Il misterioso smartphone lowcost di Nokia

Nokia si prepara a lanciare un nuovo misterioso smartphone lowcost. Le caratteristiche del nuovo modello numero TA-1322 sono apparse sul sito di certificazione Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, con una batteria da 3900 mAh e una fotocamera con modulo circolare sul retro.

Il nome del nuovo smartphone di Nokia per ora resta un mistero, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi del Nokia 4.4 o del modello Nokia 7.3, due smartphone di fascia economica rispettivamente bassa o media. Lo stesso modello TA-1322 della HDM Global, società che ha rivelato la Nokia, è stato individuato oltre che sul sito FCC anche su un sito di certificazione russa. Negli ultimi mesi del 2020 Nokia ha annunciato l’arrivo sul mercato diversi nuovi smartphone, sia di fascia media che bassa, tra cui alcuni modelli che supportano la connettività 5G. Ora non resta che attendere per scoprire il nome del nuovo misterioso telefono.

Nokia, le caratteristiche del misterioso smartphone

Il modello numero TA-1322 di HMD Global, la società finlandese licenziataria dei telefoni Nokia, è apparso sul sito di certificazione FCC e secondo alcuni leakers si tratterebbe di un modello che in passato è già stato certificato anche su altri siti, come il tedesco TUV Rheinland.

Lo smartphone avrà una batteria da 3900 mAh e in un rendering pubblicato dal leaker Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, sarà equipaggiato sul retro con un modulo fotocamera circolare e uno scanner per impronte digitali. Inoltre, il telefono sarà dotato di modulo LTE, Bluetooth e Wi-Fi da 2.4 GHz.

TA-1322 sarà il Nokia 4.4 o una variante del Nokia 7.3?

Il toto-nome sul modello dello smartphone Nokia in arrivo si fa sempre più interessante. Per alcuni leakers potrebbe trattarsi del nuovo modello Nokia 4.4, anche se alcuni ritengono che sia più probabile che si tratti di una variante 4G di uno smartphone annunciato tempo fa dalla società: il Nokia 7.3 5G.

Nel secondo caso, lo smartphone avrebbe uno schermo FHD + HDR PureDisplay da 6,5 ​​pollici, fotocamera a configurazione quadrupla sul retro con sensore principale da 48 megapixel e selfiecam frontale da 24 megapixel. Il dubbio resta sul processore: se si tratta davvero di una variante del Nokia 7.3 5G, potrebbe essere equipaggiato con un SoC Snapdragon 690.

Nokia, quando arriva lo smartphone misterioso

La rapida apparizione in pochi giorni del modello TA-1322 su diversi siti di certificazione fa pensare che lo smartphone misterioso di Nokia possa arrivare a breve sul mercato. D’altronde, l’arrivo del Nokia 7.3 5G era stato annunciato entro la fine del 2020, quindi potrebbe trattarsi davvero di una variante del modello