Acquistare un monitor per il PC non è semplice, infatti bisogna considerare diversi aspetti a partire dal budget a disposizione e dalla destinazione d’uso. Per utilizzi tradizionali va bene anche uno schermo economico, ad esempio un modello entry level FHD da 22 pollici, altrimenti per lo streaming in alta risoluzione è opportuno scegliere un display da 24 o 27 pollici con supporto per l’UHD 4K. Se poi il device serve per il gaming o la progettazione grafica, in questo caso bisogna comprare uno schermo 3D o un prodotto con prestazioni elevate, controllando la frequenza di aggiornamento, il tempo di risposta e la luminosità. Vediamo i migliori monitor per PC, con una selezione di dispositivi per tutte le fasce di prezzo e le principali tipologie.

Migliori monitor per PC economici

Per chi desidera risparmiare in commercio si possono trovare diversi modelli a meno di 100 euro, una soluzione ideale per spendere davvero poco acquistando comunque un dispositivo di buona qualità. Ecco alcuni dei migliori monitor per PC economici disponibili.

Philips 223V5LHSB2

Semplice e funzionale, un ottimo monitor economico per il PC è il Philips 223V5LHSB2, un display da 21,5 pollici con illuminazione LED e risoluzione Full HD. Questo schermo, disponibile su Amazon, presenta un pannello LCD TFT con un sistema di retroilluminazione W-LED, ha un tempo di risposta di 5 ms e 16,7 milioni di colori. Il dispositivo è compatibile con l’attacco VESA, ha una porta HDMI e una VGA, con un peso contenuto di 2,6 Kg, un supporto stabile, un formato d’immagine 16:9 e la funzionalità SmartContrast per valorizzare i dettagli e intensificare i neri.

LG 22MN430

Tra i migliori monitor PC economici troviamo anche il modello LG 22MN430, uno schermo LED con pannello IPS da 21,5 pollici, con qualità di risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel. Il display integra la tecnologia AMD FreeSync con frequenza di aggiornamento a 75 Hz, ha un sistema di stabilizzazione dei neri e l’opzione screensplit per le applicazioni in multitasking. È compatibile con l’attacco VESA 75×75 mm, ha un design moderno con linee pulite, con rapporto d’immagine 16:9 e un tempo di risposta di 5 ms. Questo monitor LG (lo trovi su Amazon) vanta un angolo di visione ampio, con sfarfallio ridotto grazie al sistema Flicker Safe e offre un buon comfort visivo con la tecnologia di protezione della vista Reader Mode.

Migliori monitor per PC di fascia alta

Gli schermi per PC di fascia alta sono ideali per chi vuole immagini in alta definizione, per una risoluzione più dettagliata adatta allo streaming di qualità elevata, al gaming e alla progettazione grafica, considerando un investimento superiore ai 200 euro. Ecco i migliori monitor per PC top di gamma.

Samsung U28E590D

Un eccellente schermo desktop per il computer è il Samsung U28E590D, proposto da Amazon, un monitor PC 28 pollici con risoluzione Ultra HD 4K 3840×2160 pixel. Il display è composto da un pannello TN, con rapporto d’immagine 16:9 e frequenza di aggiornamento di 60 Hz, con retroilluminazione a LED, tecnologia AMD FreeSync per il gaming e un tempo di risposta di 1 ms. Sono presenti due porte HDMI e una Display Port, inoltre c’è la tecnologia Picture-in-Picture per il supporto delle applicazioni in multitasking, con un livello di luminosità di 370 cd/m2 e modalità Eye Saver per filtrare le emissioni di luce blu.

LG 32UL500

Assoluto top di gamma tra i migliori monitor per PC, il modello LG 32UL500 è uno schermo desktop di altissima qualità per il gaming o lo streaming più evoluto. Questo device da 32 pollici propone la risoluzione UHD 4K con supporto dell’illuminazione a LED e pannello VA, tecnologia HDR10 per immagini dinamiche sempre a fuoco, 1 miliardo di colori e integrazione del sistema AMD FreeSync con una frequenza di 60 Hz. Il monitor LG ha due porte HDMI 2.0 e una Display Port 1.2, l’uscita per l’audio con ingresso del jack e la compatibilità per l’attacco VESA 100×100 mm, con funzione per il multitasking e un tempo di risposta di 4 ms. Acquistalo qui su Amazon.

Migliori monitor per PC 22 pollici

Nella maggior parte delle configurazioni del computer fisso, oppure come supporto al laptop, lo schermo da 22 pollici rappresenta un’opzione funzionale per spendere poco e ottenere comunque una buona qualità dell’immagine. Vediamo alcuni dei migliori monitor per PC da 22 pollici che si possono acquistare in questo momento.

Philips 221V8

Modello molto apprezzato con ottime recensioni, il Philips 221V8 è un monitor per PC da 22 pollici con risoluzione Full HD, con frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di 4 ms. Il device fornisce il supporto per l’attacco VESA, si può collegare con un cavo VGA ed è presente una porta HDMI, con tecnologia Adaptive Sync, pannello antiriflesso e sistema Anti-Flicker. Questo schermo della Philips, acquistabile su Amazon, può essere appoggiato sulla scrivania o montato a parete, è in grado di ridurre l’affaticamento della vista tramite il filtro dei blu Low Blue Mode, ha un rapporto d’immagine 16:9, pulsanti integrati nella cornice e il sistema SmartContrast per dettagli curati e colori brillanti.

