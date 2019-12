La fine dell’anno si sta avvicinando, e da poco la Apple ha assegnato i premi per i migliori giochi e le applicazioni per iPhone, iPod, Macbook e AppleTv. L’importanza di questa cerimonia è alquanto significativa: l’iPhone non è solo uno strumento per telefonare, fare foto e mandare messaggi su WhatsApp o Messenger, ma è anche una formidabile console per i videogiochi di tutti i generi e per tutti i gusti.

Ad oggi su Apple Store, è possibile trovare un’ampia scelta di giochi a pagamento e non, uno più bello dell’altro. La scelta però spesso si rivela ardua e lo spazio nell’iPhone non è certo così infinito da poterli scaricare tutti. Sei anche tu un esperto gamer che non vede l’ora di scoprire le ultime novità in fatto di giochi o semplicemente sei alla ricerca di un nuovo gioco ideale per passare il tempo? Vediamo di seguito la classifica dei migliori giochi da non perdere per iPhone.

Giochi sportivi

La categoria dei giochi sportivi, è forse la più numerosa e anche quella che raccoglie un maggior numero di appassionati. Dalle corse in auto al golf, al calcio, al tennis, al basket, tante sono le proposte che l’iPhone ti offre in fatto di sport. Se sei un amante dei motori di certo non può sfuggirti l’ottavo capitolo della serie Asphalt o ancora GTA- San Andreas, pronta a raccontarti le nuove avventure del protagonista Carl Johnson. Se sei invece appassionato di calcio, non puoi non scaricare Fifa Mobile Calcio o Score! Hero, infine ti segnaliamo altri giochi come ad esempio Tennis Champs Returns e Flappy Golf.

Pokémon Go

Questo gioco non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Pokémon Go, il gioco mobile per eccellenza per tutti gli appassionati della saga. Lanciato nel luglio del 2016, da allora Pokemon Go ha continuato ad influenzare una folta schiera di appassionati in tutto il mondo e sembra che questo trend non accenni ad arrestarsi. Scendi per strada, cattura più Pokemon possibili, allenati per diventare l’allenatore più forte, sfida i tuoi amici in appassionanti scontri, o ancora crea la tua squadra di allenatori.

Se possiedi inoltre anche il Nintendo Switch e non ti perdi un solo gioco di questi mitici mostriciattoli, puoi integrare i Pokemon catturati nei giochi “Pokémon: Let’s Go, Pikachu!” e “Pokémon: Let’s Go, Eevee!”. In questo modo il tuo Pokedex sarà rinvigorito con nuovissime scoperte e tanti alleati sempre più forti. Possiedi un iPhone di nuova generazione? A partire dall’iPhone 6s e sui dispositivi con iOS11 e successivi, nel Pokemon Go sarà integrata la funzione AR+ che spinge Pokemon Go verso la potenza della realtà aumentata, grazie alla grande precisione dell’inquadratura della fotocamera. Pokemon Go è un’ App completamente gratuita ed è distribuita anche sulla piattorma Android.

Super Mario Run

Anche Super Mario Run, come Pokemon Go, non ha bisogno di presentazioni. Super Mario Run, vanta un primato, vale a dire quello di essere il primo gioco marchiato Nintendo ad essere distribuito sui dispositivi mobili. Sulla scia del più famoso Super Mario Bros, in Super Mario Run potrai metterti alla prova e conquistare sempre nuovi mondi e battere nuovi record. In Super Mario Run è arrivata una novità. Con il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, potrai sbloccare nuovi personaggi come la Principessa Peach, Luigi, Todd, Daisy e molti altri. Super Mario Run è un gioco scaricabile gratuitamente su Apple Store, anche se comunque potrai trovare dei pacchetti premium disponibili soltanto a pagamento.

Sky Children of the Light

“Benvenuti nell’incantevole mondo di Sky, un regno meravigliosamente animato, in attesa di essere esplorato da te e dai tuoi cari. In Sky iniziamo come Figli della Luce, pronti a diffondere la speranza attraverso il regno desolato con lo scopo di riportare le stelle cadute nelle loro costellazioni.”

Con questo incipit, entriamo nel vivo della nostra personale classifica e parliamo adesso di uno dei giochi per iPhone che nel corso dei prossimi anni, prometteranno di diventare un vero e proprio cult per tutti gli appassionati del genere e non solo. Stiamo parlando di Sky Children of the Light, che da poco è stato premiato come il miglior gioco per iPhone del 2019 nientepopodimeno che dal team di Apple, in occasione della classica cerimonia annuale che premia le migliori app e i migliori giochi per il sistema iPhone ed Apple in generale.

Dagli stessi autori di Journey e Flower, Children of the light è un gioco scaricabile gratuitamente sulla piattaforma Apple e Android, con l’aggiunta di funzionalità direttamente acquistabili sull’App. Entriamo nel regno di Sky, dove avremo la possibilità di vivere avventure emozionanti, librarci nell’aria alla scoperta di 7 fantastici regni o ancora incontrare ogni giorno persone sempre nuove che man mano ci accompagneranno durante la nostra avventura. Di Children of the light, è stato apprezzata la grafica sensazionale che va oltre gli standard dei classici giochi per cellulari, nonché l’elevato grado di coinvolgimento e di interazione durante tutto il resto del gioco. In altre parole un gioco adatto a tutti, ideale per chi cerca un gioco dinamico in grado di far sognare grazie ai mondi qui rappresentati in modo magistrale.

