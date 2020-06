Il mercato degli smartphone è in fermento, con tantissimi nuovi modelli lanciati a inizio 2020 e diversi telefoni che usciranno nel corso dell’anno. Al momento l’ampia scelta consente di trovare facilmente il dispositivo più adatto alle proprie esigenze, dai device più economici ai top di gamma più esclusivi. Vediamo quali sono i migliori smartphone 2020, con una selezione dei cellulari più apprezzati e venduti degli ultimi mesi divisi per ogni fascia di prezzo.

Come scegliere lo smartphone migliore

Gli aspetti da valutare per scegliere lo smartphone giusto sono davvero tanti, tuttavia è possibile concentrarsi su alcune caratteristiche principali. Innanzitutto è indispensabile tenere conto del costo, infatti è possibile comprare un telefono economico con qualche funzionalità in meno e prestazioni leggermente inferiori, un device di fascia media, in assoluto i più gettonati, oppure un dispositivo di fascia alta per acquistare il meglio disponibile al momento.

Dopodiché è fondamentale analizzare le performance dello smartphone, dalla potenza del processore alla qualità video assicurata dalla GPU, compresa la capacità d’archiviazione della memoria e la possibilità di aumentare lo spazio con una microSD. Allo stesso modo è necessario valutare le tecnologie di connessione, dal supporto per le reti mobili 4G+ al modulo 5G per le connessioni superveloci, inclusa la presenza del Bluetooth e del sistema NFC per i pagamenti contactless.

A questo punto bisogna dare un’occhiata al comparto fotografico, con i device economici che propongono fotocamere singole o doppie e la registrazione video Full HD, mentre quelli più costosi arrivano ad avere fino a 4 fotocamere, con ultragrandangolare, video 4K e sistemi di intelligenza artificiale per scattare foto praticamente perfette. Non meno importante è il suono, preferendo i dispositivi che offrono un audio stereo Dolby e presentano altoparlanti integrati di buona qualità.

Tra i fattori da considerare c’è senza dubbio il tipo di display, affinché lo smartphone sia ben illuminato e in grado di fornire una risoluzione adeguata, almeno FHD+ o possibilmente QHD oppure 4K. In questo caso gli schermi migliori sono gli AMOLED, purché con un buon contrasto e un angolo di visione ampio, tuttavia non sono male anche gli OLED e il display Retina dell’iPhone. Infine è opportuno guardare la capacità della batteria, i dati sull’autonomia e il supporto della ricarica rapida o in modalità wireless.

Migliori smartphone 2020 economici

Se non vuoi spendere troppo puoi acquistare un ottimo smartphone economico a meno di 150 euro: ecco i modelli migliori.

Xiaomi Redmi 8

Lo Xiaomi Redmi 8 è uno smartphone cinese semplice ma funzionale, con doppia fotocamera posteriore da 12 + 2 MP e sensore frontale da 8MP. Il device mette a disposizione un display HD+ LCD da 6,22 pollici, con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439 e una GPU Adreno 505, con sistema operativo Android 9 Pie, 3GB di RAM e memoria espandibile di 32GB (Scopri il prezzo su Amazon).

All’interno c’è un sistema di intelligenza artificiale che aiuta a scattare foto nitide e a fuoco, con la possibilità di impostare la modalità ritratto. Il Redmi 8 di Xiaomi fornisce il supporto per le schede nanoSIM, è possibile aumentare la capacità di archiviazione fino a 512GB con una microSD, inoltre si tratta di uno smartphone Dual SIM, con una connettività Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n e 4G LTE.

Huawei P Smart 2019

Il migliore smartphone economico da acquistare è sicuramente il Huawei P Smart 2019, un telefono moderno ed efficiente perfetto per non spendere molto senza rinunciare alla qualità. Il device dispone di un processore octa-core a 2,2 GHz, con chipset Kirin 710 e GPU Mali-G51 MP4, con 3GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile fino a 512GB tramite microSD. Ovviamente è un dispositivo Dual SIM, proposto con il sistema operativo Android 9 Pie.

Per le foto il Huawei P Smart 2019 è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore da 13 + 2 MP, con sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento di volti e oggetti, con fotocamera frontale da 8MP e la registrazione video in risoluzione Full HD. Lo schermo presenta un display LCD da 6,2 pollici FHD+, con una batteria da 3400 mAh che assicura una lunga autonomia, tecnologia NFC e supporto per le nanoSIM. Acquista il Huawei P Smart 2019 su Amazon.