HP 22FW

Tra i monitor per PC da 22 pollici migliori segnaliamo anche l’HP 22FW, uno schermo con pannello IPS, retroilluminazione a LED e risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Il design è davvero moderno e accattivante, con la possibilità di regolare l’inclinazione e un interessante contrasto grigio e nero della struttura (guarda il prezzo del monitor HP). L’azienda propone l’ingresso HDMI e il supporto VGA, con la tecnologia AMD FreeSync per ottimizzare le prestazioni nel gaming, mentre i consumi energetici sono piuttosto bassi grazie a un wattaggio di appena 19W, con rivestimento antiriflesso per una visione sempre nitida e senza fastidi.

Migliori monitor per PC da 24 pollici

Gli schermi per il computer desktop da 24 pollici offrono un dimensionamento equilibrato, un compromesso ottimale per lavorare, giocare e navigare rimanendo a una distanza corretta dal display, assicurando un buon rapporto qualità-prezzo. Ecco i migliori monitor per PC da 24 pollici che puoi acquistare subito.

Samsung S24F350

Una scelta molto apprezzata per un monitor desktop da 24 pollici è il modello S24F350 di Samsung, uno schermo con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel e pannello IPS con illuminazione a LED e un tempo di risposta di 5 ms. Il design è sottile con uno spessore di appena 10 mm, con una cornice minima e un aspetto moderno ed elegante, porte HDMI e D-SUB, base di appoggio e angolo di visione di 178 gradi. È presente la modalità Eye Saver per salvaguardare la vista, un rapporto d’immagine 16:9 e un contrasto di 1000:1, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, ingresso VGA e sistema AMD FreeSync per il gaming. Puoi comprare questo monitor Samsung su Amazon.

HP 24w

Un buon monitor per il PC da 24 pollici è l’HP 24w, uno schermo IPS con risoluzione FHD, tecnologia antiriflesso e illuminazione a LED. L’interfaccia hardware propone l’ingresso HDMI e il supporto per il cavo VGA, con un pannello reclinabile per adeguare l’angolo di visione alla propria posizione e assicurare un approccio ottimale. Questo monitor di HP, disponibile su Amazon, ha un design micro-edge con bordi sottili, propone un tempo di risposta di 5 ms e un rapporto d’immagine di 16:9. Nel complesso la qualità dell’immagine è molto buona, il supporto è davvero stabile e il dimensionamento compatto per ottimizzare lo spazio nella postazione.

Migliori monitor per PC da 27 pollici

Optando per uno schermo desktop da 27 pollici si passa a un display più grande e di maggiore qualità, una soluzione indicata per immagini più dettagliate e ideale per lo streaming di film, serie TV, il gaming o il lavoro. Questi sono alcuni dei migliori monitor per pc da 27 pollici sul mercato.

Samsung C27F396

Ovviamente non a tutti piace questa configurazione, ad ogni modo il monitor curvo Samsung C27F396 è senza dubbio un prodotto da considerare, uno schermo da 27 pollici per il computer con risoluzione Full HD, un tempo di risposta di appena 4 ms e tecnologia AMD FreeSync per il gaming (scopri il prezzo su Amazon). Il pannello VA integra l’illuminazione a LED per immagini nitide e ben a fuoco, con un raggio di curvatura 1800R che assicura un generoso angolo di visuale, per un rapporto di contrasto di 3000:1, con formato d’immagine 16:9 e luminosità di 250 cd/m2. Per limitare i consumi energetici c’è la modalità Eco-Saving, non manca il supporto per l’attacco VESA 75×75 mm, l’uscita jack per le cuffie e l’ingresso HDMI.

MSI Optix Mag272C

Tra i monitor per PC da 27 pollici migliori c’è il dispositivo MSI Optix Mag272C, uno schermo curvo con pannello VA e illuminazione a LED. Questo device mette a disposizione una configurazione che supporta anche il gaming, con un tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, con un rapporto d’immagine di 16:9 e una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. C’è la compatibilità con l’attacco VESA 100×100 mm, con porte HDMI e Display Port, sistema Anti-Flicker e modalità Less Blue Light per non affaticare la vista, con 3 anni di garanzia ufficiale e integrazione della tecnologia HDR10. Puoi comprare il monitor su Amazon.

Migliori monitor per PC 3D

Al giorno d’oggi molti contenuti video sono realizzati con la tecnologia 3D offrendo un realismo eccezionale, ad ogni modo è necessario acquistare uno schermo in grado di supportare questi standard avanzati. Vediamo i migliori monitor per PC 3D, indicati per usi professionali e performance elevate con le immagini in tre dimensioni.

Lenovo D32q

Caratterizzato da un eccezionale rapporto qualità-prezzo, il Lenovo D32q è un monitor da 31,5 pollici per il PC con risoluzione Quad HD 2560×1440 pixel. Questo device mette a disposizione un livello di luminosità di 250 cd/m2, un tempo di risposta di 4 ms, una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e l’integrazione della tecnologia HDR10 per la massima accuratezza delle immagini dinamiche (lo trovi su Amazon). Si tratta di uno schermo LCD con contrasto di 1000:1, rapporto d’immagine 16:9, design ultrasottile e una costruzione del pannello IPS realizzata per garantire una visione di qualità da ogni angolazione possibile.

Asus VG248QE

Tra i migliori monitor per PC 3D l’Asus VG248QE propone uno schermo da 24 pollici ad alte prestazioni, con risoluzione Full HD, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms. Questo modello di Asus, disponibile su Amazon, è dotato di un pannello IPS con tecnologia LCD, con Display Port e HDMI per la connettività, due altoparlanti stereo da 2W, un contrasto di 80 milioni a 1 e luminosità di 350 cd/m2. L’angolo di visione è di 170 gradi, inoltre è compatibile con il kit NVIDIA 3D Vision 2 per utilizzare anche i visori 3D VR e ottenere un’esperienza veramente immersiva.