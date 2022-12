I migliori regali tech di Natale sotto i 100 euro

Con un budget di 100€ le idee regalo per Natale cominciano a diventare molto più sostanziose. Addirittura si riesce addirittura a regalare uno smartphone (logicamente un modello entry-level e non un top di gamma). Il mondo della tecnologia ci offre tantissimi spunti differenti, dal classico smartwatch fino ad arrivare a prodotti meno intelligenti, ma più utili nella vita domestica di tutti i giorni.

In nostro soccorso viene anche Amazon, che in questo periodo ha lanciato le "Offerte di Natale", un nuovo evento che ci accompagnerà fino al 22 dicembre e nel quale troviamo tantissimi dispositivi in offerta con sconti molto interessanti e che superano addirittura il 60%. Se siete indecisi cosa regalare per il 25 dicembre e volete risparmiare qualche centinaio di euro, le offerte di Natale di Amazon sono il posto giusto dove trovare il regalo perfetto. In questa nostra guida all’acquisto troverete tanti consigli differenti, suddivisi per prodotto. Ecco quali sono.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OFFERTE DI NATALE AMAZON

OFFERTE LAMPO NATALE

Xiaomi Redmi 9A, lo smartphone che costa meno di 100€

Trovare uno smartphone che costa meno di 100€ è diventata oramai una sfida impossibile. L’aumento dei prezzi e delle materie prime si è abbattuto anche sul mondo della tecnologia e il costo dei dispositivi è aumentato considerevolmente. Fortunatamente, spulciando bene le offerte di Natale di Amazon si trova ancora qualche smartphone che costa meno di 100€. Un esempio è lo Xiaomi Redmi 9A, dispositivo entry-level con una scheda tecnica molto basic, ma che assicura tutte le funzionalità più utilizzate nella vita di tutti i giorni. A poco meno di 100€ è la scelta migliore che possiate fare.

Xiaomi Redmi 9A

Regali di Natale 2022 a meno di 100€: lo smartwatch

Gli smartwatch oramai sono una delle idee regalo più gettonate in vista del Natale 2022. E con un budget di ben 100€ ce ne sono di modelli da poter regalare, anche con caratteristiche e funzionalità top. Come ad esempio il nuovo Amazfit GTS mini 4, che offre più di 120 modalità sportive, uno schermo di grandi dimensioni e un monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro della salute. Scelta altrettanto valida il Fitbit Luxe, di dimensioni più contenute, ma con sensori di ultimissima generazione. Entrambi i modelli li troviamo tra quelli proposti dalle offerte di Natale di Amazon.

Amazfit GTS 4 Mini

Amazfit GTS 2 Mini (versione 2022)

Fitbit Luxe

Amazfit GTS

Le cuffie Bluetooth da regalare a Natale

Gli auricolari Bluetooth sono diventati oramai un accessorio fondamentale nella vita di tutti i giorni. Occupano pochissimo spazio, sono comodi da indossare e garantiscono una qualità audio incredibile, grazie alle tecnologie di ultima generazione sviluppate dai diversi produttori. Immancabile la cancellazione attiva del rumore che permette di concentrarsi solo sulla qualità audio e di sopprimere i rumori ambientali. I modelli che vi proponiamo sono in offerta e sono compatibili con qualsiasi smartphone, tablet o computer che supporta la tecnologia Bluetooth.

OPPO Enco Free 2 W52

HUAWEI FreeBuds Pro

Echo Show 8, lo smart speaker per la famiglia

I dispositivi Amazon sono sempre un’ottima idea regalo per amici e parenti. Soprattutto se sono amanti della tecnologia e dei dispositivi smart. Non a caso in questi giorni troviamo in offerta l’ottimo Echo Show 8 di seconda generazione, lo smart speaker con schermo touch pensato per la famiglia. Oltre a gestire tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa (lampadine, termostati, robot aspirapolvere) è possibile anche vedere le puntate della propria serie TV preferita. E con la telecamera integrate puoi chiamare amici e parenti. Oggi è disponibile con un super sconto del 42%.

Echo Show 8 (seconda generazione)

Quale friggitrice ad aria regalare a Natale

L’elettrodomestico più amato e desiderato per Natale 2022 è senza ombra di dubbio la friggitrice ad aria. Meglio ancora se smart e con la possibilità di gestirla da remoto tramite l’app dello smartphone. Con un budget di 100€ è possibile acquistare anche un ottimo modello dalle dimensioni generose e che permette di cucinare pietanze per almeno 5-6 persone. Noi abbiamo selezionato tre diversi modelli, tra cui uno prodotto anche da Xiaomi e che troviamo al minimo storico.

SEVERIN Friggitrice ad aria calda XXL

Moulinex Easy Fry Compact Precision

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L

Regali di Natale sotto i 100€: l’aspirapolvere elettrica

Non sarà il regalo più romantico o il più fantasioso, ma una scopa elettrica è un’ottima soluzione, soprattutto per amici che sono andati a convivere o per famigliari che hanno acquistato una nuova abitazione. Su Amazon troviamo diverse soluzioni con sconti che superano anche il 50%, come ad esempio per queste scope elettriche Rowenta e Hoover.

Rowenta Swift Power Cyclonic

Hoover Br 30

Lavazza A Modo Mio

Cosa c’è di meglio di una buona macchina per il caffè come regalo di Natale? Ancora più apprezzato se all’interno della confezione troviamo anche 64 capsule di caffè Lavazza Crema e gusto. La macchina per il caffè è proprio Lavazza a Modo Mio, disponibile su Amazon con uno sconto super del 30% e costa meno di 90€. Un’idea regalo di Natale fantasiosa e che sicuramente farà felice chi la riceverà.

Lavazza a Modo Mio

OFFERTE DI NATALE AMAZON

OFFERTE LAMPO NATALE