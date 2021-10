Modem con offerte Internet casa: tutte le offerte per averlo gratis

Quando si attiva un’offerta Internet casa, è bene sapere che non esiste alcun obbligo di dover utilizzare il modem che viene proposto dall’operatore di telefonia fissa che è stato scelto.

Si potrebbe, dunque, utilizzare anche un modem che si possiede già in casa. Nonostante ciò, quasi sempre i modem inclusi con un’offerta Internet casa convengono poiché si tratta di device di ultima generazione.

Andiamo alla scoperta di quelle che sono le migliori soluzioni disponibili in commercio con le quali, attivando una tariffa Internet casa (magari in fibra ottica), si riceverà anche il modem gratis per navigare alla massima velocità.

TIM Super Fibra

TIM propone l’offerta Super Fibra, con la quale sarà possibile navigare, nelle zone raggiunte (oggi si tratta di più di 200 Comuni in tutta Italia), alla velocità massima di 1 Giga in download e di 300 Mega in download.

La promozione comprende:

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem TIM HUB+, il quale rappresenta il primo modem in Italia con il Wi-Fi 6, in grado di garantire una maggiore velocità e copertura in tutta la casa, che è già incluso nel prezzo dell’offerta al costo di 5 euro al mese, per 48 mesi;

il contributo di attivazione, disponibile al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Questa promozione potrà anche essere personalizzata con l’aggiunta di TIMVISION Gold, ovvero un pacchetto legato all’intrattenimento, disponibile al costo di 29,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 (invece di 44,90 euro al mese), e che comprende i contenuti di:

TIMVISION;

DAZN;

Infinity+;

Netflix;

Disney+.

Modem con offerte Internet casa: la proposta di Vodafone

L’operatore Vodafone propone la tariffa Internet casa chiamata Internet Unlimited + chiamate, nella quale è incluso il modem con Wi-Fi Optimizer.

La promozione avrà un costo di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro, per le attivazioni che avverranno entro il 1° novembre 2021, e sarà caratterizzata da:

Internet illimitato, fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate da telefono fisso.

L’offerta potrà anche essere personalizzata con l’aggiunta di:

un abbonamento standard a Netflix e la Vodafone TV inclusa su richiesta: il costo da sostenere sarà pari a 34,90 euro al mese, invece di 42,90 euro al mese;

l’aggiunta non solo di Netflix, ma anche di una SIM mobile di tipo 5G con Giga, minuti e SMS illimitati: in questo caso si starà procedendo con l’attivazione di Family Plan Netflix Edition, al costo di 44,90 euro al mese.

Offerta con modem di WINDTRE

La migliore promozione Internet casa proposta da WINDTRE è la Super Fibra, disponibile al costo di 25,99 euro al mese, nella quale sono inclusi:

Internet senza limiti fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime inclusi;

l’assenza di costi di attivazione.

A proposito del modem che si riceverà attivando questa offerta, permetterà di navigare sempre alla massima velocità e:

sarà accompagnato dall’assistenza KASKO;

garantirà stabilità e velocità di connessione a tutti i propri dispositivi.

Un vantaggio al quale si avrà diritto con questa promozione, invece, consiste nella possibilità di ricevere Giga illimitati gratis ogni mese su 3 SIM WINDTRE presenti in famiglia.

Fastweb Fibra Ultraveloce

La promozione Internet casa di Fastweb potrà essere attivata in versioni differenti, sulla base del prezzo che si vorrà spendere e delle necessità: in entrambi i casi è incluso il modem FASTGate.

La prima soluzione è Fastweb Casa Light, che ha un costo in promozione di 27,95 euro al mese e comprende:

le chiamate a consumo: è previsto un costo di 15 centesimi al minuto, sia verso i fissi, sia verso i numeri mobili;

l’attivazione della linea e 30 giorni di prova;

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download;

il WOW Space incluso online;

3 mesi di Discovery+.

La seconda proposta è Fastweb Casa, la quale ha un costo di 30,95 euro al mese e comprende:

l’attivazione della linea e 30 giorni di prova;

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download;

il WOW Space incluso online;

3 mesi di Discovery+;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Internet Box NeXXt, ovvero un modem di ultimissima generazione con Wi-Fi 6, e l’amplificatore Wi-Fi Booster, che estende la potenza e la copertura della rete in ogni angolo della propria abitazione.