Motorola One Macro

A meno di 150 euro è possibile comprare su Amazon il Motorola One Macro, un telefono economico con prestazioni di fascia media. Questo dispositivo ha una batteria da 4000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 10W, il sistema operativo Android 9 Pie e un display LCD da 6,2 pollici con risoluzione FHD a 720×1520 pixel. Ottima la connettività, con la tecnologia NFC, l’opzione Dual SIM e i moduli GPS e GLONASS.

Il Motorola One Macro propone una splendida tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 13MP e apertura focale f/2.0 con Autofocus, Flash LED e due camere con effetto Bokeh da 2MP ciascuna, mentre davanti c’è una fotocamera da 8MP. Il telefono consente di registrare video Full HD a 60 fps, ha il sistema HDR e il rilevatore del volto, il lettore di impronte digitali e una processore octa-core con 4GB di RAM e memoria da 64GB.

Migliori smartphone 2020 di fascia media

Gli smartphone di fascia media hanno un eccellente rapporto qualità-prezzo, ottime fotocamere e prestazioni elevate a meno di 300 euro.

Redmi Note 9S

Uno degli smartphone di fascia media più venduti in assoluto è il Redmi Note 9S, equipaggiato con il sistema operativo Android 10. Questo telefono propone un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ a 1080×2400 pixel, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e formato in 20:9. Le prestazioni sono garantire dal processore octa-core Snapdragon 720G a 2.3 GHz, abbinato a una GPU Adreno 618, con 4GB di RAM e una memoria espandibile da 64GB.

Acquistabile su Amazon a un prezzo competitivo, il Redmi Note 9S dispone dell’innovativa Quad Camera AI, con 4 sensori tra cui quello principale da 48MP con apertura focale /1.8, un grandangolare da 8MP, un sensore Bokeh da 2MP e una camera Macro da 5MP, con registrazione video 4K a 30 fps. Completano la dotazione una fotocamera frontale da 16MP, una batteria da 5020 mAh con supporto per la ricarica rapida a 18W, il Bluetooth 5.0 e la funzionalità Dual SIM.

Motorola Moto G8 Plus

In grado di ottenere in meno di un anno un livello di approvazione tra i migliori della categoria, un ottimo smartphone di fascia media è il Motorola Moto G8 Plus. Di grande impatto il comparto fotografico con quattro sensori, con camera principale da 48MP, Autofocus Laser, ultragrandangolare, sensore con effetto Bokeh da 5MP e fotocamera frontale da 25MP. Elevata l’autonomia con la batteria da 4000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 18W.

Il Motorola Moto G8 Plus è dotato di un display Max Vision LTPS da 6,3 pollici, con risoluzione FHD+ e un sistema di altoparlanti stereo Dolby. Il processore octa-core a 2.1 GHz ha un chipset Snapdragon 665 e una GPU Adreno 610, con 4GB di RAM e 64GB di memoria. Completa a connettività, con Bluetooth 5.0, tecnologia NFC per i pagamenti contactless, moduli GPS e GLONASS, con rivestimento resistente all’acqua e due opzioni di colore disponibili. Controlla il prezzo adesso su Amazon.

Samsung Galaxy M21

Uscito ad inizio 2020, tra i migliori smartphone sotto i 300 euro troviamo il Samsung Galaxy M21, un telefono di ultima generazione caratterizzato da un bellissimo display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+. Senza dubbio di tratta di uno degli smartphone con la migliore fotocamera, grazie a 3 sensori con una camera principale da 48MP, un grandangolare da 8MP con apertura focale f/2.2, una camera con effetto Bokeh da 5MP.

Il Galaxy M21 (disponibile su Amazon al prezzo migliore) presenta un processore octa-core Exynos a 2.3 GHz, con 4GB di RAM e una memoria di 64GB, sistema operativo Android 10, lettore di impronte digitali sotto allo schermo, giroscopio e bussola digitale. Non manca l’opzione Dual SIM, con il Bluetooth 5.0, il supporto per le reti mobili 4G+, la tecnologia NFC con Samsung Pay e una potente batteria da 6000 mAh con ricarica rapida a 15W.

