Qatar 2022: la miglior postazione TV entro 1000 euro

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio del campionato mondiale di calcio FIFA 2022 in Qatar, che si svolgerà tra il 20 novembre e il 18 dicembre, ma c’è ancora tempo per organizzare una postazione TV per vedere al meglio le partite. Quest’anno, tra l’altro, c’è una novità: la RAI trasmetterà tutte le partite, in esclusiva, alcune anche in 4K. Per la precisione si potranno vedere 37 partite su RAI 1, 19 su RAI 2 e 8 su RAI Sport HD e quelle trasmesse su RAI 1 si potranno vedere anche in 4K, se la TV è compatibile con lo standard HbbTV ed è connessa a una buona connessione a Internet (qui vi spieghiamo come vedere i mondiali in 4K).

Per vedere i mondiali in 4K e alla massima qualità audio e video, però, è necessario avere una buona Smart TV, una soundbar e un buon router per veicolare la connessione wireless anche nella stanza della TV, senza perdita di segnale né decadimento delle prestazioni. Ecco alcune soluzioni che ci permettono di avere tutto ciò spendendo al massimo 1.000 euro.

Qatar 2022: le migliori TV

La Smart TV prenderà una buona fetta del budget disponibile, ma la spesa sarà giustificata dalla qualità della visione. La dimensione dello schermo dipenderà non solo dalla possibilità di spesa, ma anche dalle dimensioni della stanza in cui andrà posizionata la TV e, soprattutto, dalla distanza alla quale ci posizioneremo per guardarla: guardare uno schermo troppo grande da troppo vicino, infatti, non solo non ci fa percepire una qualità migliore ma, al contrario, peggiora la visione.

Per questo vi proponiamo alcuni modelli da 50 e 55 pollici, che sono le diagonali più acquistate in Italia perché offrono il giusto compromesso tra dimensioni e qualità video.

La dotazione minima necessaria in vista dei mondiali di calcio è, oltre alla risoluzione 4K, la compatibilità con gli standard HbbTV e HEVC (necessari entrambi per vedere RAI 1 4K) e un buon processore per l’elaborazione delle immagini, necessario a migliorare la visione dei contenuti con movimenti veloci e grandi zone dal colore uniforme (come le partite di calcio).

Gradita, ma non essenziale, una frequenza di aggiornamento dello schermo oltre i 60 Hz: non verrà sfruttata durante la visione delle partite, ma ci tornerà utile in futuro se vorremo usare lo schermo per i videogiochi.

Non ci schieriamo a priori, invece, sulla tecnologia del pannello: gli OLED in teoria sono meglio degli LCD, ma un ottimo LCD è spesso migliore di un modesto OLED. Per non parlare del fatto che gli OLED sono molto più cari, creandoci problemi di budget se restiamo entro i mille euro.

LG 50QNED816QA – Smart TV 4K 50 pollici – Schermo QNED

La Smart TV LG 50QNED816QA del 2022 è un chiaro esempio di ciò che abbiamo appena detto su OLED e LCD: si tratta di uno schermo QNED, recentissima evoluzione della tecnologia LCD che unisce i mini LED ad uno strato Quantum Dot di tipo Nanocell. In più ha un ottimo processore Alpha7 Gen 5, di ultima generazione, per migliorare la qualità delle immagini ed evitare scie, artefatti e imperfezioni.

Il prezzo da pagare per questo gioiellino è molto alto, pari quasi all’intero budget a disposizione, ma al momento LG 50QNED816QA è in forte sconto su Amazon e scende da 949 euro a 648 euro (-32%, -301 euro).

Samsung UE50AU7190UXZT – Smart TV 4K 50 pollici – Schermo LCD Crystal UHD

La Smart TV Samsung UE50AU7190UXZT è una delle più vendute in Italia per il suo ottimo rapporto prezzo-caratteristiche. Si tratta di un modello con una scheda tecnica inferiore a quella del precedente LG, in particolare per il pannello che non è mini LED ma LCD-LED Crystal UHD, ma anche con un prezzo molto più basso. Stiamo comunque parlando di un Samsung, quindi la qualità è garantita in ogni caso e non manca un buon chip, in questo caso il Crystal 4K.

