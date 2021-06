Il misuratore digitale della pressione è in super offerta su Amazon

Ci sono alcuni dispositivi fondamentali per monitorare la propria salute che non dovrebbero mai mancare in una casa. Oltre ai termometri digitali e ai saturimetri per misurare l’ossigeno nel sangue, sarà bene munirsi di un misuratore di pressione digitale, che possa indicare i valori della pressione senza dover andare in farmacia o dal medico.

Gli utenti dovranno dimenticare i complessi sfigmomanometri da utilizzare insieme allo stetoscopio, a volte di difficile posizionamento e interpretazioni. Oggi la tecnologia viene in aiuto e sono tanti i misuratori di pressione digitale completamente ergonomici: basta indossarli al polso o al braccio, avviarli dal comodo display digitale e attendere che venga effettuata la misurazione. Appena qualche minuto per vedere comparire sul display i valori della propria pressione e annotarli. Per chi vuole approfittare di una super offerta, Amazon ha messo in vendita per un tempo limitato il misuratore di pressione digitale Pic Clear Rapid al 66% di sconto: un’occasione da non perdere.

Pic Clear Rapid: design ergonomico e semplice

Pic Clear Rapid è un misuratore di pressione digitale automatico da braccio con un design basato sulla filosofia DLS, acronimo di Design Language Solution, dove regna la semplicità. Forme arrotondate, colore bianco, impugnature progettate per essere ergonomiche e intuitive da usare, un numero minimo di pulsanti, così da renderne l’utilizzo facile e rapido.

Il display utilizza caratteri grandi permette di visualizzare la pressione arteriosa massima, minima, le pulsazioni e l’orario a cui viene effettuata. Inoltre, è retroilluminato così da poter utilizzare il dispositivo medico anche in condizioni di poca luce.

Pic Clear Rapid e la tecnologia Rapid Tech

Dal punto di vista della tecnologia, invece, Pic ha scelto la Rapid Tech – Comfort Experience, che offre un risultato rapide e confortevole con misurazione in fase di gonfiaggio. Il misuratore di pressione digitale automatico di Pic è pensato per un controllo attento e permette di rilevare i battiti e tenere sotto controllo la condizione cardiaca. Inoltre, è dotato di sensore di rilevamento di movimento del braccio per fornire un’indicazione che permetta di posizionarlo adeguatamente e di ottenere una misurazione ancora più precisa.

Il dispositivo non offre solo la misurazione in tempo reale, ma calcola automaticamente la media delle ultime 3 rilevazioni ed è in grado di memorizzare 200 risultati organizzati in due aree. Questo è importante perché consente di creare un diario clinico per due persone, oppure di tenere traccia delle misurazioni in due orari differenti della stessa persona, ad esempio al mattino o alla sera.

Pic Clear Rapid: quanto costa

Il misuratore di pressione digitale Pic Clear Rapid viene venduto in una confezione che contiene anche una custodia comoda e compatta, rendendolo adatto sia come dispositivo medico da usare in casa, sia per portarlo ovunque si voglia ogni giorno. Inoltre, Pic offre una garanzia di 5 anni. Il prezzo di Pic Clear Rapid su Amazon è di 109,90 euro, ma solo per pochi giorni si potrà approfittare di uno sconto del 66% e acquistarlo per 37,49 euro: un’occasione per la propria salute da cogliere subito.

Pic Clear Rapid – misuratore di pressione digitale automatico