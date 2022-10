Offerte Esclusive Prime: i migliori laptop in sconto

Tra le Offerte Esclusive Prime iniziate questa mattina, che si chiuderanno alla mezzanotte del 12 ottobre, troviamo anche decine di laptop in ogni fascia di prezzo e di varie dimensioni e pesi.

Abbiamo selezionato i migliori affari riservati a tutti coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime e che possono dunque approfittare degli sconti eccezionali riservati.

Guarda tutte le Offerte Esclusive Prime attualmente in corso

I migliori laptop in offerta

Il laptop Samsung Galaxy Book2 ha il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su disco SSD, mentre la scheda grafica integrata è la Intel Iris Xe. Il display è di tipo LCD da 15,6 pollici. Ha uno spessore particolarmente basso, misurando da chiuso solo 1,5 cm, ed è quindi adatto a chi cerca un computer portatile leggero e maneggevole.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Book2 è da dispositivo premium: 1.099 euro. Ma grazie alle Offerte Esclusive Prime questo ottimo laptop oggi costa 899 euro (-18%, -200 euro).

Laptop Samsung Galaxy Book2 – Intel Core i7 dodicesima generazione – Versione 12/512 GB

Il laptop Huawei MateBook 14 usa invece il processore AMD Ryzen 7 4800H abbinato a 8GB di memoria RAM e 512 GB di disco SSD. Il display è di tipo LCD e Full View con risoluzione 2K. Il sensore di impronta digitale è incorporato nel tasto di accensione.

Huawei MateBook 14 ha un prezzo di listino di 1.049 euro, che in occasione delle Offerte Esclusive Prime scendono a 649 euro (-38%, -400 euro).

Huawei MateBook 14 – AMD Ryzen 7 4800H – Versione 8/512 GB

Lenovo Yoga Slim 7 è un laptop ultraleggero (pesa 1,21 Kg), con scocca in alluminio. Il processore a bordo è l’Intel Core i5 settima generazione, con 16 GB di Ram e 512 GB su disco SSD. Il display LCD da 13,3 pollici ha una eccellente risoluzione: è infatti 4K.

Il laptop Lenovo Yoga Slim 7 ha un prezzo di listino di 998,99 euro scontati fino alla mezzanotte di oggi a 749 euro (-25%, -249,99 euro) in esclusiva per gli abbonati Amazon Prime.

Lenovo Yoga Slim 7- Intel Core i5 settima generazione – Versione 16/512 GB

Honor Magicbook X15 si basa su un Intel Core i3 di decima generazione, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il display è di tipo LCD Full HD da 16,6 pollici.

Il prezzo di listino di Honor MagicBook X15 è di 649,99 euro ma grazie alle Offerte Esclusive Primescende a 369 euro (-43%, -300,99).

Honor MagicBook X15 – Intel Core i3 decima generazione – Versione 8/256 GB

Infine il notebook Acer R17EE ha il processore Intel N5100 (indicato per un lavoro d’ufficio leggero o per lo studio dei ragazzi) abbinato a 12 GB di RAM e a 756 GB di memoria di archiviazione su disco SSHD. Il display è un LCD FHD da 15,6 pollici.

Il prezzo di listino dell’Acer R17EE è già basso, pari a 379,07 euro, ma con le Offerte Esclusive Prime scende ancora: 339,50 euro (-10%, -39,50 euro).

Acer R17EE – Intel Intel N5100 – Versione 12/756 GB

Come abbonarsi a Amazon Prime

Le Offerte Esclusive Prime saranno attive fino alla mezzanotte di domani 12 ottobre. Questi sconti però sono riservati agli abbonati Amazon Prime. Chi non è ancora abbonato può iscriversi gratuitamente per 30 giorni e iniziare così ad approfittare degli sconti eccezionali e riservati.

Abbonati ad Amazon Prime e sfrutta i 30 giorni di prova gratuita

L’abbonamento a Amazon Prime, dà diritto a consegne gratuite e veloci su moltissimi prodotti, include l’abbonamento alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video con 16 partite della Champions League, il servizio di streaming di musica Amazon Music, Prime Reading per leggere gli ebook, Amazon Photos per archiviare foto e fino a 5 GB gratis per i video e, infine, include anche l’iscrizione ad un canale Twitch al mese.