Migliori smartphone 2020 di fascia alta

Se desideri comprare uno smartphone top di gamma puoi scegliere tra i migliori modelli 2020 di Huawei, Sony, Samsung e Apple.

Sony Xperia 5

Uno dei migliori smartphone 2020 è il Sony Xperia 5, un telefono elegante e piuttosto leggero. Il dispositivo è equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore con 3 sensori da 12MP, con super grandangolo, teleobiettivo e messa a fuoco automatica Eye AF. Per i video in 4K c’è il sistema Optical SteadyShot per eliminare il tremolio, inoltre è presente una fotocamera frontale da 8MP e un display CinemaWide OLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+, tecnologia HDR e formato 21:9 (scopri il prezzo su Amazon).

Le prestazioni vengono assicurate da un processore Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform, progettato appositamente per supportare il gaming, con GPU Adreno 640, 6GB di RAM e memoria da 128GB espandibile tramite microSD fino a 512GB. Il sistema operativo è Android 9 Pie, c’è la funzione Dual SIM, la connettività Bluetooth 5.0 e i moduli GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, con lettore di impronte digitali e una delle migliori dotazioni per quanto riguarda i sensori, tra cui barometro, eCompass, giroscopio e contapassi.

Huawei P40 Pro

Tra le novità assolute del 2020 c’è il Huawei P40 Pro, uno smartphone moderno ed elegante pensato appositamente per garantire prestazioni elevate. Davanti c’è uno stupendo display OLED con bordi curvi, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione 1200×2640 pixel. Il processore octa-core a 2,86 GHz supporta anche le reti 5G a 4,7 Gbps, con 8GB di RAM e memoria interna di 256GB, con Bluetooth 5.1, tecnologia NFC e moduli GPS/GLONASS.

Questo smartphone Huawei, proposto a un prezzo conveniente su Amazon, offre quattro fotocamere Leica di cui tre posteriori, con sensori da 50 + 40 + 12 MP, Zoom 5X e Flash Dual LED. Davanti c’è una fotocamera per i selfie da 32MP, con la possibilità di registrare video in 4K. La batteria da 4200 mAh è supporta la ricarica rapida a 40W e quella in modalità wireless a 27W, c’è la funzione Dual SIM e la certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

iPhone 11 Pro

In attesa dell’uscita dell’iPhone 12, il cui lancio è previsto entro la fine dell’anno, resta in cima alla classifica dei migliori smartphone 2020 top di gamma l’iPhone 11 pro. Si tratta di un dispositivo moderno ed elegante, con display Super Retina XDR da 6,5 pollici e tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 12MP, ultragrandangolare da 120° e una camera da 12MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine, Autofocus e Flash LED in grado di registrare video in 4K a 60 fps.

Oltre alla fotocamera frontale per i selfie da 12MP, l’iPhone 11 Pro ha un processore 6 core a 2.1 GHz con chipset A13 Bionic, con 4GB di RAM e 64GB di memoria nella versione standard. La batteria da 3110 mAh è compatibile con la ricarica veloce e wireless, inoltre è presente la tecnologia Face ID integrata con Apple Pay per i pagamenti contactless, con Bluetooth 5.0 e sistema operativo iOS 13. Compralo subito su Amazon.

Samsung Galaxy S20+ Ultra 5G

Lanciato sul mercato ad inizio 2020, uno smartphone davvero esclusivo è il Samsung Galaxy S20+ Ultra 5G. Questo modello, acquistabile su Amazon, è il top di gamma dell’azienda coreana, in grado di supportare le nuove connessioni mobili ultraveloci 5G. All’interno c’è un processore octa-core a 2,7 GHz, con chipset Exynos 990, 8GB di RAM e memoria interna espandibile di 128GB, il tutto sostenuto da una poderosa batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica rapida a 25W e wireless a 15W.

Il Samsung Galaxy S20+ Ultra 5G monta un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ a 1440×3040 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È presente una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 64MP, Space Zoom 30X, Zoom ottico 3X e registrazione video 8K, mentre davanti c’è una fotocamera da 10MP. Il device Dual SIM è uno smartphone con supporto per le eSIM, con Bluetooth 5.0 e sistema operativo Android 10.