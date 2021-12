I migliori smart TV da regalare a Natale

Mancano veramente pochi giorni a Natale e scegliere cosa regalare è diventato davvero difficile. Nella nostra guida all’acquisto ai regali last minute vi abbiamo dato qualche idea, come ad esempio i buoni regalo Amazon o qualche dispositivo per la smart home. In questa guida all’acquisto, invece, vi proponiamo alcune delle migliori smart TV da regalare a Natale, con la consegna garantita entro il 25 dicembre (se siete veloci ad acquistare).

Scegliere quale smart TV regalare a Natale è tutt’altro che semplice: i modelli a disposizione sono veramente tanti e tutti molto differenti tra di loro. A cambiare, infatti, non è soltanto la dimensione del pannello, ma anche il sistema operativo installato e la tipologia di schermo (LED, OLED e via dicendo). In questa guida vi proporremo alcuni modelli, a partire da quelli più economici fino ad arrivare ai top di gamma. Su Amazon è disponibile anche un negozio dedicato appositamente al Natale, con centinaia di prodotti in offerta con sconti che arrivano fino al 40%.

NEGOZIO NATALE AMAZON CON SCONTI AL 40% (SEZIONE SMART TV)

Per essere (quasi) sicuri che lo smart TV venga consegnato entro Natale è necessario fare attenzione a due cose: la data di consegna segnalata sulla pagina prodotto e la possibilità di utilizzare la spedizione con Amazon Prime. I clienti Amazon Prime, infatti, hanno diritto alla consegna gratuita e veloce: se ancora non lo siete lo potete fare cliccando qui (i primi 30 giorni sono gratuiti). Inoltre, vi ricordiamo che abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia” su Telegram dove ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte Amazon. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Sharp Aquos 24Bi6E

Iniziamo con uno dei modelli più interessanti disponibili su Amazon in questi giorni: lo Sharp Aquos 24Bi6E con pannello da 24 pollici. Come si può intuire dalle dimensioni, si tratta di un ottimo smart TV da mettere in camera oppure in cucina se si ha poco spazio. Sul sito di e-commerce è disponibile anche in offerta a un prezzo di 219,99€, con uno sconto del 21% sul prezzo consigliato. Non a caso è il più venduto nella categoria “Televisori”. Si tratta sicuramente di uno degli smart TV più interessanti da regalare a Natale 2021.

Sharp

TCL 32ES561

Se siete alla ricercar di uno smart TV un po’ più grande rispetto a quello precedente, su Amazon è disponibile sempre a un prezzo più che interessante il TCL 32ES561, che, come si può intuire dal nome, ha uno schermo da 32”. La qualità è abbastanza buona e grazie ad Android TV è possibile accedere a un numero praticamente infinito di applicazioni, comprese tutte quelle per le serie TV e i film in streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Twitch, YouTube). Questo smart TV integra anche Google Assistant e può essere gestito tramite comandi vocali. Disponibile su Amazon a poco meno di 225€.

TCL

Philips 6800 series 32PFS6855/12

Altro smart TV 32” molto interessante disponibile su Amazon è il Philips 6800 series 32PFS6855/12. Il pannello ha una risoluzione FullHD e supporta l’HDR 10. Come tutti gli smart TV permette di installare decine di applicazioni, tra cui tutte quelle per il video streaming. È già pronto per il nuovo digitale terrestre per quando diventerà effettivo lo switch off.

Philips

Samsung TV UE43AU7190UXZT

Non poteva certo mancare uno smart TV Samsung in una guida dedicata ai televisori intelligenti da regalare a Natale. Per questa guida abbiamo scelto il Samsung TV UE43AU7190UXZT con consegna garantita entro il 25 dicembre (ma bisogna essere veloci a ordinarlo). Rispetto ai modelli precedenti è leggermente più grande: lo schermo è da 43” con risoluzione 4K UHD. Lo smart TV integra tecnologie che garantiscono una grande qualità delle immagini: la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell’immagine eccezionale mentre il Motion Xcelerator Turbo porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore. Lo smart TV Samsung è già pronto per il nuovo digitale terrestre. Il prezzo è di poco inferiore ai 430€ e può essere acquistata anche a rate a tasso zero.

Samsung

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT

Per chi vuole regalare a Natale uno smart TV top di gamma, uno dei modelli da tenere in considerazione è sicuramente il Samsung QLED QE50Q65AAUXZT con pannello da 50”. Si tratta di uno smart TV con tecnologia Quantum Dot che regala un’esperienza visiva superiore rispetto alla concorrenza. Il sistema operativo permette di accedere a tantissime applicazioni, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ e DAZN. L’assistente vocale Alexa è già integrato nel televisore. Come tutti i modelli lanciati negli ultimi anni, è già predisposto per il nuovo digitale terrestre. Il prezzo è superiore ai 600€.

Samsung

Sony Bravia OLED KE-55A8P

Se volete veramente regalare per Natale 2021 uno smart TV (quasi) unico nel suo genere, difficilmente troverete qualcosa di meglio del Sony Bravia OLED KE-55A8P. Grazie alla tecnologia OLED lo schermo garantisce neri perfetti e contrasti elevati. Il nuovo processore permetto allo smart TV di essere velocissimo e garantisce una visione da “cinema”. A bordo è presente il sistema Android TV con Google Assistente integrato. Il prezzo è di circa 1400€.

Sony

LG OLED55C14LB

Una validissima alternativa al modello precedente è lo smart TV LG OLED55C14LB. Anche in questo caso troviamo un pannello OLED da 55” che garantisce la massima nitidezza e neri intensi. Grazie al potente processore di ultima generazione e all’intelligenza artificiale, LG OLED TV ottimizza automaticamente immagini e audio per permetterti di vedere qualsiasi cosa in modo unico. Presente anche un assistente vocale per gestire il televisore con la propria voce. Il prezzo è di circa 1350€.

Sony