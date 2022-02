Le migliori offerte tecnologiche per San Valentino

Fiori e scatole di cioccolatini restano tra i regali più gettonati per San Valentino, ma se si vuole essere originali e lasciare il segno si può provare con qualche altra cosa. E per cercare la giusta ispirazione cosa c’è di meglio di Amazon? La piattaforma di e-commerce ha lanciato per la Festa degli Innamorati un negozio ad hoc dove trovare il giusto regalo per la propria compagna o per il proprio compagno. Di certo non mancano le proposte tra cui scegliere, ma se proprio vogliamo trovare l’idea giusta, noi vi suggeriamo un dispositivo tecnologico.

Tra smartphone, smartwatch, activity tracker, cuffie, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. In questi giorni, inoltre, Amazon ha lanciato anche tante offerte interessanti su molti prodotti, con sconti che arrivano fino al 50%. Inoltre, si ha la sicurezza della consegna gratuita entro il 14 febbraio e la possibilità di effettuare il reso entro due settimane. Con così tanti prodotti in offerta, la parte più difficile sarà scegliere il giusto dispositivo da regalare al proprio partner. Per questo motivo abbiamo raccolto le migliori offerte tecnologiche che Amazon ha lanciato per San Valentino.

Smartphone

Potrà sembrare scontato, ma una delle migliori idee regalo per San Valentino è un nuovo smartphone. Su Amazon ci sono diverse offerte che riguardano dispositivi per tutte le tasche. C’è uno dei migliori smartphone lowcost, l’Oppo Find X3 Lite, disponibile con uno sconto di ben il 36% (si risparmiano 180€ sul prezzo di lancio), oppure lo Xiaomi 11T, un top di gamma in grado di assicurare prestazioni elevatissime. Ecco una lista dei migliori smartphone in offerta per la festa degli innamorati.

Oppo Find X3 Lite

Xiaomi 11T

OnePlus Nord CE

Samsung Galaxy M12

Honor 50

iPhone

L’iPhone non ha bisogno di molte presentazioni: è uno degli smartphone più famosi e uno dei prodotti tecnologici più iconici dell’ultimo decennio. E come normale che sia è anche molto desiderato. Se avete a disposizione un budget importante (superiore ai 500€), è il regalo ideale per San Valentino. Amazon viene in vostro aiuto grazie ad alcune offerte lanciate negli ultimi giorni dedicate proprio agli iPhone. Lo sconto non è elevato, ma si riesce comunque a risparmiare qualcosina.

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12

iPhone 12 mini

Smartwatch

Un’ottima alternativa agli smartphone sono gli smartwatch. Gli orologi intelligenti oramai hanno preso sempre più piede nella vita degli italiani e rispetto a un nuovo cellulare hanno anche un prezzo più accessibile. Come accade con tutti i dispositivi tech, ci sono modelli che coprono tutte le fasce: si parte dai 50-60 euro e si arriva fino ai 400€ per l’ultima versione dell’Apple Watch. Anche per gli smartwatch, Amazon ha lanciato molte offerte, con sconti che arrivano fino al 40% per alcuni modelli. Noi abbiamo raccolto tutte le promozioni più interessanti.

Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC

Garmin Forerunner 45

Huawei Watch Fit

Samsung Galaxy Watch4 40mm

Apple Watch SE

Apple Watch 7

Kindle

Amanti dei libri? Tra le migliori offerte di San Valentino ci sono anche i Kindle, i lettori e-book di Amazon. Sulla piattaforma di e-commerce troviamo con degli sconti che variano tra il 16% e il 21% bene tre modelli: il Kindle “base", il Kindle Paperwhite e il Kindle Paperwhite Signature Edition. Gli ultimi due modelli costano leggermente di più (prezzo superiore ai 100€), ma hanno uno schermo più grande, con una risoluzione maggiore e anche più memoria dove salvare i propri libri preferiti.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite Signature Edition

Cuffie

Non avranno lo stesso fascino di una rosa stabilizzata o di una collana, ma le cuffie sono sicuramente un regalo di San Valentino molto utile. Oramai sul mercato si trovano tantissimi modelli differenti adatti a tutte le tasche. Ci sono modelli più costosi con una qualità audio molto alta, ma ci sono anche auricolari economici che vanno benissimo per un uso quotidiano. Su Amazon sono disponibili tante cuffie in offerta: l’importante è saper scegliere bene.

OPPO Enco Air W32

Beats EP

Redmi Buds 3 Lite

AirPods

AirPods Max