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Come Pokemon Go, anche Harry Potter: Hogwarts Mystery non ha davvero bisogno di presentazioni. Questo gioco per iPhone è sicuramente un must per tutti gli appassionati delle avventure del maghetto più famoso del mondo e non solo. Hai sempre desiderato ricevere la tanto agognata lettera via Gufo che annuncia che sei stato finalmente ammesso a Hogwarts ma devi rassegnarti a vivere da babbano per tutto il resto della tua vita? Niente paura. In Harry Potter: Hogwarts Mystery è finalmente arrivata la tua grande occasione.

Partecipa alla cerimonia dello smistamento, incontra il cappello parlante e scopri in quale casa sarai smistato. Crea inoltre il tuo avatar secondo i tuoi personali gusti o secondo i tratti del tuo viso, impara incantesimi e pozioni e fai amicizia con i tuoi nuovi compagni di corso. Questi sono alcuni dei tanti esempi di quello che potrai fare una volta diventato uno “studente di Hogwarts” a tutti gli effetti. Harry Potter: Hogwarts Mystery però, non finisce qui. Quest’anno l’applicazione è stata integrata con nuove sfide tra cui il Quidditch reso ancora più realistico. Per scoprire questo e molto di più su questo gioco vi invitiamo a visitare il sito ufficiale cliccando qui.

Clash Royale

Clash Royale è un altro gioco che assolutamente non può mancare nei giochi per il tuo iPhone. Dall’universo del gioco cult Clash of Clans, immergiti nell’atmosfera dei Royale conquistando nuovi terreni, trionfando nelle battaglie, e vincendo trofei sempre più ambiziosi. Il premio in palio più ambito di tutti sarà la gloria. Come fare? Naturalmente creando attorno a te un clan molto forte capace di sconfiggere qualsiasi avversario e nutrendo la tua community di lottatori.

In Clash Royale potrai:

trovare nuovi bauli per sbloccare nuovi obiettivi e nuovi premi;

per sbloccare nuovi obiettivi e nuovi premi; collezionare il tuo mazzo di carte in grado di sconfiggere qualsiasi avversario;

in grado di sconfiggere qualsiasi avversario; proseguire verso territori e stadi sempre più ambiziosi;

e stadi sempre più ambiziosi; creare il tuo team invincibile e sfidare i tuoi amici in duelli sempre più emozionanti.

In Clash Royale potrai infine imparare tecniche sempre più forti imparando dai migliori guardando la TV Royale.

Assassin’s Creed Rebellion

Assassin’s Creed Rebellion, è il nuovissimo gioco per iPhone della fortunata serie cult che ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo e non solo. La serie, lanciata da Ubisoft circa una quindicina di anni fa, in questo nuovo capitolo della saga, vediamo finalmente per la prima volta Ezio Auditore e tutti gli altri assassini, riuniti per cominciare questa grande avventura. Parti con Ezio alla volta della Spagna, alla conquista degli onnipresenti templari.

Man mano che il gioco progredisce, avrai la possibilità di creare il tuo potente team e affrontare sfide sempre più importanti. In Assassin’s Creed Rebellion potrai dunque:

scegliere tra oltre 40 assassini uno più potente dell’altro e creare il tuo team invincibile;

uno più potente dell’altro e creare il tuo team invincibile; partecipare a speciali eventi disponibili solo per un periodo limitato dove potrai sconfiggere avversari di tutto il mondo, sbloccare personaggi speciali e scoprire nuove storie e nuove avventure;

disponibili solo per un periodo limitato dove potrai sconfiggere avversari di tutto il mondo, sbloccare personaggi speciali e scoprire nuove storie e nuove avventure; mettere in piedi la tua fortezza, costruire nuove stanze, aumentarne la potenza e renderla in questo modo invincibile;

costruire nuove stanze, aumentarne la potenza e renderla in questo modo invincibile; creare strategie sempre più innovative e sviluppare ogni giorno nuove abilità

Tieni inoltre presente che trattandosi di un gioco di strategia, dovrai prima di iniziare ogni livello riflettere di volta in volta su ciò che dovrai fare e quale assassino mettere in campo al fine di sconfiggere facilmente ogni avversario. Il punto forte di Assassin’s Creed Rebellion, come per i precedenti capitoli della saga, rimane comunque la grafica che anche in questo caso, non delude le aspettative. In particolare, un punto a favore va ai personaggi qui resi veramente molto attraenti grazie allo stile Kawaai tipico degli anime giapponesi. In altre parole, un gioco veramente ben fatto che saprà farsi amare dagli appassionati della saga e non solo.

Sei più un tipo da azione o più da giochi di ruolo? Ti piacciono di più i classici passatempo come Ruzzle e Candy Crush o magari semplicemente vorresti un gioco riflessivo come il solitario? La palla adesso passa a te. Visita l’apple store e scegli il gioco più adatto a te.