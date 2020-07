Il tablet è senz’altro uno dei dispositivi più apprezzati degli ultimi anni, un device con il quale studiare, leggere eBook, guardare film e serie TV, giocare o navigare sul web. La sua versatilità è davvero unica, tuttavia per utilizzarlo al meglio e in modo confortevole è importante comprare dei sostegni adeguati. In commercio sono disponibili tantissime opzioni, con strutture per usare la tavoletta come uno schermo in casa, oppure per bloccarlo in auto e assistere a un video senza tenere il device con le mani. Ecco i migliori supporti per tablet, con modelli per uso domestico e per la macchina.

I migliori supporti per tablet da usare in casa o in ufficio

Con un sostegno per il tablet è possibile non tenerlo sempre in mano, ma usarlo come uno schermo portatile, fissandolo su una struttura regolabile per il massimo comfort. Questi sono alcuni dei migliori supporti per tablet sul mercato.

Bovon

Un supporto per tablet davvero utile è questo modello proposto da Bovon, un appoggio per mantenere in una posizione ottimale l’iPad Pro, Air, Mini ma anche i tablet Samsung. Si tratta di un dispositivo con struttura regolabile, per scegliere l’inclinazione del display della tavoletta in base alle proprie necessità. Il sostegno è robusto e realizzato in alluminio, con un design innovativo e accattivante, con dei pratici ganci per evitare qualsiasi caduta accidentale. Il Bovon è perfetto per tantissime attività, ad esempio per lo streaming, la lettura o per giocare in modo confortevole. Acquistalo su Amazon.

Lamicall

Il Lamicall è uno dei migliori supporti per tablet Samsung, iPad e Huawei, con possibilità di scegliere tra la versione in nero o quella bianca. Questo sostegno ha un baricentro basso, per lasciare la tavoletta vicino alla scrivania, con una struttura regolabile in ABS e superficie antigraffio, per evitare danneggiamenti al rivestimento del tablet. La base è solida con due ganci che bloccano il dispositivo, per adattare l’angolatura e vedere film o serie TV, live streaming, giocare o collegare una tastiera e usare il device come un PC portatile. Compra il supporto su Amazon.

Tryone

Questo modello è veramente la soluzione migliore per chi vuole la massima flessibilità, infatti si tratta di un supporto per tablet con bracci regolabili che assume qualsiasi posizione desiderata (scopri quanto costa su Amazon). In questo modo basta bloccare l’aggancio al tavolo o alla scrivania, per poi scegliere come sistemare il tablet fissandolo a mezz’aria senza nessun tipo di intralcio. La lunghezza complessiva arriva fino a 95 cm, con colori del supporto nero, bianco o grigio, braccio flessibile in alluminio e compatibilità con dispositivi da 4 a 10,6 pollici. In pratica si può usare il Tryone sia con smartphone che tavolette, tra cui iPad, Huawei MediaPad e Samsung Galaxy.

Tablift

Un supporto davvero originale è il Tablift, progettato per chi usa il tablet a letto per lavoro o per l’intrattenimento. La struttura, disponibile su Amazon, è composta da 4 bracci flessibili che possono essere sistemati sopra il letto, mentre un sostegno centrale permette di bloccare la tavoletta per assistere in tranquillità a contenuti video, videochiamare amici e parenti, leggere un eBook prima di andare a dormire o semplicemente navigare su internet. Il fissaggio a clip è compatibile con qualsiasi modello di tablet, iPad, Samsung, Huawei e Lenovo, inoltre i bracci regolabili consentono di posizionarlo anche sul divano o sul tappeto in modo completamente personalizzabile.

I migliori supporti per tablet per l’auto

Non tutte le auto hanno schermi integrati nei poggiatesta, tuttavia basta comprare un supporto per tablet compatibile, per garantire l’intrattenimento ai passeggeri durante tutto il viaggio. Ecco i migliori modelli da acquistare.

Suceso

Con il supporto Suceso è possibile trasformare il tablet in un display integrato nel poggiatesta dell’auto, una soluzione perfetta per l’intrattenimento a bordo, soprattutto per i bambini durante i lunghi viaggi. Questo modello è compatibile con iPad, iPad Mini, Pro e Air, ma anche con tavolette Samsung Galaxy e Huawei, grazie a una struttura regolabile che lo rende un dispositivo universale (è disponibile su Amazon). L’installazione è semplice e veloce, basta inserirlo nell’asta del poggiatesta, mentre con il connettore girevole è possibile ruotare il tablet in qualsiasi posizione, per sistemarlo in modo orizzontale, verticale o in diagonale.

Fappen

Uno dei migliori supporti per tablet in auto è il Fappen, un dispositivo davvero comodo poiché il braccio è regolabile in profondità, quindi è possibile avvicinare o allontanare la tavoletta in base alle proprie esigenze. Questa struttura si aggancia all’asta del poggiatesta senza nessuna installazione complicata, dopodiché si possono aprire i morsetti e bloccare il tablet o lo smartphone, con dimensioni compatibili da 4 a 11 pollici. Il sostegno è realizzato in ABS e lega di alluminio, con superficie interna antigraffio in silicone e sistema antivibrazioni. Acquistalo su Amazon.

iKross

Il modello iKross è un ottimo sostegno per tablet da installare nel poggiatesta dell’auto, un dispositivo semplice da usare e veloce da montare, in grado di garantire un buon livello di sicurezza (lo puoi comprare qui). È un prodotto universale, perciò va bene con qualsiasi tipo di macchina e ogni tavoletta, tra cui iPad, device Samsung e Huawei, ma anche Google Nexus, Asus e Acer, con dimensioni da 7 a 12 pollici. Una volta sistemati i due bracci ai supporti del poggiatesta è possibile regolare la profondità, allungando o accorciando il dispositivo per ottimizzare la visuale per tutti i passeggeri che siedono nei posti dietro.