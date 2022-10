Offerte Esclusive Prime: i migliori tablet in sconto

Iniziate questa mattina, proseguono le Offerte Esclusive Prime. La versione autunnale del Prime Day è ricchissima di tablet in offerta, in ogni fascia di prezzo. Ecco gli affari migliori, che abbiamo selezionato per coloro che hanno un abbonamento Prime e possono quindi partecipare alle Offerte Esclusive.

I migliori tablet in offerta

Il tablet Samsung Galaxy Tab S8 presentato pochi mesi fa è un top di gamma basato sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il display di tipo LCD, con refresh da 120 Hz, è da 11 pollici.

Sul retro ha due sensori fotografici, il principale da 13 MP e l’ultra grandangolare da 6 MP. Il sensore anteriore è da 16 MP. La batteria ha una capienza di 8.000 mAh e la ricarica è da 45W.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab S8 è di 799 euro ma grazie allo sconto riservato agli abbonati Amazon Prime il prezzo scende a 600 euro (-25%, -199 euro).

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite presentato nel febbraio del 2022 e dotato di pennino S Pen ha un display LCD TFT da 10,4 pollici. Il processore è Qualcomm Snapdragon 720G, con 4GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibili.

La fotocamera posteriore è da 8 MP mentre la fotocamera anteriore è da 5 MP. La batteria ha una capacità di 7.040 mAh con ricarica da 15W.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab S6 Lite è di 449,90 euro ma che grazie all’offerta in corso riservata agli abbonati Amazon Prime scende a 336,75 euro (-25%, -113,15 euro).

Il Huawei MatePad 11 è un tablet con il processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato a 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Il display da 11 pollici è di tipo LCD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro la fotocamera è da 13 MP mentre il sensore anteriore è da 8 MP. La batteria ha una capienza di 7.250 mAh, ricarica da 22,5W e ricarica inversa da 5W.

Il prezzo di listino del tablet Huawei MatePad 11 è di 399 euro scontati grazie alle Offerte Esclusive Prime a 289 euro (-28%, -110 euro).

Realme Pad è il tablet con a bordo il processore MediaTek Helio G80, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD 2K da 10,4 pollici. Sul retro del tablet è stato posto il sensore da 8 MP così come è da 8 MP anche il sensore anteriore. L’audio è riprodotto da 4 speaker mentre la batteria ha una capienza di 7.100 mAh e ricarica da 18W.

Il prezzo di listino del Realme Pad è di 259,99 euro che sono scontati per gli abbonati Amazon Prime e fino alla mezzanotte di oggi a 195 euro (-25%, -64,99).

Il tablet Lenovo Tab M10 HD 2022 seconda generazione ha un processore MediaTek Helio P22T abbinato a 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display LCD con risoluzione HD è da 10,1 pollici. Sul retro c’è la fotocamera da 8 MP mentre sul lato anteriore il sensore è da 5 MP. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh.

Il prezzo del tablet Lenovo TAB M10 HD di seconda generazione è già molto basso e pari a 179 euro scontati con le Offerte Esclusive Prime a 129 euro (-28%, -50 euro).

Come abbonarsi ad Amazon Prime

Le Offerte Esclusive Prime durano dino alla mezzanotte di domani 2 ottobre. Per accedere a questi sconti, però, bisogna essere abbonati Amazon Prime. Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente seguire questo link, accedere all’area Amazon Prime e dopo aver inserito i propri dati si ha diritto a 30 giorni di prova gratuita del servizio Amazon Prime.

L’abbonamento a Amazon Prime, oltre agli sconti più elevati e esclusivi riservati agli iscritti, include anche: consegne gratuite e veloci degli ordini Amazon, l’abbonamento alla piattaforma di streaming Prime Video (comprese 16 partite di Champions League in esclusiva a stagione), il servizio di streaming di musica Amazon Music, Prime Reading per gli ebook, il servizio cloud Amazon Photos per archiviare foto e fino a 5 GB gratis per i video e, infine, l’iscrizione ad un canale Twitch al mese.

L’iscrizione a Amazon Prime può essere fatta in qualunque momento, anche subito prima di procedere all’acquisto di uno dei tanti prodotti in offerta oggi e domani. L’iscrizione sarà gratuita per 30 giorni e si potrà poi confermare o disdire sempre gratuitamente.