Quali mini serie guardare su Netflix: ecco le migliori

Appassionati di miniserie, a rapporto! Netflix offre un’ampia scelta a chi non apprezza le saghe a puntate che magari durano anni e decenni. Per alcuni è molto meglio godersi un prodotto che inizia e finisce in una manciata di episodi, preferibilmente corti e dinamici.

Questo tipo di contenuto è molto apprezzato da una nicchia di utenti. Non a caso, esiste la categoria "miglior miniserie" anche in un concorso importante come quello dei Golden Globe. Quest’anno, per esempio, l’ambita statuetta è andata a La Regina degli Scacchi, che ha vinto anche il premio per la miglior attrice protagonista, andato alla talentuosa Anya Taylor-Joy. Questa serie è stata distribuita proprio da Netflix e in poche settimane ha avuto un record di visualizzazioni. Ci sono poi altri titoli, meno acclamati, ma sicuramente piacevoli da guardare, come la miniserie britannica intitolata The End of the F***ing World. Insomma, chi è alla ricerca di una serie da iniziare e terminare nel weekend avrà l’imbarazzo della scelta. Ecco 3 serie da guardare assolutamente su Netflix.

Miniserie da guardare su Netflix: La Regina degli Scacchi

Non si può non iniziare con La Regina degli Scacchi, la miniserie rivelazione del 2020, interpretata da Anya Taylor-Joy.

Elizabeth Harmon è una bambina prodigio che perde la madre e viene mandata in un orfanotrofio. Qui si avvicina al custode appassionato di scacchi, che le insegna il gioco. Da quel momento, per lei diventa un chiodo fisso, che la porterà a vincere prima i tornei locali e poi a sfidare i campioni del mondo, fino a giocare contro il campione mondiale russo, il più difficile da sconfiggere. Sarà una lotta all’ultimo "scacco matto" arricchita da un cast ricco di talento e ambientazioni mozzafiato.

Non ultimo il tema del riscatto, dell’emancipazione e la presenza di una donna in un ambiente prettamente maschile. Insomma, se si è tra i pochi a non avere ancora guardato La Regina degli Scacchi è il momento di recuperare. La prima stagione è composta da sette episodi di circa un’ora ciascuno.

Miniserie su Netflix: Unorthodox

Chi cerca un contenuto ancora più intenso e corto, troverà in Unorthodox il titolo perfetto. La serie tv è composta da soli 4 episodi e si ispira all’autobiografia di Deborah Feldman, intitolata "Ex ortodossa. Il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche".

La serie racconta la storia di Esther “Etsy" Shapiro, una ragazza che attraversa una crisi di identità, soprattutto in relazione ai valori in cui crede, la fede e la comunità di cui fa parte, la chassidica ultra-ortodossa di New York. La protagonista vive nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn, dove è costretta a seguire le severe regole della sua comunità, dove le donne non possono leggere, studiare musica o cantare, ma sono destinate unicamente a procreare e gestire la famiglia.

Lei si ribella alla sua vita e scappa in Germania, dove deve fare i conti con i suoi desideri, il bisogno di libertà ma anche col passato che continua a sconvolgere la sua vita. Nonostante sia una serie breve, è ricca di contenuto e soprattutto mette luce su uno spaccato di mondo che pochi conoscono. La serie, come la precedente, è disponibile su Netflix.

Miniserie horror: The Haunting – Hill House

Per molti utenti, il weekend è il momento perfetto per godersi un bel film horror. E se invece che una pellicola, si volesse guardare una serie breve? Anche in questo caso, Netflix giunge in soccorso con The Haunting. Rispetto alla altre, questa è una serie particolare: ogni stagione – brevissima – è ispirata a un preciso romanzo o racconto horror, quindi ha una trama che si sviluppa dall’inizio alla fine.

La prima stagione si chiama Hill House, è composta da solo dieci episodi ed è ispirata al romanzo L’incubo di Hill House di Shirley Jackson. La trama è incentrata attorno a una villa infestata da strane presenze. Non rimane che organizzare il fine settimana all’insegna dello streaming e connettere la tv su Netflix. Buona visione!