La gestione del colore è ottimizzata grazie agli algoritmi della tecnologia PurColor, mentre con il Motion Xcelerator viene compensato ogni difetto delle immagini in movimento veloce. Insomma: un ottimo prodotto, per quello che costa.

Metz MUC8500 – Smart TV 4K 55 pollici – Schermo LCD IPS

Un’alternativa economica alla Samsung da 50 pollici è la Metz MUC8500, Smart TV da 55 pollici 4K dotata di schermo LCD a 120 Hz. Si tratta di un prodotto di fascia media del 2021, dotato dell’interessante tecnologia 2×120 Hz. Il chip della TV, in pratica, raddoppia i fotogrammi visualizzati (calcolando quelli mancanti) per portare i flussi video a 60 HZ (praticamente tutti) a 120 HZ.

Questo riduce di molto l’effetto trascinamento delle immagini e le imperfezioni durante la visione delle partite di calcio, tanto che Metz vende questo prodotto con un’indicazione specifica per lo sport e, tra le altre cose, ha anche sponsorizzato la Juventus.

Qatar 2022: le migliori soundbar

Qualcuno potrà pensare che spendere del denaro in una soundbar per poi vedere le partite di calcio sia una scelta sbagliata, ma non è affatto così. Anzi, è il contrario: le Smart TV moderne hanno tutte un impianto audio integrato abbastanza scadente, a causa del ridottissimo spazio a disposizione (sono troppo sottili) e questo rende quasi impossibile suonare in modo distinto e pulito i bassi, gli alti e, soprattutto, i dialoghi.

Ora, durante una partita avviene lo scenario peggiore possibile per un impianto audio scadente: forti bassi di sottofondo (i rumori delle curve, i tamburi, purtroppo anche i petardi), alti flebili (giocatori che gridano e arbitro che fischia in campo) e il parlato della telecronaca. Risultato: non si capisce niente.

L’ideale, per sentire tutto bene, è separare ognuno di questi flussi audio e, quindi, serve un impianto con un canale centrale per i dialoghi e un subwoofer dedicato per i bassi. La soluzione più semplice per avere tutto ciò è una soundbar 2.1 o, meglio ancora, 3.1. Basta anche un modello di potenza media, non serve esagerare e si può spendere anche poco.

Samsung HW-B650/ZF – Soundbar 3.1 – Potenza 430W

LG SN6Y – Soundbar 3.1 – Potenza 420W

Hisense HS218 – Soundbar 2.1 – Potenza 200W

LG SJ3 – Soundbar 2.1 – Potenza 300W

Qatar 2022: i migliori router

Infine, poiché molte partite del campionato FIFA 2022 verranno trasmesse dalla RAI in HbbTV, cioè in streaming via Internet, per vedere bene i mondiali del Qatar servirà anche una connessione robusta e stabile e un buon router wireless. Se la distanza tra la TV e il router è poca, quasi certamente sarà sufficiente quello offerto in comodato d’uso dall’ISP, ma se è distante o ci sono molti muri in mezzo è molto probabile che serva un router più potente.

Il nostro consiglio è quello di scegliere un router WiFi 6 o WiFi 6E, anche se la Smart TV ha la sola connessione WiFi 5, meglio ancora se ha una configurazione con molte antenne. Ciò permette, infatti, di separare i flussi di dati per mantenere costante quello che va alla televisione. La velocità "AX" è anche importante, ma in modo relativo: se la connessione a Internet non è sufficiente, infatti, quel valore non serve a nulla.

TP-Link Archer AX55 – Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps

Netgear RAX10 – Router WiFi 6 – 4 Flussi simultanei con velocità AX1800

Asus RT-AX92U – Router WiFi 6 AX6100