamo stati dei bambini, ma soltanto pochi di noi se lo ricordano”.