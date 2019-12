Fonte foto: Diana Sklarova / Shutterstock.com 1 di 14 Regalo di Natale 2019: lo smartphone Natale sta arrivando e resta poco tempo per acquistare il regalo perfetto. In questi giorni vi abbiamo suggerito le migliori idee regalo a meno di 25 euro, sotto i 50 euro fino ad arrivare alla soglia dei 250 euro. Via abbiamo anche consigliato quale regalo tecnologico per Natale 2019 acquistare alla propria ragazza o ragazzo. Questa guida, invece, sarà dedicata esclusivamente a un tipo di prodotto: gli smartphone. Negli ultimi anni sono diventati l'oggetto tecnologico del desiderio per molte persone e quindi è abbastanza scontato che in questi giorni molti di voi stiano scegliendo quale telefonino regalare per Natale.

Fonte foto: Hadrian / Shutterstock.com 2 di 14 Quale smartphone regalare a Natale 2019 Nella nostra guida all'acquisto per lo smartphone da regalare a Natale 2019 troverete cellulari per tutte le tasche. Partiremo con dispositivi che costano meno di 150 euro e arriveremo fino agli smartphone premium con un costo superiore ai 1000 euro. In questo modo troverete lo smartphone perfetto in base alle vostre necessità e budget. Ecco i migliori smartphone da regalare a Natale 2019.

3 di 14 Blackview A60 Pro Partiamo con lo smartphone più economico: il Blackview A60 Pro. Si tratta di un cinefonino entry-level perfetto per coloro che con lo smartphone non fanno altro che chiamare, inviare messaggi su WhatsApp e ascoltare la musica o la radio. Sotto la scocca trova posto un chipset Helio A22 con 3GB di RAM e 16 GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB con una microSD. Doppia fotocamera posteriore e batteria da 4080mAh. Il prezzo del Blackview A60 Pro è di poco inferiore ai 90 euro.

4 di 14 Galaxy A10 Il 2019 è stato un anno importante per la serie Galaxy A di Samsung, protagonista con molti smartphone interessanti. Il Galaxy A10 è il modello entry-level caratterizzato da un processore poco potente e da uno schermo grande e luminoso. Il chipset Exynos è supportato da 2 GB di RAM e da 32GB di memoria interna espandibile fino a 512GB con una scheda microSD. Lo schermo è da 6,2 pollici con un notch a goccia. La fotocamera posteriore è da 13 Megapixel. Batteria da 3400mAh. Il prezzo del Galaxy A10 è di circa 130 euro.

5 di 14 Redmi 8 Quando si tratta di smartphone dall'ottimo rapporto qualità-prezzo Redmi è sempre una sicurezza. Con poco meno di 150 euro si può acquistare il Redmi 8, smartphone che monta lo Snapdragon 439 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,22 pollici e ha delle cornici abbastanza sottili. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 12 Megapixel e sensore per la profondità di campo da 2 Megapixel. Ottima la batteria da 5000 mAh che permette di avere un'autonomia anche di due giorni.

6 di 14 Huawei P30 Lite Salendo un po' di prezzo si possono acquistare smartphone con un comparto fotografico migliore e con prestazioni che iniziano a diventare già soddisfacenti. Il Huawei P30 Lite rientra in questa categoria. Si tratta di un dispositivo medio di gamma che monta il chipset Kirin 710 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,15 pollici con risoluzione FullHD+ e caratterizzato dall'immancabile notch a goccia. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel. Il prezzo del Huawei P30 Lite è di poco inferiore ai 250 euro.

7 di 14 Redmi Note 8 Pro Ancora una volta uno smartphone Redmi. Questa volta il Redmi Note 8 Pro, uno tra i migliori smartphone nella fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro. Monta un processore Helio G90T con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Schermo da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia. Il comparto fotografico posteriore è composta da un sensore principale da 64 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel per le foto macro e la profondità. La fotocamera frontale è da 20 Megapixel. Batteria da 4500mAh con il supporto alla ricarica veloce. Il prezzo? Circa 265 euro.

