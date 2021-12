I migliori regali di Natale last minute

Di ritardatari è pieno il mondo. E anche se in molte occasioni si riesce in qualche modo a cavarsela, quando si tratta di regali il ritardo cronico può essere un problema. Soprattutto quando mancano pochi giorni a Natale e la lista di regali da acquistare è ancora molto lunga. Se vi trovate in questa situazione e dovete comprare regali di Natale last minute c’è (probabilmente) un solo luogo dove trovare tutto ciò che vi serve e che può consegnarlo in tempo per la notte della Vigilia: Amazon.

Spulciando nella sezione hi-tech e informatica della piattaforma di e-commerce riuscirete sicuramente a trovare il regalo che cercavate con la (quasi) certezza di poterlo ricevere in tempo. Tra i vari servizi legati a Prime (cliccando qui potete iscrivervi e ottenere un mese di abbonamento gratis, nel caso in cui ancora non lo abbiate) troviamo infatti la spedizione gratis in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti.

Regali di Natale 2021 last minute: le offerte su Amazon

Tra i regali di Natale last minute non possono mancare, ovviamente, gli smartphone. Tutti, ormai, ne possediamo almeno uno e riceverne uno in regalo non può non far piacere. E nell’immenso database di Amazon, trovare un telefonino che faccia al vostro caso è davvero molto semplice.

L’Oppo Find X3 Neo 5G, ad esempio, potrebbe essere uno dei migliori smartphone da regalare a Natale. Dotato di caratteristiche tecniche di fascia medio-alta (monta uno degli ultimi SoC di fascia alta di Qualcomm supportato da 12 Gb di RAM e 256 GB di memoria e, come dice il nome, ha il 5G), è disponibile su Amazon a un prezzo decisamente interessante: lo sconto del 18% permette infatti di risparmiare quasi 120 euro sul listino e si può optare per il pagamento rateale Amazon (5 rate a tasso zero) o Cofidis.

Lo Xiaomi 11T Pro 5G è un altro smartphone che potrebbe farvi fare bella figura la notte di Natale. Dotato di caratteristiche tecniche e funzionalità superiori all’Oppo Find X3 Neo, l’11T Pro è caratterizzato da una qualità fotografica fuori dal comune: il sensore principale ha una risoluzione da 108 megapixel e consente di catturare anche il più piccolo dei dettagli. Disponibile al prezzo più basso di sempre, può essere acquistato in 5 rate senza interessi con Amazon, oppure con un numero maggiore di rate (sempre senza interessi) con Cofidis. Un’alternativa economica – senza dover rinunciare alla connettività 5G – è rappresentata dal Vivo Y72 5G, dotato di un comparto fotografico di tutto rispetto e di un luminosissimo display FullHD da 6,58 pollici.

Oppo Find X3 Neo 5G

Xiaomi 11T Pro 5G

Vivo Y72 5G

Se gli smartphone sono “fuori budget" (o, semplicemente, credete che il telefonino possa essere un regalo non molto apprezzato) ma volete ugualmente fare bella figura potete magari optare per uno smartwatch. Anche in questo caso, avrete solamente l’imbarazzo della scelta. L’Apple Watch Series 7 da 45 millimetri, con connettività Wi-Fi ed eSim, è quasi al prezzo più basso di sempre e può essere acquistato in cinque rate a tasso 0 grazie ad Amazon.

Una valida alternativa per chi non possiede un iPhone è rappresentata dal Fossil Gen 6 (disponibile sia in versione da uomo sia in versione da donna) che, grazie a Wear OS di Google, mette a disposizione centinaia di app da installare direttamente sull’orologio smart. Un’alternativa economica è rappresentata dall’Amazfit GTS 2 che, grazie al chip BioTracker 2 di Huami, è in grado di monitorare 24 ore su 24 battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno, qualità del sonno e livelli di stress.

