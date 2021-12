Un miliardario giapponese è in vacanza sulla ISS col suo manager

Si chiama Yusako Maezawa, ha da poco compiuto 46 anni ed il suo patrimonio è stato stimato ben oltre i due miliardi di dollari. Maezawa è noto per aver fondato Zozotown, il più grande e-commerce di moda del Giappone, per essere un importante collezionista d’arte, e per avere una grande, irrefrenabile passione per i viaggi nello spazio.

Il miliardario giapponese ha raggiunto da pochi giorni la Stazione Spaziale Internazionale, insieme al proprio manager, a bordo della Soyuz: la sua vacanza in orbita durerà 12 giorni, ed è soltanto il primo dei “progetti spaziali” di Maezawa.

Un turista spaziale sulla ISS

Non è la prima volta che la Stazione Spaziale Internazionale si trova ad accogliere ospiti particolari: soltanto due mesi fa è stata la volta di una mini-troupe russa impegnata nelle riprese di un film, e ormai sono diversi i “turisti” che hanno potuto soggiornare sulla ISS.

Grazie all’azienda Space Adventure, con cui Maezawa ed il manager Yozo Hirano hanno stretto una partnership, sono stati già sette i turisti spaziali ad aver raggiunto, nei primi anni del millennio, la ISS a bordo della Soyuz. Il primo fu Dennis Tito, che si ricorda come il primo turista spaziale della storia, poi il ritiro del progetto Space Shuttle nel 2011 fermò per un po’ il turismo spaziale, perché per un bel pezzo la Soyuz è stato l’unico mezzo per trasportare gli astronauti della NASA, che hanno avuto la priorità sui miliardari con la passione per lo spazio.

Oggi, che Crew Dragon di SpaceX è in grado di sopperire alla grave mancanza di un mezzo di trasporto alternativo alla Soyuz, Space Adventure riprende le attività inviando sulla ISS i due turisti giapponesi, che torneranno sulla Terra il prossimo 19 Dicembre.

Maezawa ha preparato in vista del viaggio una lista di “100 cose da fare nello spazio”: tra le altre cose, pubblicare i video della vacanza sulla ISS su Youtube e giocare a badminton con Aleksandr Misurkin, il cosmonauta che ha accompagnato i due civili sulla Stazione Spaziale.

Maezawa e il progetto Dear Moon

Il miliardario giapponese Yusako Maezawa ha anche altri piani per lo spazio, e a quanto pare non mancherà occasione per completare la lista delle 100 cose da fare nello spazio.

Nel 2018 annunciò di aver acquistato un viaggio intorno alla Luna a bordo di Starship di SpaceX: parliamo di un momento in cui Starship era ancora poco più di un pensiero, eppure Maezawa aveva già programmato tutto sin da allora.

Il progetto si chiama Dear Moon, e prevede di portare in orbita intorno alla Luna otto persone insieme a Maezawa, che ha finanziato il programma. Inizialmente si pensava di popolare il viaggio intorno alla Luna esclusivamente di artisti, che avrebbero raccontato ed ispirato i futuri viaggi nello spazio.

Recentemente Maezawa ha aperto a tutti la possibilità di accompagnarlo intorno alla Luna, e pare che siamo nelle fasi conclusive del processo di selezione dei fortunati che prenderanno parte a Dear Moon.

Starship però non è ancora pronta per portare Maezawa intorno alla Luna, con il primo tentativo di lancio orbitale previsto per i primi mesi del 2022, così per il momento il miliardario giapponese si è “accontentato” di una breve vacanza spaziale sulla ISS.