8 di 14 Huawei Nova 5T La serie Nova di Huawei è una delle più interessanti degli ultimi anni. Abbina delle buone caratteristiche a un rapporto qualità - prezzo davvero sorprendente. Uno degli ultimi smartphone lanciati è il Nova 5T, smartphone che monta un processore top di gamma (il Kirin 980, lo stesso presente sul P30 Pro), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,26 pollici con risoluzione FullHD+. Le cornici sono molto sottili e il display si caratterizza per la presenza di un foro con all'interno una fotocamera da 32 Megapixel. Il comparto fotografico posteriore, invece, presenta quattro obiettivi, tra cui un sensore principale da 48 Megapixel. Il Huawei Nova 5T è disponibile online a un prezzo di 389 euro.

9 di 14 Realme X2 Pro Tra le novità del 2019 c'è Realme, azienda cinese che da poco ha fatto il suo debutto in Europa. E ha deciso di farlo in grande stile, lanciando smartphone con un rapporto qualità - prezzo davvero straordinario. Il Realme X2 Pro è a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma, con a bordo il chipset Snapdragon 855+, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz che assicura un uso più fluido dello smartphone. Il comparto fotografico posteriore è composto da quattro fotocamere, con sensore principale da 64 Megapixel, grandangolare da 13 Megapixel, teleobiettivo da 8 Megapixel e sensore ToF da 2 Megapixel. Batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica ultra rapida con tecnologia VOOC a 50W. Il prezzo del Realme X2 Pro è di 449 euro.

10 di 14 OnePlus 7T OnePlus non ha bisogno di molte presentazioni, si tratta di uno dei brand che più è cresciuto negli ultimi anni e si è fatto apprezzare per smartphone affidabili e molto veloci. Il OnePlus 7T è l'ultimo modello lanciato pochi mesi fa e monta lo Snapdragon 855+ con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, non espandibile. Lo schermo è da 6,55 pollici con refresh rate a 90Hz. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo con zoom 2x. Batteria da 3800mAh con ricarica superveloce. Il prezzo del OnePlus 7T è di poco inferiore ai 600 euro.

11 di 14 Xiaomi Mi Note 10 Il Mi Note 10 è il primo smartphone al mondo ad avere una fotocamera da 108 Megapixel. Il nuovo dispositivo di Xiaomi punta tutto sul comparto fotografico, sfoggiando una pentacam posteriore. Oltre al sensore da 108 Megapixel troviamo una fotocamera grandangolare da 20 Megapixel, un teleobiettivo da 5 Megapixel. una fotocamera per i ritratti da 12 Megapixel e un sensore per le foto macro. Lo schermo è da 6,47 pollici con i bordi leggermente curvi. Sotto la scocca c'è posto per un chipset Snapdragon 730 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il prezzo dello Xiaomi Mi Note 10 è di circa 500 euro.

12 di 14 Huawei P30 Pro Ritenuto da molti il miglior camera phone uscito nel 2019, il Huawei P30 Pro è un ottimo smartphone da regalare a Natale 2019. Ha una scheda tecnica da vero top di gamma, con uno schermo da 6,47 pollici curvo sui lati. Il comparto fotografico è impreziosito da un teleobiettivo con zoom fino a 50x. Batteria da 4200mAh con ricarica rapida. Il prezzo del Huawei P30 Pro è di poco inferiore ai 650 euro.

13 di 14 Galaxy Note 10 Se siete alla ricerca di uno smartphone da regalare a Natale 2019 a una persona che lo utilizza molto per lavoro, il Galaxy Note 10 è quello che fa per voi. Si tratta dell'unico smartphone ad avere un pennino che aiuta moltissimo nella vita di tutti i giorni, aumentando le funzionalità dello smartphone. La scheda tecnica è da smartphone premium: a bordo troviamo il chipset Exynos 9825 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensori da 12, 12 e 16 Megapixel. La batteria è da 3500 mAh. Il Galaxy Note 10 può essere acquistato online a più di 700 euro.