I migliori smartphone da regalare a Natale

È inutile girarci intorno: uno dei regali più desiderati e bramati del Natale resta sempre lo smartphone. Scegliere quello perfetto da regalare, però, non è semplice: il mercato oramai offre un numero praticamente infinito di dispositivi tutti molto simili tra di loro. E poi dipende anche dal budget che si ha disposizione: oramai bisogna spendere più di 200-250 euro se si vuole regalare uno smartphone performante.

Quest’anno sono stati lanciati tanti dispositivi, nonostante la penuria di microchip che ha rallentato un po’ la produzione. Tra i top di gamma sia ha solo l’imbarazzo della scelta, a partire dal classico iPhone, fino ad arrivare a un più ricercato OnePlus 9 Pro. E dove possiamo trovare tutti questi smartphone? Logicamente su Amazon, che offre una scelta praticamente infinita di dispositivi e molto spesso sono anche in offerta. Per Natale è stato aperto anche un negozio virtuale con tantissimi prodotti in offerta con sconti che arrivano fino al 40%.

A Natale oramai mancano veramente pochi giorni e per essere certi che lo smartphone arrivi per il 25 aprile bisogna fare molta attenzione alla data di consegna segnalata sulla pagina prodotto (e che potrebbe variare da zona a zona).

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

La famiglia OnePlus 9 è stata lanciata dall’azienda cinese quest’anno e subito si è affermata come una delle migliori per quanto riguarda gli smartphone top di gamma. Su Amazon sono disponibili in offerta (ma solo per poche ore) il OnePlus 9 e il OnePlus 9 Pro. Il prezzo non è proprio accessibile, ma siamo comunque di fronte a due dispositivi che hanno pochi rivali sul mercato. La consegna dovrebbe essere garantita per Natale.

Oppo Find X3 Neo e Oppo Find X3 Pro

Altri due top di gamma che non possono mancare in una guida all’acquisto ai migliori smartphone da regalare per Natale sono sicuramente l’Oppo Find X3 Neo e l’Oppo Find X3 Pro. Il primo ha un processore leggermente più vecchio, mentre il secondo monta l’ultima generazione di processore Snapdragon. Entrambi, però, garantiscono prestazioni top e una grande affidabilità. Ottimo anche il comparto fotografico. Per il primo il prezzo è superiore ai 500€, per il secondo si superano i 700€.

OPPO Find X3 Neo Smartphone 5G, Qualcomm865, Display 6.55''FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh,WiFi 6,Dual Sim, Cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Nero(Starlight Black)

Xiaomi 11T Pro

Poteva mancare Xiaomi in una guida sui migliori smartphone da regalare a Natale 2021? Certo che no. Quest’anno l’azienda cinese si è veramente sbizzarrita e ha lanciato sul mercato tanti modelli con prestazioni top. Uno degli ultimi è lo Xiaomi 11T Pro che è disponibile su Amazon con la consegna dovrebbe essere garantita per Natale. Monta un processore Snapdragon 888 e ha uno schermo con frequenza d’aggiornamento a 120Hz. Il costo è sui 550-600€. Possibile il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

realme GT Neo 2

Il realme GT Neo 2 è l’ultimo smartphone top di gamma lanciato sul mercato dall’azienda cinese ed è già disponibile in offerta su Amazon. Come ci ha abituato realme, anche questo smartphone ha caratteristiche da top di gamma a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. A bordo troviamo il processore Snapdragon 870, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo ha una frequenza d’aggiornamento a 120Hz. La batteria supporta la ricarica super rapida. Può essere acquistato a meno di 400€.

Honor 50

Altro smartphone top di gamma da poco lanciato sul mercato è l’Honor 50. E anche qui ci troviamo di fronte a un dispositivo che ha poco da invidiare alla concorrenza. A bordo troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre lo schermo è OLED e ha una diagonale da 6,57”. Fotocamera principale da 108 Megapixel e batteria da 4300mAh. Il prezzo si aggira sui 450€ ed è disponibile il pagamento a rate a tasso zero.

iPhone 13

Per tutti gli appassionati di dispositivi Apple, lo smartphone da desiderare a Natale non può non essere l’iPhone 13. E su Amazon dovrebbe essere garantita anche la consegna entro il 25 dicembre. L’iPhone 13 non ha bisogno di molte presentazioni: è quanto di meglio si possa trovare sul mercato. E sulla piattaforma di e-commerce è disponibile il modello con 256GB di memoria interna con un piccolo sconto. Un’occasione da non perdere.

Samsung Galaxy Z Fold3

Il Galaxy Z Fold3 è sicuramente tra gli smartphone più particolari usciti quest’anno. E anche uno dei più desiderati dagli appassionati di tecnologia. Il motivo è semplice: il Galaxy Z Fold3 è uno dei pochi smartphone disponibili sul mercato ad avere lo schermo pieghevole. Una tecnologia avanzatissima che però fa aumentare anche il prezzo: il Galaxy Z Fold3 è disponibile su Amazon a un prezzo di quasi 2000€.

