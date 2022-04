I migliori smartphone da acquistare nel 2022

In meno di dieci anni hanno cambiato la nostra vita. Stiamo parlando degli smartphone, dispositivi diventati oramai fondamentali nella vita di tutti i giorni. E il merito è soprattutto delle migliaia di applicazioni che possiamo installare e che ci permettono di restare in contatto con le persone, di lavorare anche mentre siamo in viaggio e di essere costantemente connessi. Sul mercato troviamo tantissimi modelli differenti, tutti con caratteristiche ben definite. Lo smartphone migliore in assoluto non esiste, ma solamente quello che meglio si adatta alle nostre necessità. In questa guida all’acquisto, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionati alcuni tra i migliori smartphone disponibili oggi sul mercato.

iPhone 13

L’iPhone 13 è uno smartphone top di gamma prodotto da Apple e con prestazioni elevatissime. Rispetto ai modelli precedenti, ci sono molte novità e riguardano soprattutto il comparto fotografico. Lo smartphone dell’azienda di Cupertino ha uno schermo Super Retina XDR da 6,1" che assicura colori realistici e una luminosità molto elevata grazie al pannello OLED. Il cuore dello smartphone è il nuovissimo chip A15 Bionic che, oltre a garantire prestazioni elevate, permette anche di registrare video in altissima risoluzione. La memoria interna è da 128GB.

Una delle novità più interessanti dell’iPhone 13 è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo due fotocamere da 12MP: una dedicata agli scatti grandangolari, l’altra ultra-grandangolari. Rispetto al passato, la differenza più grande riguarda il posizionamento dei due obiettivi che infatti sono posti in diagonale. Miglioramenti anche lato software, con nuove funzionalità presenti nell’app fotocamera. Presente anche la modalità Notte per scattare foto luminose al buio. L’iPhone 13 supporta anche la rete 5G.

iPhone 13

Galaxy S22

Il Galaxy S22 è uno smartphone che garantisce prestazioni molto elevate grazie a un nuovo processore che utilizza al meglio l’intelligenza artificiale. Lo smartphone è molto fluido, grazie allo schermo AMOLED 2x da 6,1" con refresh rate a 120Hz, caratteristica fondamentale su un dispositivo di questo livello. Il display utilizza la tecnologia Vision Booster che garantisce un’elevata visibilità anche all’aperto. Il processore da 4nm è realizzato direttamente dall’azienda sudcoreana e si tratta dell’Exynos 2200. A supporto ci sono 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Samsung ha puntato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore ci sono tre fotocamere: quella principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom 3x. La fotocamera selfie è sempre da 10MP. Grande miglioramento per quanto riguarda le foto e i video registrati in condizioni di scarsa luminosità. Non manca lo Space Zoom che permette di zoomare fino a 30x. La batteria è da 3700mAh con il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Samsung Galaxy S22

OnePlus 10 Pro

Continua la collaborazione tra OnePlus e Hasselblad. Questa volta le due aziende hanno lavorato sul comparto fotografico del OnePlus 10 Pro, smartphone premium che oltre ad avere un processore di ultimissima generazione ha anche un comparto fotografico che assicura foto con colori realistici. Lo smartphone dell’azienda cinese è super reattivo, anche grazie allo schermo Fluid AMOLED da 6,7" con risoluzione QHD e refresh rate a 120HZ. Il display utilizza anche la tecnologia LTPO 2.0 per ottimizzare il consumo energetico. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Le prestazioni sono elevatissime e non si deve aver paura di utilizzare più app contemporaneamente. Il risultato della collaborazione tra OnePlus e Hasselblad si vede nel comparto posteriore composto da una fotocamera principale da 48MP, un sensore ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 8MP. Sia sul sensore principale sia sul teleobiettivo troviamo la stabilizzazione ottica. Hasselblad ha lavorato soprattutto sulla calibrazione del colore per renderlo il più naturale possibile. La fotocamera anteriore è da 32MP. Il OnePlus 10 Pro è anche uno smartphone da gaming: con il nuovo motore di gioco HyperBoost le prestazioni della GPU e della CPU vengono accelerate per avere un frame rate elevato e stabile. Ottima anche la batteria da 5000mAh con il supporto alla ricarica rapida da 80W e alla ricarica magnetica da 50W.

OnePlus 10 Pro

Realme GT 2

Realme GT2 è uno smartphone top di gamma che punta molto sul rapporto qualità-prezzo. Ottime prestazioni e un comparto fotografico di buona qualità. Lo smartphone dell’azienda cinese ha uno schermo da 6,62" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz. La frequenza di aggiornamento può essere impostata su diversi livelli in base alle nostre esigenze e alla tipologia di contenuti che stiamo vedendo. Il processore è lo Snapdragon 888 con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: una principale da 50MP, un sensore ultra-grandangolare 8MP e un obiettivo macro da 2MP da 4cm. La fotocamera principale è dotata di una doppia stabilizzazione e utilizza l’intelligenza artificiale per diminuire il rumore delle immagini in modo che siano più nitide e chiare. La batteria è da 5000mAh con ricarica super rapida SuperDart da 65W. Lo smartphone ha anche un sistema di raffreddamento professionale per non rovinare le componenti interne quando si mette sotto stress la GPU e la CPU.

realme GT 2

Xiaomi 12

In una guida all’acquisto sui migliori smartphone non poteva mancare un dispositivo realizzato da Xiaomi. Uno degli ultimi lanciati sul mercato è lo Xiaomi 12, smartphone premium con un’ottima scheda tecnica e un comparto fotografico molto interessante. Lo schermo è da 6,28" con risoluzione FullHD e refresh rate a 120Hz che si adatta alla tipologia di contenuto. Il display ha una luminosità molto elevata e i colori sono accesi. Presente anche una modalità lettura per non stancare troppo gli occhi quando si leggono notizie o libri. La parte audio, invece, è curata da harman kardon e c’è il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon 8 Gen 1 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Comparto fotografico composto da ben tre sensori posteriori: fotocamera principale da 50MP, ultra-grandangolare da 13MPO e fotocamera macro da 5MP. Lo smartphone utilizza avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per permettere di registrare video e scattare immagini di qualità elevatissima. La batteria è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e alla ricarica wireless da 50W. Xiaomi ha anche realizzato un sistema di raffreddamento a liquido con una camera di vapore extra large.

Xiaomi 12