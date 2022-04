Modem incluso: le offerte per non avere il dispositivo totalmente gratuito

Le offerte Internet casa di oggi sono, molto spesso, con modem incluso: in alcuni casi non si dovrà pagare alcunché, mentre in altri sarà necessario sostenere dei costi, che vengono inclusi nel costo del canone mensile, per un determinato periodo di tempo.

Analizziamo il mercato attuale delle migliori offerte Internet casa disponibili in Italia al fine di individuare quali siano le migliori proposte con modem incluso, con le quali sarà possibile avere un dispositivo di ultima generazione, pagando un piccolo contributo.

Scopri le migliori offerte offerte Internet casa con modem incluso



Premium Fibra di TIM con modem incluso

La promozione Internet casa proposta da TIM, chiamata Premium fibra, comprende il modem. Si tratta di TIM HUB+, un modem di ultima generazione, che presenta i seguenti requisiti tecnici:

ADSL/ADSL2+ VDSL2 / EVDSL (35b) con porta ottica;

SFP cage (per ONT GPON modulare);

Gigabit Ethernet condivisa (porta LAN);

Velocità fino a 1000 Mbps in downlink con PREMIUM Fibra;

Wi-Fi 802.11 ax; velocità di trasferimento fino a 3600 Mbps;

Doppia banda di frequenza contemporanea con 8 antenne;

Banda 5GHz con tecnologia 4×4 e SU-MIMO (2400 Mbps) + banda 2.4 GHz 4×4 (1200 Mbps);

Wi-Fi 6 con tecnologia EasyMesh.

La promozione in questione è disponibile al costo di 24,90 euro al mese, per i già clienti mobile TIM, e di 29,90 euro al mese, per tutti gli altri clienti. Al suo interno, è inclusa:

la fibra fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload, che è disponibili in più di 200 Comuni;

le chiamate illimitate, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+: quest’ultimo è disponibile al costo di 5 euro al mese per 48 mesi (prevede dunque un costo totale di 240 euro);

un contributo di attivazione, disponibile al costo di 10 euro al mese, per 24 mesi, per un totale di 240 euro.

Il modem di TIM si caratterizza per una migliore copertura del segnale, minori interferenze, oltre che per una maggiore stabilità e migliori performance, anche nel caso in cui vi siano più dispositivi connessi nello stesso momento.

La proposta di TIM è consigliata in quanto permette di avere anche Giga illimitati sullo smartphone – con TIM UNICA – e di aggiungere eventuali servizi che sono legati all’intrattenimento, a prezzi più convenienti rispetto agli standard di mercato.

Scopri di più sull’offerta Internet casa con modem incluso di TIM

Internet Unlimited di Vodafone

La promozione proposta da Vodafone – Internet Unlimited – ha un costo di 27,90 euro al mese e comprende:

l’assenza di vincoli e di costi di attivazione: nella pratica, sarà possibile disdire in qualsiasi momento;

Internet alla massima velocità senza limiti: si potrà navigare fino a 2,5 Giga in FTTH sulla GigaNetwork dell’operatore;

il modem con Wi-Fi Optimizer, ovvero un dispositivo intelligente che è in grado di ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi connessi alla rete;

le chiamate da telefono fisso, che comprende minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Chi attiva la promozione proposta da Vodafone riceverà la Vodafone Station (quindi il modem) a titolo gratuito in sconto merce a patto che l’offerta rimanga attiva per almeno 24 mesi.

Nell’ipotesi di recesso anticipato prima dei 24 mesi, si dovrà invece procedere con la restituzione della Vodafone Station. In caso di mancata restituzione del modem entro 30 giorni di tempo dalla disattivazione della linea, Vodafone potrà addebitare un importo:

pari a 70 euro, se il recesso viene esercitato nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

di 50 euro, qualora il recesso venga esercitato dal tredicesimo al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto.

Confronta le migliori offerte Internet casa con modem incluso

Iliad Internet casa con modem incluso

Un’altra promozione da prendere in considerazione è la fibra di Iliad: si tratta di un’offerta davvero molto conveniente, soprattutto per quelli che sono già clienti mobile. Questi ultimi potranno attivare un’offerta Internet casa in fibra ottica al costo di 15,99 euro al mese.

Negli altri caso, la promozione avrà un costo di 23,99 euro al mese: si tratta di una proposta commerciale davvero molto conveniente, alla quale è abbinato l’Iliadbox, ovvero un modem in comodato d’uso gratuito che dovrà essere restituito nel caso in cui si decidesse di procedere con la disattivazione dell’offerta.

La promozione di Iliad si caratterizza per:

la fibra fino a 5 Gbit/s complessivi;

minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali;

segreteria telefonica.

Nell’ipotesi in cui si fosse interessati, sarebbe molto saggio procedere prima con il passaggio a Iliad o con l’attivazione di un’offerta mobile, in modo tale da poter usufruire del prezzo speciale riservato agli utenti dell’operatore, per sempre.