Apple Watch Series 7 45mm, WiFi+Cellular

Fossil Gen 6 uomo

Fossil Gen 6 donna

Amazfit GTS 2 con Alexa integrata

Un’idea regalo hi-tech “alternativa" ma assolutamente da non sottovalutare è rappresentato dai set LEGO Technic. Rappresentazioni fedeli di veicoli di ogni genere – auto, auto da corsa, mezzi pesanti, barche e velivoli – sono dotati di parti meccaniche funzionanti e possono essere controllate a distanza tramite telecomandi o l’app LEGO. Insomma, dei piccoli portenti tecnologici in grado di far felici tanto i più grandi quanto i più piccoli. Qualche esempio? Il Mercedes-Benz Zetros 4×4 è la riproduzione in scala del celebre camion tedesco con motore dettagliato, sospensioni funzionanti su tutte e quattro le ruote e cambio realistico. Grazie all’hub Bluetooth, inoltre, potrà essere sincronizzato con l’app e controllato a distanza con lo smartphone. A un prezzo più basso è invece disponibile, come regalo di Natale last minute, il set 2 in 1 catamarano e barca a vela: i pezzi all’interno della scatola permettono di costruire una delle due tipologie di barca, in base a quello che si preferisce. Entrambi i modelli presentano timone meccanico perfettamente funzionante e galleggiano in acqua.

LEGO Technic Mercedes-Benz Zetros 4×4

LEGO Technic 2 in 1 Catamarano e barca a vela

Non vanno poi dimenticati i tanti dispositivi marchiati Amazon che usufruiscono sia della spedizione in un giorno Prime sia del pagamento in 5 rate senza interessi. Un regalo che può tornare sicuramente utile è l’Echo Show 8, lo smart speaker con schermo touch incorporato che permette di controllare tutti i dispositivi della smart home con un semplice comando vocale o con un tocco sul display. Ad esempio, sincronizzando lo smart screen con la telecamera di sicurezza da interni Blink Mini sarà possibile vedere direttamente sullo schermo le immagini in diretta della telecamera.

Tra i regali hi-tech più desiderati di questo Natale non può poi mancare un Fire TV, il dongle HDMI di Amazon che permette di trasformare un normale TV in una smart TV. La Fire TV stick 4K Max, versione “top di gamma" della piccola chiavetta HDMI, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+, l’avvolgente audio Dolby Atmos e la connettività senza fili ultraveloce Wi-F i6.

Echo Show 8 di prima generazione

Videocamera di sicurezza da interni Blink Mini

Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6

Regali di Natale last minute: le carte regalo

Nel caso in cui abbiate dei dubbi sui gusti delle persone che devono ricevere i regali o, semplicemente, volete andare a colpo sicuro, allora la soluzione perfetta è acquistare un buono regalo Amazon o una delle tante carte regalo che è possibile trovare sulla piattaforma di e-commerce. In entrambi i casi sarà possibile scegliere il “taglio" della carta regalo (o impostandolo manualmente, o scegliendo la carta del valore prescelto), ma gli oggetti che sarà possibile acquistare saranno decisamente differenti.

Regalando un buono Amazon, di fatto, si “regala" credito spendibile sulla piattaforma per qualunque prodotto. Si può scegliere tra decine di differenti temi natalizi (e non solo) oppure caricare una propria foto e personalizzare il biglietto d’auguri. La persona che lo riceve, invece, dovrà semplicemente inserire il codice alfanumerico che si trova nel biglietto all’interno del proprio profilo. Da questo momento in poi potrà spendere il denaro come meglio crede.

Buono regalo Amazon.it da stampare

Le altre carte regalo, invece, potranno essere utilizzate esclusivamente sulla piattaforma . La carta regalo Google Play Store, ad esempio, consentirà di acquistare contenuti di ogni genere (app, acquisti in app, film, abbonamenti e così via) legati al mondo Google. Discorso analogo per la carta regalo App Store e iTunes, che consentirà di ricaricare il credito del proprio account Apple e acquistare contenuti per il proprio iPhone (e non solo).

Se il vostro obiettivo è quello di far felice un gamer, allora potrete pensare di regalare una carta legata alla console che utilizza più spesso. La PSN Card, ad esempio, consente di spendere denaro all’interno del PlayStation Store; lo Xbox Game Pass permetterà invece di abbonarsi per uno o più mesi allo store digitale della console Microsoft e scaricare così tutti i titoli disponibili; la carta regalo Nintendo eShop, infine, potrà essere spesa nel negozio virtuale legato alla Nintendo Switch.

PSN Card

Xbox Game PAss Ultimate

Carta regalo Nintendo eShop

I cinefili e gli amanti di serie TV potrebbero invece apprezzare la carta regalo Netflix, da utilizzare come credito per rinnovare l’abbonamento sulla piattaforma di streaming video.