I migliori PC da regalare a Natale

Quale periodo migliore per regalare un nuovo PC ai propri figli o a una persona cara a cui si vuole molto bene? Può sembrare un’idea regalo sui generis, ma acquistare un nuovo PC (notebook o fisso) a Natale è conveniente. Molto spesso, infatti, si trovano modelli in super offerta e si riesce a risparmiare anche qualche centinaio di euro. E in questi giorni su Amazon ci sono decine di PC in offerta nel negozio virtuale che il sito di e-commerce ha aperto proprio per Natale.

In questo periodo ogni giorno ci sono su Amazon nuove offerte con sconti che arrivano anche fino al 40%. E i computer (soprattutto portatili) sono tra i prodotti più richiesti. Sono disponibili modelli per tutte le tasche, a partire da poche centinaia di euro, fino ad arrivare anche a diverse migliaia di euro (solitamente Apple MacBook Pro e computer per creators).

NEGOZIO NATALE AMAZON CON SCONTI FINO AL 40% (SEZIONE PC)

Per essere sicuri di ricevere in tempo il regalo di Natale è necessario utilizzare la consegna gratuita e veloce riservata agli utenti Amazon Prime. Se ancora non lo sei, puoi abbonarti cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti e poi paghi 36 euro l’anno. Puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Inoltre, ricordiamo che abbiamo aperto anche il “Canale offerte tecnologia” su Telegram, dove ogni giorno condividiamo le migliori occasioni della giornata. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Chromebook

Iniziamo con dei PC portatili lowcost pensati appositamente per lo studio e per il lavoro. Stiamo parlando dei Chromebook, laptop che montano il sistema operativo ChromeOS con all’interno app sviluppate appositamente. I Chromebook non hanno una scheda tecnica da top di gamma e solitamente costano anche abbastanza poco: con meno di 300-400 euro si riesce a trovare un modello anche abbastanza affidabile. Noi vi proponiamo 3 modelli realizzati da 3 aziende differenti, in modo che possiate avere una scelta più ampia.

HP

Acer

Lenovo

MSI Modern

Molto interessanti le offerte su molti computer MSI. Tra i PC portatili lowcost troviamo in offerta quelli della gamma MSI Modern. Si tratta di laptop pensati per il lavoro d’ufficio o per studiare e che hanno un costo abbastanza accessibile. In questi giorni sono anche in offerta su Amazon con sconti che variano tra il 20% e il 25%, ma bisogna essere veloci nell’acquistarli perché la promozione scade tra poco. I tre modelli che vi proponiamo hanno tutti un processore Intel di undicesima generazione e 8GB di RAM. Da sottolineare il fatto che manca il sistema operativo e quindi è necessario acquistarlo a parte se volete installare Windows.

MSI

MSI

Huawei MateBook 14

I PC portatili Huawei negli ultimi anni si sono apprezzare per la qualità dei materiali e per l’affidabilità dei componenti. Come regalo di Natale 2021 vi consigliamo il Huawei MateBook 14 con processore Intel Core i7-1165G7, 16GB di RAM e SSD da 512GB. A bordo è presente anche Windows 10. Il prezzo è di poco inferiore ai 1000 euro e dato il periodo complicato per l’assenza di microchip si tratta di un prezzo molto interessante.

HUAWEI

Apple MacBook Air

Altro PC molto in voga da regalare per Natale è il MacBook Air, il modello più economico di casa Apple. Su Amazon in questi giorni è anche in offerta a poco meno di 1000€, nella versione con processore M1, 8GB di RAM e SSD da 256GB. Lo schermo è da 13”.

Apple

Apple MacBook Pro

Per chi è alla ricerca di un po’ più di potenza c’è l’Apple MacBook Pro nella versione 2020. Infatti, l’ultimo modello del pc portatile top di Apple non è al momento disponibile su Amazon e quindi non arriverebbe in tempo per Natale. Della versione 2020 del MacBook Pro sono disponibili sia il modello con SSD da 256GB sia da 512GB. Il prezzo varia tra i 1400 e 1650 euro.

Apple

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale

Asus ZenBook 14

Altro PC molto affidabile sia per lo studio sia per lavorare in smart working è l’Asus ZenBook 14 con processore Intel Core di undicesima generazione i7-1165G7, 8GB di RAM e SSD da 512GB. Performance elevate e già pronto a ricevere l’aggiornamento per Windows 11. In questo caso il prezzo è di poco superiore ai 1000 euro.

ASUS

Per essere sicuri di ricevere i regali di Natale entro Natale bisogna utilizzare la spedizione veloce e gratuita riservata ai clienti Amazon Prime. Se non lo siete, potete fare l’abbonamento cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti. Amazon Prime permette anche l’accesso ad Amazon Prime Video (con la nuova serie The Ferragnez), l’accesso anticipato a offerte speciali, Amazon Prime Music e un abbonamento al mese a un canale Twitch. Dopo i primi 30 giorni di prova, l’abbonamento costa 36 euro all’anno ed è possibile interromperlo in ogni momento.

ABBONAMENTO AMAZON PRIME GRATUITO PER I PRIMI 30 GIORNI (PER I NUOVI ISCRITTI)

HP Omen, pc da gaming

Volete fare un regalo di Natale a un appassionato di gaming? Regalategli un PC per giocare senza problemi di refresh rate, rallentamenti e compatibilità con i videogame. Noi vi suggeriamo due PC, entrambi della gamma HP Omen: un portatile e un fisso, in base alle vostre esigenze. Nel portatile è presente un processore AMD Ryzen 7 5800H, 16GB di RAM, SSD da 1TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Il prezzo è di poco inferiore ai 1600€. Il computer fisso costa circa 200€ in più e monta un processore Intel di nona generazione e una scheda grafica NVIDIA RTX 2060.

HP

HP

Acer Aspire C24-963 computer all in one

Se avete problemi di spazio e volete un PC con schermo grande, una delle soluzioni è un PC all in one. Come è fatto un PC all in one? Tutte le componenti sono racchiuse nello schermo e non c’è bisogno di nessun altro componente esterno. Un buon modello è l’Acer Aspire C24-963: le caratteristiche non sono top, ma per studiare va più che bene.

Acer Aspire C24-963 Computer Fisso All in One, PC Desktop con Processore Intel Core i3-1005G1, Ram 8 GB DDR4, SSD 256 GB M.2 PCIE, Display 23.8" FHD IPS, Intel UHD, Wireless Lan, Windows 10 Home