Acer Nitro, il monitor 4K 28 pollici a un prezzo shock

Dopo il Black Friday, a un prezzo più basso di quello del Black Friday: è quello che sta succedendo al monitor Nitro XV280K da 28 pollici, con risoluzione 4K e dedicato ai gamer (ma è ottimo anche per il normale lavoro da ufficio) che è in vendita su Amazon addirittura con uno sconto del 38%.

Incredibile ma vero: questo monitor era in sconto anche durante tutta la “settimana nera" dello shopping, ma il prezzo era comunque maggiore. Si tratta, tra l’altro, di un monitor di alta qualità e con ottime caratteristiche tecniche, che ha solo un limite ben preciso che noterà esclusivamente chi gioca molto ai videogame FPS (First Person Shooter, gli “sparatutto" in prima persona). Per il resto, Acer Nitro XV280K è un monitor ad altissima risoluzione ma dalle dimensioni compatte: 28 pollici non sono pochi, ma trovano spazio su ogni scrivania senza alcun problema. Specialmente se un monitor del genere lo si paga così poco.

Acer Nitro XV280K: caratteristiche tecniche

La gamma Nitro XV280K è composta da tre modelli dalle diagonali di 27 e 28 pollici, che differiscono per risoluzione e frequenza di aggiornamento: i modelli da 27 pollici sono Full HD o 2K, ma hanno un refresh rate che arriva fino a 165 Hz, mentre questo modello da 28 pollici arriva a 4K, ma si ferma a 60 Hz di refresh e ha la compatibilità con AMD FreeSync.

Il pannello dello schermo è di tipo IPS, opaco anti riflesso e con rapporto d’aspetto 16:9 (quindi perfetto per film e giochi). Buoni i colori e c’è anche il supporto ai contenuti HDR, come è buona anche la luminosità (300 cd/m2).

Il monitor ha anche due piccoli speaker integrati, la porta HDMI 2.0 e un tempo di risposta molto basso: solo 4 millisecondi. Infine, c’è lo schermo contro la luce blu, per affaticare di meno gli occhi.

Acer Nitro XV280K: l’offerta Amazon

Come già accennato, il monitor Acer Nitro XV280K è oggi al prezzo minimo storico, persino più basso del prezzo Black Friday. Il prezzo di listino di questo monitor è infatti di 399,99 euro e per tutta la settimana del BF è stato venduto a 279,90 euro.

Adesso, però, costa ancora meno: 249 euro (-150 euro, -38%). Che siate o no dei gamer incalliti, se cercate un buon monitor intorno ai 28 pollici questo Acer Nitro è da comprare subito.

Acer Nitro XV280K – Monitor da gaming 4K – Diagonale di 28 pollici