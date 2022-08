Acer: questo monitor in offerta è l'affare del Back to School

Finite le ferie estive si torna al lavoro, o allo studio. In entrambi i casi, però, si torna quasi sempre davanti a un monitor. Un monitor che deve essere di qualità, per tutelare la salute dei nostri occhi e di quelli dei nostri ragazzi. Ecco perché il "Back to School" è il momento ideale per sostituire il vecchio "sfarfallante" display con un modello nuovo, come l’Acer KG1 da 24 pollici che è anche in offerta su Amazon.

Avere un buon display significa poter eseguire ricerche, tesine o comunicare con i propri compagni di classe in maniera comoda. O, se il monitor è per il lavoro, poter gestire comodamente file Excel e Word e ontrollare le email senza avere bruciore agli occhi dopo poche decine di minuti. Ma tutti sappiamo che il monitor deve essere di buona qualità e che un buon monitor può costare svariate centinaia di euro. Ecco perché l’offerta in corso di Amazon che propone il monitor Acer da 24 pollici della serie KG1 con lo sconto del 20% sul prezzo di listino è un’occasione da cogliere al volo per ottenere con la minima spesa, la massima resa. Per noi, o per i nostri ragazzi.

Acer KG1 24 pollici: caratteristiche tecniche

Grazie alle cornici estremamente sottili e al trattamento antiriflesso, il monitor Acer KG241YAbii da 24 pollici è un display a tutto schermo comodo da usare anche per lunghe ore consecutivamente.

La risoluzione è Full-HD (1920×1080 pixel, cioè 1080p) con il classico rapporto di forma di 16:9, usato molto spesso anche nei film e nelle serie TV. Il pannello è in tecnologia LCD VA, con un contrasto di 1000:1 e una copertura dello spazio colore NTSC pari al 72%. La luminosità di picco arriva a 300 nit.

La frequenza di aggiornamento è di 75 Hz, il tempo di risposta è di 1 ms e la tecnologia Acer Flickerless elimina lo sfarfallio per salvaguardare la salute degli occhi.

Volendo, il monitor di Acer può essere montato a parete o su un apposito supporto grazie all’aggangio VESA, per guadagnare spazio sulla scrivania, ma dispone anche di tre rebbi di appoggio molto stabili e grazie all a gestione dell’inclinazione (da – 5°a 15°) è possibile orientare lo schermo per non affaticare il collo e per conservare una posizione ergonomica.

Acer KG1 24 pollici: l’offerta Amazon

Il monitor Acer KG241YAbii da 24 pollici ha già un ottimo prezzo di listino, pari a 149 euro. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon, oggi lo si può pagare 119,90 euro (-20%-19,10 euro). Si tratta di un prezzo alla portata di tutti, per un monitor che può essere utile a tutti.

