Offerte Esclusive Prime: i migliori smartwatch in sconto

Tra le tantissime Offerte Esclusive Prime non mancano di certo quelle sugli smartwatch. Questo dispositivo indossabile inizia a diventare importante nella vita delle persone comuni, grazie a numerose funzioni utili per monitorare lo stato di salute e l’attività sportiva. I prezzi, in base alle caratteristiche, possono essere anche importanti ma gli sconti, fino alla mezzanotte di oggi, sono fortissimi.

Garmin Fenix 6X Pro è uno smartwatch multisport di fascia alta con un display da 1,4 pollici e cassa da 51 mm. Le funzionalità di monitoraggio della salute includono il cardiofrequenzimetro (con allarme in caso di battito cardiaco troppo veloce o troppo lento), la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Garmin Fenix 6X Pro è un punto di riferimento per gli sportivi avanzati e professionisti: ha oltre 30 app per monitorare in modo specifico altrettanti sport, e l’utente può caricare sull’orologio mappe dettagliate per il ciclismo, il golf, le escursioni, le scalate, il trekking e molti altri sport.

Ha una batteria con 60 ore di autonomia (con GPS attivato), supporta Garmin pay per pagamenti contactless e ha una memoria da 32 GB per archiviare dati e brani musicali.

Il prezzo di listino del Garmin Fenix 6X Pro è alto, come quello di tutti i dispositivi premium: 649,99 euro. Grazie alle Offerte Esclusive Prime fino a mezzanotte costa solo 379,90 euro (-42%, -270,09 euro).

Garmin Forerunner 245 è un dispositivo progettato per coloro che si allenano nella corsa, siano essi amatori o veri professionisti. La cassa è da 42 mm e il display misura 1,2 pollici, quindi è un modello molto compatto che sta bene sui polsi sottili.

Con lo smartwatch Garmin Forerunner 245 è possibile impostare le distanze di allenamento da 5 Km o da 10 Km o mezza maratona, grazie al GPS integrato. Contemporaneamente si potranno monitorare la frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), lo stress e lo sforzo fisico.

Garmin Forerunner 245 si connette tramite Bluetooth allo smartphone, per visualizzare le notifiche ma anche per attivare alcune funzioni di sicurezza: ad esempio è in grado di inviare alert e notifiche in tempo reale a persone inserite in rubrica per segnalare situazioni di pericolo, come le cadute e gli incidenti.

Infine, grazie alla funzione Garmin IQ è possibile scaricare altri piani di allenamento per diversi sport, come ciclismo o nuoto. La batteria ha una durata di 1 giorno con GPS attivato e di 7 giorni in modalità smartwatch.

Il prezzo di listino di Garmin Forerunner 245 è di 299,99 euro, ma in occasione delle Offerte Esclusive Prime scende a 169,90 (-43%, -130,09 euro), fino alla mezzanotte di oggi.

Lo smartwatch Huawei Watch GT 3 con display AMOLED da 1,43 pollici e cassa da 46 mm (per polsi grandi) ha un design di tipo classico con cinturino in metallo. Si può personalizzare il quadrante e con la ghiera girevole si naviga all’interno del menù e delle applicazioni.

Le funzioni di monitoraggio della salute dello smartwatch Huawei Watch GT 3 includono la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio delle fasi del sonno e dello stress. Tra le funzioni più interessanti segnaliamo Route Back che mostra il percorso fatto e ci indica come farlo a ritroso, grazie al GPS integrato.

Questa funzione, tra l’altro, è stata recentemente inserita anche negli Apple Watch come grande novità ma, in realtà, Huawei e altri brand la offrono già da tempo. Collegando il telefono all’orologio, tramite Bluetooth, è possibile leggere le notifiche e rispondere alle chiamate telefoniche.

L’orologio smart di Huawei, grazie ai snsori integrati, può monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno e lo stress

e oltre 100 attività sportive (anche senza smartphone collegato: ha il GPS).

Il prezzo di listino di Huawei Watch GT 3 è di 329 euro, che scendono a 219,90 (-33%, -109,10 euro) con le Offerte Esclusive Prime.

L’Amazfiti T-Rex è un’icona nel settore degli smartwatch rugged: a una resistenza di grado militare alle temperature estreme (da -40 a +70 gradi), all’umidità, agli urti. Resiste sott’acqua ad una pressione di 5 atmosfere e può essere usato per il nuoto in acque aperte e piscina per le immersioni.

Può monitorare anche moltissime altre attività sportive, come corsa all’aperto, tapis roulant, arrampicata, escursionismo, sci, ciclismo all’aperto e spinning. Ha un GPS integrato, quindi non richiede per forza la presenza del telefono per tracciare i percorsi all’esterno. Il display è di tipo AMOLED da 1,3 pollici, mentre la batteria ha una durata dichiarata di 24 giorni.

Il prezzo di listino dell’Amazfit T-Rex è di 109,90 euro ma grazie allo sconto, riservato agli abbonati in occasione delle Offerte Esclusive Prime, scende a soli 79,90 euro (-27%, -30 euro).

Lo smartwatch Amazfit GTR 2 (in foto) ha la cassa in acciaio da 46 millimetri, il display di tipo AMOLED HD da 1,39 pollici e la funzione Always On.

Grazie ai sensori BioTracker 2 e PPG (di tipo ottico) di seconda generazione, viene attivato il monitoraggio cardiaco continuo con invio di alert se la frequenza cardiaca diventa eccessiva o insufficiente. Non mancano la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del livello di intensità dell’attività fisica, dello stress e della qualità del sonno.

Lo smartwatch Amazfit GTR 2 è adatto al nuoto libero e in piscina ed è resistente alla pressione dell’acqua fino a 5 ATM. In totale le attività sportive che si possono monitorare sono 90.

Grazie alla presenza di microfono e speaker e alla connessione Bluetooth 5.0 è possibile fare chiamate e usare i comandi vocali Alexa. In memoria (3 GB) possono essere archiviati fino a 600 brani musicali. La batteria ha una capacità di 471 mAh, con 14 giorni di autonomia dichiarata.

Il prezzo di listino dello smartwatch Amazfit GTR 2 è di 159,90 euro. In occasione delle Offerte Esclusive Prime gli abbonati Amazon possono acquistarlo fino alla mezzanotte di oggi a 119,99 euro (-25%, -39,91 euro).

