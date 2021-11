I migliori tablet Samsung in sconto per il Black Friday 2021

Se non consideriamo gli iPad e iPad Pro di Apple, è noto un po’ a tutti che tra i migliori tablet ci sono i Samsung Galaxy Tab. Una gamma, quella del gigante coreano, da molte persone considerata come quella dei migliori tablet Android. Senza andare a scomodare le fazioni e a cercare il miglior tablet in assoluto, è comunque innegabile che i Samsung Galaxy Tab siano tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prezzo alto, sia chiaro, ma altrettanto alta è la qualità e al top sono le caratteristiche tecniche della maggior parte dei modelli di tablet Samsung. E’ chiaro a tutti, però, che per comprare un tablet Galaxy Tab bisogna spendere di più, perché non si tratta certamente di tablet Android economici. Ne vale la pena? Sì, perché la qualità è alta e le prestazioni pure. Si può risparmiare qualcosa su un Galaxy Tab? Sì, perché a volte li si trova in sconto su Amazon, come in questo periodo di Black Friday: anche i Samsung Galaxy Tab sono in offerta o, comunque, ad un prezzo minimo storico che rende ogni modello ancor più interessante. I due più interessanti, oggi, sono senza dubbio Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen e Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche e offerta

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il modello di media gamma 2020 di Samsung, basato sul chip Exynos 9611 della stessa Samsung, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Lo schermo è da 10,4 pollici, compatibile con il pennino S Pen, con risoluzione 2.000×1.200 pixel.

La fotocamera posteriore è da 8 MP, con HDR e in grado di girare video Full HD a 30 fps, quella frontale è da 5 MP, in grado di girare video di identica qualità e risoluzione. Ottimo l’audio, firmato AKG, che insieme al buon display rende il Galaxy Tab S6 Lite un’ottima scelta per vedere film sul divano. La batteria è molto grande, da 7.000 mAh, con ricarica a 15W.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile con connessione WiFi o cellulare ed entrambi i modelli sono in sconto su Amazon per il Black Friday 2021.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: caratteristiche e offerta

Samsung Galaxy Tab S7 FE è la versione “Fan Edition" del tablet top di gamma di Samsung, il Galaxy Tab S7. E’ un modello recentissimo, sul mercato da giugno 2021, e parecchio potente grazie al chip Qualcomm Snapdragon 750G 5G (che diventa il Qualcomm Snapdragon 778G 5G nella versione WiFi).

E’ disponibile in versione 4/64 GB di memoria o 6/128 GB (che vi consigliamo), solo WiFi o con rete cellulare 5G. Lo schermo è da 12,4 pollici, con risoluzione di 2.560×1.600 pixel e anche su questo modello è presente l’ottimo audio stereo AKG. Enorme la batteria, da 10.000 mAh, e con ricarica veloce a 45 Watt.

In occasione del Black Friday tutte le versioni di Samsung Galaxy Tab S7 FE sono a prezzo minimo, ma quella che vi consigliamo è la 6/128 GB.

